Индивидуальные экскурсии в Ретимно с личным гидом

Найдено 18 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Ретимно на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ретимно - венецианская жемчужина Крита
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Ретимно - венецианская жемчужина Крита
Путешествие по Ретимно: откройте для себя уникальное сочетание арабского, турецкого, венецианского и русского влияния в архитектуре и культуре города
Начало: В центре Ретимно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Погрузитесь в атмосферу Ретимно, прогуляйтесь по узким улочкам, насладитесь вкусом критских вин и оливкового масла. Откройте для себя культурное наследие Крита
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 385 за всё до 7 чел.
История Ретимно - в «Великолепном веке»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
История Ретимно - в «Великолепном веке»
Познакомьтесь с историей Ретимно через сериал «Империя Кёсем». Узнайте о султане Ибрагиме, его гареме и венецианской архитектуре. Погрузитесь в прошлое Крита
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 3 чел.
Экскурсия на юг Крита
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Экскурсия на юг Крита: природа, история и критская кухня
Путешествие на юг Крита из Ретимно предлагает увидеть природные красоты, исторические монастыри и насладиться местной кухней. Индивидуальная экскурсия
Начало: Удобное для туристов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
280 за всё до 3 чел.
Ретимно впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Ретимно впервые: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Ретимно очарует вас своей атмосферой и богатой историей. Прогуляйтесь по его узким улочкам, узнайте легенды и посетите главные достопримечательности
Начало: У кафе Нувель
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 40 чел.
Индивидуальная экскурсия Западный Крит
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия Западный Крит: Ретимно, Ханья, озеро Курнас, Аргируполи
Погрузитесь в атмосферу Западного Крита, посетив Ретимно, Ханью, озеро Курнас и деревушку Аргируполи. Откройте для себя уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель в регионе Ханья и Ретимно
Расписание: Каждый день с 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 349.99 за всё до 7 чел.
Тур Православия. Запад
Индивидуальная
8 часов
Тур Православия. Запад: Превели и монастырь Святой Троицы
Погрузитесь в мир православных святынь Крита. Посетите монастырь Превели и монастырь Святой Троицы, а также другие важные православные достопримечательности
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 228 за всё до 3 чел.
Тур Православия. Восток
Индивидуальная
8 часов
Тур Православия. Восток: экскурсия по святыням Крита
Погрузитесь в атмосферу православных святынь Крита. Тур включает посещение монастырей Богородицы Фанеромени, Панагия Палиани и Богородицы Сердечной
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 228 за всё до 3 чел.
Бухта мечты
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в бухту Балос и Ботанический сад Крита
Путешествие в бухту Балос на Крите. Насладитесь лазурной водой, белым песком и прокатитесь на осликах. Завершите день греческим кофе на закате в Ханье
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 300 за всё до 3 чел.
Природа шепчет
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Ретимно: Природа шепчет
Устали от городской суеты? Присоединяйтесь к экскурсии по острову Крит и насладитесь красотой озера Курнас, водопадов Аргируполи и пляжа Превели
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 228 за всё до 3 чел.
Путешествие на яхте по Критскому морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
Путешествие на яхте по Критскому морю: круизы, купание, рыбалка
Выберите маршрут по своему вкусу и отправьтесь в круиз на паруснике, наслаждаясь купанием, рыбалкой и фантастическими закатами
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000 за всё до 6 чел.
Винодельни Крита
Индивидуальная
6 часов
Винный тур в Ретимно: Индивидуальная экскурсия по винодельням Крита
Погрузитесь в мир кретских вин, наслаждаясь индивидуальной экскурсией по винодельням. Откройте для себя секреты виноделия и дегустации под руководством мастеров
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
260 за всё до 3 чел.
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Индивидуальная
8 часов
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Посетите лучшие пляжи Крита! Озеро Курнас, розовый песок Элафониси и лазурное море Фаласарны ждут вас. Насладитесь природой и купанием
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
280 за всё до 3 чел.
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
Индивидуальная
6 часов
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
Погрузитесь в атмосферу Ретимно: монастырь Аркади, гончарная деревня Маргаритос и романтичные венецианские улочки
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
280 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Венецианскому Ретимно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Венецианский Ретимно: двухчасовая прогулка по узким улочкам и древним мастерским
Погрузитесь в атмосферу Венецианского Ретимно: старинные улочки, музыка Филармонии, крепость Фортецца и кофе по-гречески в уютной таверне
Начало: Старый порт, кафе «Нувель»
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Православные монастыри Крита
Индивидуальная
7 часов
Православные монастыри Крита - индивидуальная экскурсия в Ретимно
Индивидуальная экскурсия по монастырям Крита в Ретимно. Погрузитесь в атмосферу древних святынь и откройте для себя богатую историю православия
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 5 чел.
Гастрономический тур по острову Крит
Индивидуальная
7 часов
Гастрономический тур по острову Крит: индивидуальная экскурсия в Ретимно
Критская кухня - одна из самых здоровых в мире. Погрузитесь в уникальные кулинарные традиции острова, посетив фермы и местные предприятия
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
280 за всё до 3 чел.
Весь Крит за один день
Индивидуальная
7 часов
Весь Крит за один день: от Кносского дворца до пещеры Зевса
Погрузитесь в древнюю историю Крита, начиная с Кносского дворца и мифов о Минотавре и Ариадне
Начало: Удобное для туристов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
280 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    18 марта 2024
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Прекрасная экскурсия в чудесном городе. Время экскурсии пролетело незаметно. Рассказ был содержательным, маршрут продуман до мелочей) Спасибо большое!
  • Л
    Лена
    18 декабря 2023
    Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
    Прекрасный гид, один из лучших
  • М
    Марина
    12 октября 2023
    Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
    Огромное спасибо Анне и замечательному водителю (!) и её мужу Стергиосу за прекрасно проведенный день. Казалось бы, что так много
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    всего запланировано, но мы это сделали! Не хотелось что-то менять или от чего-то отказываться. Время пролетело на столько быстро и незаметно, прихватили еще часок, не хотелось расставаться)) Узнали массу познавательного: погрузились в историю острова, прогулялись по уютным улочкам старого Ритимнон, с его древними магазинчиками и лавочками переходящими по наследству, отелями и тавернами, жилыми домами, где в архитектуре прослеживается эпохи правления венецианцев и турков; побывали на маслобойне (были впервые и впервые дегустировали оливковое масло, это ОЧЕНЬ вкусно) и винодельне, отведали вкуснейший обед в таверне в красивейшем месте и многое многое другое. На всем протяжении маршрута интереснейший рассказ об острове и всё, что с ним связано (история и архитектура, традиции и уклад, природа и ремесла …). Однозначно рекомендую эту экскурсию в тандеме Анна+ Стергиос. Словами не передать тот объем информации и впечатлений, что мы получили за проведенной с ребятами время! Будем на Крите, обязательно закажем с вами ещё экскурсию! Огромное ВАМ спасибо)) С уважением, Виктор и Марина.

