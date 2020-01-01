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Экскурсия на юг Крита

Елена Я.
Елена Я. – Гид из Крита
Экскурсия на юг Крита
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Экскурсия на юг Крита
Экскурсия на юг Крита

Что вы увидите

  • Ущелье Курталиотико
  • Монастырь Превели
  • Ущелье Коцифу
  • Водопады и таверны Аргиуполиса
  • Озеро Курнас
  • Георгиуполис с часовней в море
Путешествие на юг Крита — это возможность одновременно увидеть невероятной красоты природу, археологические и религиозные достопримечательности 🏛️ и почувствовать критский колорит.
Наш путь к богатому своей историей 📖 монастырю Превели, где храниться Чудотворный Крест, пролегает через Курталиотское ущелье.
Утром, во время короткой остановки у самого большого на Крите озера — Курнас — Вы увидите великолепную картину, как горы ⛰️ отражаются в чистейшей воде озера.
Водопады Аргируполиса встретят Вас своей прохладой, а в тавернах сможете отведать самую вкусную баранину и сфакийскую питу. Деревня Аргируполис, где каждый дом, каждый камень дышит историей, сохранила следы античного города, римской эпохи, великолепие венецианской мозаики и многое другое.
Что входит
  • Услуги гида
  • услуги водителя
  • транспорт.
Что не входит
  • Входные билеты в монастырь - 3 евро на взрослого
  • Обеды в Аргируполисе, катамараны - от 8 евро
  • Сувениры
Начало и место завершения
🚩 Удобное для туристов
Экскурсия на юг Крита
Экскурсия на юг Крита

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Я.
Елена Я.
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