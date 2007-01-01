Утром наш автобус собирает участников этой поездки и мы направляемся на восток в живописную бухту Элунда. Там мы садимся на наш кораблик и плывем на остров 🏝️ Колокита.

На пляжике этого островка мы проводим около 1, 5 часов и пока купаемся, команда корабля жарит мясо для нас на углях. После обеда на корабле 🛳️ с вином 🍷 ( а что за обед на Крите без вина?) мы отправляемся на остров Спиналонга. В конце 16 в венецианцы построили здесь мощную крепость, которая очень долго сопротивлялась туркам на протяжении всего 17в, а с начала 20в здесь действовал лепрозорий. Наши гиды расскажут историю 📖 острова и покажут его. По окончании экскурсии 🧭 на острове, мы возвращаемся в деревушку Элунда, где садимся на наш автобус и отправляемся в город 🏙️ Агиос Николаос, который по праву считается одним из самых красивейших городов восточного Крита. Здесь у нас будет свободное время и затем мы возвращаемся обратно.