Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00

Что вас ждет

Ищете вдохновение для своего следующего приключения? Отправляйтесь в путешествие на пароме по греческим островам. Познакомьтесь с самыми популярными направлениями прямо сейчас!

Санторини

Черный как смоль вулканический камень и бесконечное голубое Эгейское море — вот из чего складывается невероятно красивый ландшафт Санторинb, одного из самых известных в мире островов. Виды на закат с Кальдеры, разнообразные пляжи и великолепные традиционные поселения не оставят равнодушным ни одного посетителя.

Миконос

Миконос — любимое направление для летнего отдыха в Греции, привлекающее представителей элиты со всего мира своим гламуром, космополитичной атмосферой, роскошными ресторанами и чудесными пляжами. Здесь вы сможете незабываемо провести время, насладившись отдыхом в пятизвездочных отелях и виллах, потрясающей ночной жизнью и живописными пейзажами.

Ираклион

Столица острова Крит. Город с богатой историей, где можно увидеть памятники минойской цивилизации, венецианские замки и современную архитектуру. В Ираклионе есть все: роскошные отели, изысканные рестораны, предлагающие блюда знаменитой критской кухни, музеи, культурные центры и ночная жизнь.

Важно знать

Путешествующим необходимо находиться в порту за 1 час до отправления.

В стоимость экскурсий включено:

посадочный билет на паром.

Туристы оплачивают самотоятельно: