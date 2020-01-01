Путешествие на юг Крита — это возможность одновременно увидеть невероятной красоты природу, археологические и религиозные достопримечательности 🏛️ и почувствовать критский колорит.

Наш путь к богатому своей историей 📖 монастырю Превели, где храниться Чудотворный Крест, пролегает через Курталиотское ущелье.

Утром, во время короткой остановки у самого большого на Крите озера — Курнас — Вы увидите великолепную картину, как горы ⛰️ отражаются в чистейшей воде озера.

Водопады Аргируполиса встретят Вас своей прохладой, а в тавернах сможете отведать самую вкусную баранину и сфакийскую питу. Деревня Аргируполис, где каждый дом, каждый камень дышит историей, сохранила следы античного города, римской эпохи, великолепие венецианской мозаики и многое другое.