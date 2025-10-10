Индивидуальная
до 6 чел.
Ретимно - венецианская жемчужина Крита
Путешествие по Ретимно: откройте для себя уникальное сочетание арабского, турецкого, венецианского и русского влияния в архитектуре и культуре города
Начало: В центре Ретимно
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
История Ретимно - в «Великолепном веке»
Познакомьтесь с историей Ретимно через сериал «Империя Кёсем». Узнайте о султане Ибрагиме, его гареме и венецианской архитектуре. Погрузитесь в прошлое Крита
Завтра в 10:00
13 окт в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия о русском периоде в Ретимно
Прогуляйтесь по Ретимно, где улицы носили имена русских царей. Узнайте о любви русского офицера и критской аристократки
Начало: У церкви Четырёх Мучеников
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€140 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ретимно
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Ретимно в октябре 2025
Сейчас в Ретимно в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 140. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Ретимно (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 34 ⭐ отзыва, цены от €110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь