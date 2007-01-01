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Визит на остров печали Спиналонга и посещение Агиос Николаоса

Александр
Александр – Гид из Крита
Визит на остров печали Спиналонга и посещение Агиос Николаоса
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €27 за человека

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Визит на остров печали Спиналонга и посещение Агиос Николаоса
Визит на остров печали Спиналонга и посещение Агиос Николаоса

Что вы увидите

  • Спиналонга
  • Агиос Николаос
  • остров Колокита
  • бездонное озеро в Агиос Николаосе.
Утром наш автобус собирает участников этой поездки и мы направляемся на восток в живописную бухту Элунда. Там мы садимся на наш кораблик и плывем на остров 🏝️ Колокита.
На пляжике этого островка мы проводим около 1, 5 часов и пока купаемся, команда корабля жарит мясо для нас на углях. После обеда на корабле 🛳️ с вином 🍷 ( а что за обед на Крите без вина?) мы отправляемся на остров Спиналонга. В конце 16 в венецианцы построили здесь мощную крепость, которая очень долго сопротивлялась туркам на протяжении всего 17в, а с начала 20в здесь действовал лепрозорий. Наши гиды расскажут историю 📖 острова и покажут его. По окончании экскурсии 🧭 на острове, мы возвращаемся в деревушку Элунда, где садимся на наш автобус и отправляемся в город 🏙️ Агиос Николаос, который по праву считается одним из самых красивейших городов восточного Крита. Здесь у нас будет свободное время и затем мы возвращаемся обратно.
Что входит
  • Сбор участников поездки от Агии Пелагии до Малии
  • русскоговорящий гид
  • транспортное обслуживание на комфортабельных туристических автобусах.
Что не входит
  • Кораблик и барбекью -12 евро
  • дети до 5 лет бесплатно
  • дети 5-12 лет - 6 евро.
  • ВХОДНОЙ БИЛЕТ В КРЕПОСТЬ – 8 ЕВРО
  • дети до 18 лет - бесплатно.
Начало и место завершения
🚩 ближайшая точка сбора к вашему отелю
Визит на остров печали Спиналонга и посещение Агиос Николаоса
Визит на остров печали Спиналонга и посещение Агиос Николаоса
Визит на остров печали Спиналонга и посещение Агиос Николаоса
Визит на остров печали Спиналонга и посещение Агиос Николаоса
Визит на остров печали Спиналонга и посещение Агиос Николаоса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр
Александр
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Александр проводит ещё 5 экскурсий

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