1 чел. По популярности Пешая 4 часа 18 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Ретимно - венецианская жемчужина Крита Путешествие по Ретимно: откройте для себя уникальное сочетание арабского, турецкого, венецианского и русского влияния в архитектуре и культуре города Начало: В центре Ретимно €110 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 15 отзывов Индивидуальная до 3 чел. История Ретимно - в «Великолепном веке» Познакомьтесь с историей Ретимно через сериал «Империя Кёсем». Узнайте о султане Ибрагиме, его гареме и венецианской архитектуре. Погрузитесь в прошлое Крита €120 за всё до 3 чел. Пешая 1.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Экскурсия о русском периоде в Ретимно Прогуляйтесь по Ретимно, где улицы носили имена русских царей. Узнайте о любви русского офицера и критской аристократки Начало: У церкви Четырёх Мучеников €140 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Ретимно

