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Вечерняя прогулка по Венецианскому Ретимно

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1 отзыв
Елена Я.
Елена Я. – Гид из Крита
Двухчасовая экскурсия ⛳ по греческой венеции, где вы сможете посетить старинную мастерскую изделий из дерева, прогуляться 👣 по узким улочкам, послушать музыку Филармонии, которая располагается в здании бывшей мечети.

Вы узнаете, что такое пластинки “Тамата” и зачем их размещают у чудотворной иконы, осмотрите крепость Фортецца и попробуете кофе по-гречески в одной из местных таверн.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €100 за экскурсию

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Вечерняя прогулка по Венецианскому Ретимно
Вечерняя прогулка по Венецианскому Ретимно

Что вы увидите

  • Мы увидим с вами Крепость Фортеца
  • фонтан Римонди
  • знаменитую Лоджию
  • скульптура Костаса
  • дворец Епископа и др.
Прелесть Ретимно – в древней истории 📖, духом которого здесь пропитано буквально все. Можно было бы назвать много иных мест, соперничающих друг с другом в красотах природных и рукотворных, но этот город 🏙️ вас приворожит своей романтикой, камерностью, теплотой и своей особой атмосферой. И куда бы не ступала нога, на что бы не был обращен ваш взор, вы будете постоянно ощущать соприкосновение с прошлым, с людьми ушедших эпох, с их деяниями, воплощенными в камне. Прогулка 👣 по Ретимно обогатит ваши знания 🎓 о городе, позволит лучше понять его жителей, культуру и его историю.
Вас ждут узенькие улочки старого города и венецианские домики, порт, который венецианцы хотели разрушить, но он чудом остался на этом месте и мы можем им сейчас любоваться. И, конечно, мы заглянем в мастерскую к удивительному мастеру, где для вас откроются тайны изделий из дерева. Услышим мелодии идущие из Мечети, в которой в настоящее время находится Филармония. Посетим один из православных храмов и узнаем для чего жители острова размещают у чудотворной иконы небольшие пластинки – “Тамата”. Выпьем из фонтана ⛲ воды и вспомним легенду, по которой все влюбленные отпив из него, обязательно, поженятся. Осмотрим символ Ретимно – крепость Фортецца, с которой открывается великолепный вид на город. Забредем в одну из таверн на узенькой улочке, в центре старого города и отведаем кофе по-гречески или попробуем замороженный йогурт с фруктами. И закончим нашу экскурсию ⛳ у памятника монаху Костасу, который перевернул ход истории острова выстрелом из ружья в порох.
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются обеды
  • мороженое
  • йогурты замороженные и т. д.
Начало
🚩 Старый порт, кафе "Нувель"
Место завершения
🏁 Площадь "Четырех мучеников"
Вечерняя прогулка по Венецианскому Ретимно
Вечерняя прогулка по Венецианскому Ретимно

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Я.
Елена Я.
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Елена Я. проводит ещё 5 экскурсий

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