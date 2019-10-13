24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с историей и архитектурой одного из красивейших городов Крита на пешеходной экскурсии

Tatiana
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Tatiana – ваш гид
На этой прогулке вам откроется непопсовая, незаеженная Ханья с её нестандартных ракурсов.

Я расскажу истории и тайны города, покажу их венецианские и турецкие напоминания, переплетающиеся в архитектуре Ханьи.

Вы прочувствуете атмосферу Старого города, а под занавес полюбуетесь великолепным закатом со смотровой площадки Египетского маяка в порту самого красивого и романтичного города Крита.
106 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии24 отзыва
4.92
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье

Что вас ожидает

Погружение в атмосферу Ханьи
В начале экскурсии мы пройдем и по современным районам Ханьи, где вы получите полное представление о размеренном ритме местной жизни и критском шарме, прогуливаясь среди симпатичных кафе и ресторанов. На территории Старого города мы нырнем в узкие улочки — в их историю и сегодняшнюю жизнь. Я познакомлю вас с шикарными венецианскими зданиями, соседствующими с памятниками османской эпохи и каноническими православными церквями. Жителям Крита удалось соединить реликвии разных культур настолько органично, что гармония и архитектурная целостность стала отличительной чертой Ханьи.

Венецианское и османское наследие города

  • Вы пройдете по площади Элефтериоса Венизелоса, больше известной как Синтривани, увидите Церковь трех мучеников и городской рынок начала 20 века, исполненный в форме православного креста.
  • Рассмотрите крепость Фиркас, которая передавалась, как флаг, при смене власти, но при этом сохранилась почти в первозданном виде.
  • Заглянете в Кожаный переулок, где каждое изделие от кошелька до сапог изготовлено руками местных ремесленников.
  • Достопримечательности турецкой эпохи мы тоже не обойдем стороной: на пути вы встретите древние турецкие бани с круглыми куполами (сейчас там действующий шоурум греческой законодательницы моды Иоанны Курбела), знаменитую турецкую мечеть Янычар, где во времена турецкого ига насильно обращали в мусульманство пленных и несовершеннолетних греков.
  • И много других, не менее запоминающихся мест-якорей, которые останутся в памяти надолго.

Морской закат у маяка
Приятным завершением нашей прогулки станет волшебный закат, который вы увидите со смотровой площадки действующего Египетского маяка. Так же, как защитники города много веков назад, мы будем наслаждаться завораживающими видами усталого вечернего моря.

Организационные детали

  • В летний сезон (с мая по октябрь) часть маршрута мы сможем проехать по Ханье в карете, запряженной лошадьми.
  • Дополнительных расходов во время экскурсии не предусмотрено.
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tatiana
Tatiana
Я Татьяна, рада знакомству! Я ваш проводник и навигатор в океане информации о Крите, его жизни и традициях, интересных маршрутах, полезных советах и многом-многом другом. Я живу на Крите уже почти 20 лет и за это время прониклась культурой и атмосферой острова настолько, что могу смело назвать Крит второй родиной. Готова поделиться с вами секретами, рассказать, где интересно погулять, вкусно поесть и какие места посетить. Даже если вы приедете сюда в пятый или сотый раз, я найду, чем удивить вас.
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 октября 2019
Город Ханья - очень понравился. Экскурсия - очень понравилась. До прилета на Крит, мы и о городе Ханья то не слышали. Сейчас, я могу с уверенностью сказать, что это один из самых впечатляющих, уютных и атмосферных городов, где мы были. Город-мозаика, где каждый двор - это целый отдельный мир, который не похож на соседа. Узкие улочки, набережная, яркие краски, кафе и кондитерские - все это и есть Ханья. Если бы мы гуляли бы по нему без Татьяны, уверен, мы бы не увидели его так колоритно. Гид Татьяна - это эрудированный, любящий свой город и очень теплый человек, который уделяет внимание деталям. Более того, когда мы сообщили какие другие локации мы хотим посетить далее, она посоветовала в одной из деревенек таверну для обеда. Это был наш вкуснейший обед за всю поездку на Крит! Татьяна, спасибо большое за знакомство с Вами.
Однозначно рекомендую.
7 октября 2019
Экскурсия с Татьяной - это когда результат превзошёл все мои ожидания!! Я влюбилась в Ханью и думаю, что несомненно это и заслуга гида, который смогла легко и интересно рассказать о городе, о его истории, показать укромные, не для туристов места, вместе встретить волшебный закат с видом на венецианский порт, выпить вкусный кофе с эксклюзивным десертом, пообщаться с местными жителями и даже заглянуть в их дома! Я бесконечно рада, что именно Татьяна была моим проводником по этому городу!!
12 сентября 2019
Отличная экскурсия,
Позитивная подача материала, которого много, но он понятен!
Татьяна не только влюбила нас в Ханью, но и скорректировала маршрут и посоветовала просто шикарные кафе на нем!
Спасибо еще раз.
31 августа 2019
Спасибо большое Татьяне за экскурсию по Ханье. Очень увлечённый своим делом человек с глубоким знанием темы. Смогла увлечь не только взрослых, а также нашего 10-летнего сына.. Провела нас очень интересным маршрутом. Влюбились в Ханью. Обязательно вернёмся!
12 августа 2019
Прекрасная экскурсия! Очень приятная Татьяна! Самые лучшие воспоминания о Ханье. И неожиданный и приятный бонус от Татьяны - наши чудные фотографии ( мини-фотосессия). Спасибо, Татьяна!
1 августа 2019
Спасибо гиду Татьяне за отличную экскурсию. Нашей семье (мне, мужу и 8-летнему сыну) прогулка понравилась. Особая благодарность за то, что были учтены пожелания по маршруту и интересы ребёнка, в результате все остались очень довольны. Мы были в Ханье не в первый раз, с Татьяной город показался нам во всей красе. Спасибо, Юлия, Евгений и Арсений
1 августа 2019
Гид Татьяна очень доброжелательный и ответственный человек. Интересно рассказывает материал экскурсии, быстро адаптируется под потребности группы, вовремя переключает и отвлекает детей, видит когда они устали и на ходу может скорректировать маршрут. Остались очень довольны.
30 июля 2019
Спасибо Татьяне за экскурсию!
Увлекательный рассказ от человека, который любит город, которого знают и приветливо встречают продавцы, работники таверн, был очень интересен. Мы познакомились с прошлым Ханьи, узнали настоящее, а заодно обогатили свой багаж знаний информацией о масле, пляжах, кожевенном производстве и, разумеется, традициях. Ну и романтическая часть прогулки - дворики отелей, очень мило.
Рекомендуем всем эту экскурсию, и не упустите закат на пирсе!
16 июля 2019
Прекрасная возможность прогуляться по узким улочкам города в сопровождении интересного рассказчика. Рекомендуется всем, кому интересна история: история города, история его строений, история людей, история Крита.
6 июля 2019
Огромное спасибо Татьяне за интересную, эмоциональную и нестандартную экскурсию! Очень приятно услышать про историю и современность Ханьи и всего острова Крит из уст человека, который знает и любит эти места ! Советую всем !!!
Ещё 14 отзывов

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