1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Ретимно - венецианская жемчужина Крита
Путешествие по Ретимно: откройте для себя уникальное сочетание арабского, турецкого, венецианского и русского влияния в архитектуре и культуре города
Начало: В центре Ретимно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Погрузитесь в атмосферу Ретимно, прогуляйтесь по узким улочкам, насладитесь вкусом критских вин и оливкового масла. Откройте для себя культурное наследие Крита
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €385 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
История Ретимно - в «Великолепном веке»
Познакомьтесь с историей Ретимно через сериал «Империя Кёсем». Узнайте о султане Ибрагиме, его гареме и венецианской архитектуре. Погрузитесь в прошлое Крита
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на юг Крита: природа, история и критская кухня
Путешествие на юг Крита из Ретимно предлагает увидеть природные красоты, исторические монастыри и насладиться местной кухней. Индивидуальная экскурсия
Начало: Удобное для туристов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ретимно впервые: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Ретимно очарует вас своей атмосферой и богатой историей. Прогуляйтесь по его узким улочкам, узнайте легенды и посетите главные достопримечательности
Начало: У кафе Нувель
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия Западный Крит: Ретимно, Ханья, озеро Курнас, Аргируполи
Погрузитесь в атмосферу Западного Крита, посетив Ретимно, Ханью, озеро Курнас и деревушку Аргируполи. Откройте для себя уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель в регионе Ханья и Ретимно
Расписание: Каждый день с 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €349.99 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур Православия. Запад: Превели и монастырь Святой Троицы
Погрузитесь в мир православных святынь Крита. Посетите монастырь Превели и монастырь Святой Троицы, а также другие важные православные достопримечательности
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур Православия. Восток: экскурсия по святыням Крита
Погрузитесь в атмосферу православных святынь Крита. Тур включает посещение монастырей Богородицы Фанеромени, Панагия Палиани и Богородицы Сердечной
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в бухту Балос и Ботанический сад Крита
Путешествие в бухту Балос на Крите. Насладитесь лазурной водой, белым песком и прокатитесь на осликах. Завершите день греческим кофе на закате в Ханье
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Ретимно: Природа шепчет
Устали от городской суеты? Присоединяйтесь к экскурсии по острову Крит и насладитесь красотой озера Курнас, водопадов Аргируполи и пляжа Превели
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие на яхте по Критскому морю: круизы, купание, рыбалка
Выберите маршрут по своему вкусу и отправьтесь в круиз на паруснике, наслаждаясь купанием, рыбалкой и фантастическими закатами
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€1 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Винный тур в Ретимно: Индивидуальная экскурсия по винодельням Крита
Погрузитесь в мир кретских вин, наслаждаясь индивидуальной экскурсией по винодельням. Откройте для себя секреты виноделия и дегустации под руководством мастеров
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Посетите лучшие пляжи Крита! Озеро Курнас, розовый песок Элафониси и лазурное море Фаласарны ждут вас. Насладитесь природой и купанием
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
Погрузитесь в атмосферу Ретимно: монастырь Аркади, гончарная деревня Маргаритос и романтичные венецианские улочки
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Венецианский Ретимно: двухчасовая прогулка по узким улочкам и древним мастерским
Погрузитесь в атмосферу Венецианского Ретимно: старинные улочки, музыка Филармонии, крепость Фортецца и кофе по-гречески в уютной таверне
Начало: Старый порт, кафе «Нувель»
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Православные монастыри Крита - индивидуальная экскурсия в Ретимно
Индивидуальная экскурсия по монастырям Крита в Ретимно. Погрузитесь в атмосферу древних святынь и откройте для себя богатую историю православия
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гастрономический тур по острову Крит: индивидуальная экскурсия в Ретимно
Критская кухня - одна из самых здоровых в мире. Погрузитесь в уникальные кулинарные традиции острова, посетив фермы и местные предприятия
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Весь Крит за один день: от Кносского дворца до пещеры Зевса
Погрузитесь в древнюю историю Крита, начиная с Кносского дворца и мифов о Минотавре и Ариадне
Начало: Удобное для туристов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина18 марта 2024Прекрасная экскурсия в чудесном городе. Время экскурсии пролетело незаметно. Рассказ был содержательным, маршрут продуман до мелочей) Спасибо большое!
- ЛЛена18 декабря 2023Прекрасный гид, один из лучших
- ММарина12 октября 2023Огромное спасибо Анне и замечательному водителю (!) и её мужу Стергиосу за прекрасно проведенный день. Казалось бы, что так много
- ДДмитрий28 июля 2023Спасибо Анне и ее мужу Сергею за чудесную экскурсию! Очень комфортный маршрут, подробные и увлекательные рассказы Анны о Крите, остались в памяти и у взрослых и у детей!
- ТТатьяна11 июня 2023Огромное спасибо Елене и Михаилу за идеально подобранный маршрут и множество интересных сведений о жизни на Крите. В силу определенных
- ЕЕкатерина22 ноября 2021В ноябре побывали на Крите и ни чуть не пожалели. Не считая везения с погодой (+24-25), нам несказанно повезло с
- ВВера22 октября 2021На экскурсии у Татьяны были семьей с 2 -мя детьми 10 и 11 лет. Экскурсия прошла на одном дыхании, Татьяна
- AAlexander19 октября 2021Все прошло замечательно. Татьяна очень хороший гид. Мастер своего дела, очень много знает и очень интересно рассказывает. Всё показала и
Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ретимно
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
Сколько стоит экскурсия по Ретимно в июне 2024
Сейчас в Ретимно в категории "Индивидуальные" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 100 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Ретимно? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции на русском языке