Экскурсия на плато Лассити и в пещеру Зевса — это настоящее путешествие к истокам истории 📖 и мифологии Крита, наша самая разнообразная и насыщенная информацией поездка. Во время этой экскурсии 🧭 вы увидите горы ⛰️ и плато Лассити, традиционные критские деревни и монастыри, и даже зайдёте в гости к гончару, где сможете сами попробовать свои силы на гончарном круге.

С утра по пути на плато мы посетим монастырь Керы Кардиотиссы, где находится чудотворная икона Богородицы Сердечной. После мы поднимемся в горы, доберёмся до плато и, конечно же, спустимся в пещеру Зевса. Как не посетить место рождения легендарного бога? В середине дня мы отправимся на перевал Сели с прекрасным видом на окрестности. Кроме пейзажей там же нас ждёт и обед в таверне. В заключение дня — Кносский дворец. Время посещения выбрано не случайно — оно позволит избежать большого количества других туристов, толкотни и сумбура, которые могут происходить там по утрам.

Эта экскурсия ⛳ займёт практически весь день. Во время поездки вас ждут и прекрасные виды, и множество впечатлений, и интересные рассказы экскурсовода о минойской цивилизации, о мифологии, о природе и традициях Крита.

Внимание!

Из района Иерапетра экскурсии не проводятся!