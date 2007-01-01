Утром наш автобус собирает участников этой поездки и мы направляемся на восток в живописную бухту Элунда. Там мы садимся на наш кораблик и плывем на остров 🏝️ Колокита.
На пляжике этого островка мы проводим около 1, 5 часов и пока купаемся, команда корабля жарит мясо для нас на углях. После обеда на корабле 🛳️ с вином 🍷 ( а что за обед на Крите без вина?) мы отправляемся на остров Спиналонга. В конце 16 в венецианцы построили здесь мощную крепость, которая очень долго сопротивлялась туркам на протяжении всего 17в, а с начала 20в здесь действовал лепрозорий. Наши гиды расскажут историю 📖 острова и покажут его. По окончании экскурсии 🧭 на острове, мы возвращаемся в деревушку Элунда, где садимся на наш автобус и отправляемся в город 🏙️ Агиос Николаос, который по праву считается одним из самых красивейших городов восточного Крита. Здесь у нас будет свободное время и затем мы возвращаемся обратно.
Что входит
Сбор участников поездки от Агии Пелагии до Малии
русскоговорящий гид
транспортное обслуживание на комфортабельных туристических автобусах.
Что не входит
Кораблик и барбекью -12 евро
дети до 5 лет бесплатно
дети 5-12 лет - 6 евро.
ВХОДНОЙ БИЛЕТ В КРЕПОСТЬ – 8 ЕВРО
дети до 18 лет - бесплатно.
Начало и место завершения
🚩 ближайшая точка сбора к вашему отелю
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.