Ираклион. ру проводит ещё 6 экскурсий

Морские прогулки на яхте 🛥️ — отличное развлечение в жаркий день, и район Элунды и Агиос Николаоса прекрасно для этого подходит. Ветер, паруса, шум волн — и вы в составе небольшой группы на белоснежной парусной яхте в заливе Мирабелло!

Мы организуем групповые прогулки на яхте как в первой, так и во второй половине дня. Наш трансфер заберёт вас из отеля и доставит в морской порт Агиос Николаоса, откуда яхта возьмёт курс вдоль побережья Элунды в район Плаки к острову Спиналонга. В середине путешествия запланировано время для купания, обеда или ужина, а вся прогулка 👣 продлится около 4-4, 5 часов.

В эти путешествия мы собираем небольшие группы, и помимо капитана на яхте может быть от 4 до 8 человек. Выход в море 🌊 проводит опытный греческий капитан — сертифицированный инструктор и преподаватель в морской школе Крита. Если вы пожелаете, то он позволит вам встать за штурвал и немного расскажет об управлении яхтой.

График утренней поездки

8:30 - 9:00Выезд из отеля

9:30Подьём на борт яхты, отплытие к острову Спиналонга

10:30Прибытие к острову Спиналонга

10:30 - 13:00Купание в море и обед

14:00Возвращение в порт Агиос Николаос

14:30 - 15:30Возвращение в отели

График вечерней поездки

13:30 - 14:00Выезд из отеля

14:30Подьём на борт яхты, отплытие к острову Спиналонга

15:30Прибытие на остров 🏝️ Спиналонга

15:30 - 18:00Купание в море и ужин

19:00Возвращение в порт Агиос Николаос

20:00 - 20:30Возвращение в отели

Дети до 4х лет к прогулке на яхте не допускаются.