Ираклион. ру проводит ещё 6 экскурсий

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Прогулка на яхте из районов Элунда и Агиос Николаоса

Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Прогулка на яхте из районов Элунда и Агиос Николаоса
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🍤Можно и покушать
  • 🚘Услуги трансфера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €109 за человека

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Прогулка на яхте из районов Элунда и Агиос Николаоса
Прогулка на яхте из районов Элунда и Агиос Николаоса
Морские прогулки на яхте 🛥️ — отличное развлечение в жаркий день, и район Элунды и Агиос Николаоса прекрасно для этого подходит. Ветер, паруса, шум волн — и вы в составе небольшой группы на белоснежной парусной яхте в заливе Мирабелло!
Мы организуем групповые прогулки на яхте как в первой, так и во второй половине дня. Наш трансфер заберёт вас из отеля и доставит в морской порт Агиос Николаоса, откуда яхта возьмёт курс вдоль побережья Элунды в район Плаки к острову Спиналонга. В середине путешествия запланировано время для купания, обеда или ужина, а вся прогулка 👣 продлится около 4-4, 5 часов.
В эти путешествия мы собираем небольшие группы, и помимо капитана на яхте может быть от 4 до 8 человек. Выход в море 🌊 проводит опытный греческий капитан — сертифицированный инструктор и преподаватель в морской школе Крита. Если вы пожелаете, то он позволит вам встать за штурвал и немного расскажет об управлении яхтой.
График утренней поездки
8:30 - 9:00Выезд из отеля
9:30Подьём на борт яхты, отплытие к острову Спиналонга
10:30Прибытие к острову Спиналонга
10:30 - 13:00Купание в море и обед
14:00Возвращение в порт Агиос Николаос
14:30 - 15:30Возвращение в отели
График вечерней поездки
13:30 - 14:00Выезд из отеля
14:30Подьём на борт яхты, отплытие к острову Спиналонга
15:30Прибытие на остров 🏝️ Спиналонга
15:30 - 18:00Купание в море и ужин
19:00Возвращение в порт Агиос Николаос
20:00 - 20:30Возвращение в отели
Дети до 4х лет к прогулке на яхте не допускаются.
Что входит
  • Аренда яхты и оплата услуг капитана
  • Снаряжение для плавания: маски, трубки, ласты
  • Обед или ужин: греческий салат, овощное ризотто, куриное филе, фруктовый салат, вино, сок
  • Питьевая вода
  • Трансфер из всех курортных посёлков от Плаки до Кало Хорио в порт Агиос Николаоса.
Что не входит
  • Трансфер до порта Агиос Николаос и обратно из отдалённых районов — по согласованию в зависимости от расстояния.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Прогулка на яхте из районов Элунда и Агиос Николаоса
Прогулка на яхте из районов Элунда и Агиос Николаоса
Прогулка на яхте из районов Элунда и Агиос Николаоса

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ираклион. ру
Ираклион. ру
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