Это лёгкая, прогулочная поездка, которая займёт приблизительно половину дня. За это время вы посетите субботний рынок города Ираклион, где сможете приобрести местные фрукты 🍉, овощи, специи и, конечно же, сыр, мёд, самые разнообразные сорта оливок и оливкового масла. Кроме того, у вас будет свободное время для прогулок в самом центре столицы ⭐️ острова. Затем вы отправитесь в аквариум Крита — крупнейший аквариум не только на острове 🏝️, но и во всей Греции! Более трёх десятков резервуаров с самыми разными подводными обитателями Средиземноморья точно стоят того, чтобы потратить на них время!

График!

8:30 - 9:30Выезд из отеля

10:00 - 11:00Прибытие на субботний рынок Ираклиона, время на рынке

11:20 - 13:00Город Ираклион, свободное время

13:20 - 14:30Прибытие к океанариуму, свободное время.

14:30Выезд в отель

Внимание!

Из района Иерапетра экскурсии 🧭 не проводятся!