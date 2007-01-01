В ходе этой нашей поездки мы отправляемся высоко в горы ⛰️. Высокогорное плато Лассити находится на высоте около 900м над уровнем моря 🌊. Здесь с древних времен селились люди. Сначала в пещерах, а потом возникли и поселения.

Наша первая остановка будет в женском православном монастыре 9в Кера Кардиотисса, где наши гиды расскажут вам историю 📖 этого монастыря и покажут чудотворную икону. Затем мы продолжим нашу дорогу и посетим гончарную мастерскую. Здесь можно будет вживую увидеть, как мастер-гончар своими руками из комка глины лепит замечательные кувшины. В маленьком гончарном магазинчике при мастерской можно будет преобрести местную продукцию.

Следующая наша остановка будет пещера Дикти Андрон или пещера Зевса (по легендам якобы здесь родился Зевс). Это глубокая и красивая пещера со сталактитами и сталагмитами.

В деревушке Дзермиадо у нас предусмотрена остановка в одной местной таверне на обед. Среди блюд можно будет попробовать барана запеченного в дровянной печи, жаркое из барана и проч местные вкусные блюда.

Затем мы начинаем спускаться с плато на побережье – в сторону Кноссоса- в прошлом большого минойского города. Теперь от него остались лишь руины, разбросанные среди оливковых рощ. Там мы посетим знаменитейший на весь мир Кносский дворец- Лабиринт.

В течение 2 часов наши гиды вам будут показывать и рассказывать историю этого места.

По окончании экскурсии 🧭 по Кносскому дворцу, наш автобус развезет гостей по отелям.