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Посещение Кносского дворца и высокогорного плато Лассити

Александр
Александр – Гид из Крита
Посещение Кносского дворца и высокогорного плато Лассити
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €38 за человека

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Посещение Кносского дворца и высокогорного плато Лассити
Посещение Кносского дворца и высокогорного плато Лассити

Что вы увидите

  • Кноский дворец
  • плато Лассити
  • монастырь Кера
  • пещеру Зевса
  • гончарную мастерскую.
В ходе этой нашей поездки мы отправляемся высоко в горы ⛰️. Высокогорное плато Лассити находится на высоте около 900м над уровнем моря 🌊. Здесь с древних времен селились люди. Сначала в пещерах, а потом возникли и поселения.
Наша первая остановка будет в женском православном монастыре 9в Кера Кардиотисса, где наши гиды расскажут вам историю 📖 этого монастыря и покажут чудотворную икону. Затем мы продолжим нашу дорогу и посетим гончарную мастерскую. Здесь можно будет вживую увидеть, как мастер-гончар своими руками из комка глины лепит замечательные кувшины. В маленьком гончарном магазинчике при мастерской можно будет преобрести местную продукцию.
Следующая наша остановка будет пещера Дикти Андрон или пещера Зевса (по легендам якобы здесь родился Зевс). Это глубокая и красивая пещера со сталактитами и сталагмитами.
В деревушке Дзермиадо у нас предусмотрена остановка в одной местной таверне на обед. Среди блюд можно будет попробовать барана запеченного в дровянной печи, жаркое из барана и проч местные вкусные блюда.
Затем мы начинаем спускаться с плато на побережье – в сторону Кноссоса- в прошлом большого минойского города. Теперь от него остались лишь руины, разбросанные среди оливковых рощ. Там мы посетим знаменитейший на весь мир Кносский дворец- Лабиринт.
В течение 2 часов наши гиды вам будут показывать и рассказывать историю этого места.
По окончании экскурсии 🧭 по Кносскому дворцу, наш автобус развезет гостей по отелям.
Что входит
  • Сбор участников поездки от Агии Пелагии до Малии
  • русскоговорящий гид
  • транспортное обслуживание на комфортабельном туристическом автобусе.
Что не входит
  • Входной билет в монастырь - 2 евро
  • Билет в пещеру – 6 евро
  • Билет в Кносский дворец – 15 евро
  • Дети до 18 лет - бесплатно
  • ОБЕД В ТАВЕРНЕ ( по желанию)
Начало и место завершения
🚩 ближайшая точка сбора к вашему отелю
Посещение Кносского дворца и высокогорного плато Лассити
Посещение Кносского дворца и высокогорного плато Лассити
Посещение Кносского дворца и высокогорного плато Лассити
Посещение Кносского дворца и высокогорного плато Лассити

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр
Александр
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