  • Д
    Дмитрий
    28 июля 2023
    Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
    Спасибо Анне и ее мужу Сергею за чудесную экскурсию! Очень комфортный маршрут, подробные и увлекательные рассказы Анны о Крите, остались в памяти и у взрослых и у детей!
  • Т
    Татьяна
    11 июня 2023
    Экскурсия на юг Крита
    Огромное спасибо Елене и Михаилу за идеально подобранный маршрут и множество интересных сведений о жизни на Крите. В силу определенных
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    ограничений почти все стандартные маршруты для нас недоступны, а Елена подарила возможность ещё раз посетить любимые места и ощутить их атмосферу. Все общение и до, и во время экскурсии проходило очень душевно и с большим тактом. Рекомендую.

  • Е
    Екатерина
    22 ноября 2021
    История Ретимно - в «Великолепном веке»
    В ноябре побывали на Крите и ни чуть не пожалели. Не считая везения с погодой (+24-25), нам несказанно повезло с
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    экскурсоводом. Татьяна - это однозначно профессиональный гид и очень душевный человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Но, есть подозрение, что с Татьяной можно было ходить и целый день и нисколько не устать. Настолько все легко, интересно, познавательно, непринужденно, артистично. Глубокое знание материала и истории. Столько много интересных фактов. Обычные курортные городки открываются абсолютно с другой стороны! Однозначно рекомендуем! Татьяна, спасибо большое за отлично и с пользой проведенное время! P/s у Татьяны несколько экскурсий. Идите на все - не пожалеете. Мы и в Ханье тоже с ней побывали и нагулялись вдоволь.

  • В
    Вера
    22 октября 2021
    История Ретимно - в «Великолепном веке»
    На экскурсии у Татьяны были семьей с 2 -мя детьми 10 и 11 лет. Экскурсия прошла на одном дыхании, Татьяна
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    очень интересный рассказчик, отвечала на все наши вопросы. В экскурсии нет труднозапоминающихся дат и названий архитектурных стилей, но много исторических фактов, интересных историй, легенд, мифов и реальности. Нам очень понравилось гулять по улочкам Ретимно, неспешно и интересно.

  • A
    Alexander
    19 октября 2021
    История Ретимно - в «Великолепном веке»
    Все прошло замечательно. Татьяна очень хороший гид. Мастер своего дела, очень много знает и очень интересно рассказывает. Всё показала и
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    про все рассказала. После её экскурсии захотелось больше побыть в этом замечательном месте. СПАСИБО ТАТЬЯНА БОЛЬШОЕ ВЫ СУПЕР. буду рекомендовать экскурсии с Татьяной всем друзьям и знакомым, которые приедут на Крит. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Ретимно в июне 2024
Сейчас в Ретимно в категории "Индивидуальные" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 100 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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