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Город Ираклион, субботний рынок и Аквариум Крита

Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Древний Ираклион на Крите – туристический центр острова.

Сюда приезжают ради античной архитектуры, склонов, с которого видно Критское море 🌊, и просторных пляжей.

Вы сможете пройтись между прилавков субботнего рынка и купить местные продукты и прогуляться 👣 по самому городу.

В конце тура вы попадете в океанариум.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €22.5 за человека

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Город Ираклион, субботний рынок и Аквариум Крита
Город Ираклион, субботний рынок и Аквариум Крита

Что вы увидите

  • Ираклион:
  • Рынок
  • Аквариум
Это лёгкая, прогулочная поездка, которая займёт приблизительно половину дня. За это время вы посетите субботний рынок города Ираклион, где сможете приобрести местные фрукты 🍉, овощи, специи и, конечно же, сыр, мёд, самые разнообразные сорта оливок и оливкового масла. Кроме того, у вас будет свободное время для прогулок в самом центре столицы ⭐️ острова. Затем вы отправитесь в аквариум Крита — крупнейший аквариум не только на острове 🏝️, но и во всей Греции! Более трёх десятков резервуаров с самыми разными подводными обитателями Средиземноморья точно стоят того, чтобы потратить на них время!
График!
8:30 - 9:30Выезд из отеля
10:00 - 11:00Прибытие на субботний рынок Ираклиона, время на рынке
11:20 - 13:00Город Ираклион, свободное время
13:20 - 14:30Прибытие к океанариуму, свободное время.
14:30Выезд в отель
Внимание!
Из района Иерапетра экскурсии 🧭 не проводятся!
Что входит
  • Трансфер на автобусе из отеля в Ираклион
  • Трансфер на автобусе из Ираклиона в Аквариум
  • Сопровождение русскоязычного представителя компании
  • Трансфер на автобусе в отель.
Что не входит
  • Входной билет в аквариум:
  • Взрослые (от 18-ти лет) — 9 евро
  • Дети (от 5-ти до 17-ти лет) — 6 евро
  • Малыши (от 0 до 4-х лет) — бесплатно.
  • Из отелей, находящихся в центре города Ираклиона, Аммударе и в районе Агия Пелагия, стоимость экскурсии увеличивается на 10 евро для взрослого и на 5 евро для ребенка.
Начало
🚩 от отеля или по адресу по согласованию
Место завершения
🏁 у отеля или по адресу по согласованию
Город Ираклион, субботний рынок и Аквариум Крита
Город Ираклион, субботний рынок и Аквариум Крита
Город Ираклион, субботний рынок и Аквариум Крита
Город Ираклион, субботний рынок и Аквариум Крита

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ираклион. ру
Ираклион. ру
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