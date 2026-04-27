Мои заказы

Ретимно - венецианская жемчужина Крита

Путешествие по Ретимно: откройте для себя уникальное сочетание арабского, турецкого, венецианского и русского влияния в архитектуре и культуре города
Эта индивидуальная экскурсия в Ретимно позволит вам погрузиться в богатую историю города.

Вы услышите увлекательные рассказы о сарацинах, средиземноморских пиратах, византийских императорах и их возлюбленных, архонтах и венецианских правителях. Город хранит
читать дальшеуменьшить

атмосферу заговоров, дуэлей и любовных интриг. Прогулка по Старому городу начнётся через древние ворота Порто Гуоро.

Вы увидите Дом дельфина, минарет Валиде Султан, лоджию 16 века, мечеть Нерадзес, фонтан Римонди и сад Али Вафи. Набережная, украшенная венецианскими палаццо, предлагает живописные виды и уютные кафе.

В обликах зданий можно отметить приметы Ренессанса и декоративные элементы балканской архитектуры, что придаёт Ретимно уникальный колорит.

Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, раскрывая перед вами все грани венецианской жемчужины Крита

4.9
24 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Увлекательные исторические рассказы
  • 🏛 Прогулка по Старому городу
  • 🕌 Визит к уникальным архитектурным памятникам
  • 🌊 Живописная набережная
  • 🏰 Венецианские палаццо и турецкие мечети

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Ретимно - это летние месяцы с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а море тёплое. В это время город оживает, предлагая туристам множество мероприятий и открытых заведений. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, погода также приятная, но возможны небольшие дожди, что может ограничить прогулки. Зимой, с ноября по март, Ретимно менее загружен, но некоторые туристические объекты могут быть закрыты, хотя и в это время можно насладиться спокойствием и атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Ретимно - венецианская жемчужина Крита
Ретимно - венецианская жемчужина Крита
Ретимно - венецианская жемчужина Крита

Что можно увидеть

  • Дом дельфина
  • Минарет Валиде Султан
  • Лоджия 16 века
  • Мечеть Нерадзес
  • Фонтан Римонди
  • Сад Али Вафи
  • Ворота Порто Гуоро

Описание экскурсии

Предания Ретимно

Вы услышите истории об арабах-сарацинах и средиземноморских пиратах, о византийском императоре и его коварной возлюбленной, об архонтах и венецианских правителях. Ощутите, что город до сих пор хранит атмосферу опасных заговоров и дуэлей, любовных свиданий и интриг. Мои рассказы станут для вас путеводной нитью в лабиринте улиц Ретимно и его невероятной истории.

Турецко-венецианский колорит

Через древние ворота Порто Гуоро мы войдём в Старый город. Вы увидите Дом дельфина, минарет Валиде Султан, лоджию 16 века, мечеть Нерадзес, фонтан Римонди и живописный сад Али Вафи. Мы пройдём по набережной, которую украшают старинные венецианские палаццо, превращённые в живописные отели, кафе и рестораны.

В обликах зданий будем отмечать приметы Ренессанса — бронзовые дверные ручки, оконные рамы из резного камня, надписи на фасадах. Отыщем декоративные элементы балканской архитектуры, которые придают Ретимно неповторимый колорит, по праву делая его венецианской жемчужиной в критской короне.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Ретимно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня
Таня — ваш гид в Ретимно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 117 туристов
Около 30 лет назад в моей жизни произошла роковая встреча с красавцем-греком, капитаном дальнего плавания, в результате чего я оказалась на острове. И сегодня Крит является для меня второй родиной.
читать дальшеуменьшить

Живя в уединённой горной деревушке, я не понаслышке знаю о местных традициях и обычаях, о здешней кухне и быте — всё это стало моим образом жизни. Любовь к острову, людям, хорошее знание истории Крита позволяют мне зажигать сердца приезжающих сюда гостей. С особым вниманием отношусь ко всем вопросам и пожеланиям. Постараюсь, чтобы вы полюбили Крит так, как любят его сами греки.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1
1
Aleksandr
Татьяна отлично знает историю и места Крита, интересно рассказывает и отвечает на вопросы, подсказывает где можно купить уникальные местные вещи и сувениры. Видно, что многие местные ее знают, она действительно любит Крит и свою работу. Рекомендую.
Татьяна отлично знает историю и места Крита, интересно рассказывает и отвечает на вопросы, подсказывает где можно
Татьяна отлично знает историю и места Крита, интересно рассказывает и отвечает на вопросы, подсказывает где можно
Татьяна отлично знает историю и места Крита, интересно рассказывает и отвечает на вопросы, подсказывает где можно
Татьяна отлично знает историю и места Крита, интересно рассказывает и отвечает на вопросы, подсказывает где можно
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Большое спасибо Татьяне за экскурсию. Понравилось мне и моему 12 летнему внуку. Узнали историю и быт Крита, увидили необычные места старого города. Было очень интересно.
Большое спасибо Татьяне за экскурсию. Понравилось мне и моему 12 летнему внуку. Узнали историю и быт
Большое спасибо Татьяне за экскурсию. Понравилось мне и моему 12 летнему внуку. Узнали историю и быт
Большое спасибо Татьяне за экскурсию. Понравилось мне и моему 12 летнему внуку. Узнали историю и быт
Вам был полезен этот отзыв?
M
Татьяна - невероятно эрудированный знаток истории Крита, мы получили огромное удовольствие от экскурсии! Наша семья глубоко интересуется историей, археологией и политологией, и Татьяна учла это в великолепном рассказе об острове и о самом городе. В Ретимно мы были первый раз, горячо рекомендую всем, это красивейший городок с невероятно разнообразным богатым прошлым.
Вам был полезен этот отзыв?
Y
Экскурсия нам понравилась, Татьяна интересно преподнесла информацию о городе. Спасибо за приятно проведенное время❤️❤️❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Вера
Прогулялись с Татьяной по городу. Приятная, спокойная и располагающая к общению. Экскурсия прошла легко, не смотря на то, что с нами были детки 8 и 5 лет. Но с задачей
читать дальшеуменьшить

справились. Милые уголки и забавные интерьеры, такие как пекарня, хамам, монастыри, превращенные в колоритные ресторанчики, сувенирные лавки и т. д отвлекали от исторических рассказов и они с удовольствием наслаждались уютным и гостеприимным историческим центром города. Спасибо от души ей за общение и рекомендации по выбору ресторана на обед. Рекомендуем. 👍☀️одним бы сложно было разобраться и прочувствовать атмосферу города.

Прогулялись с Татьяной по городу. Приятная, спокойная и располагающая к общению. Экскурсия прошла легко, не смотря
Прогулялись с Татьяной по городу. Приятная, спокойная и располагающая к общению. Экскурсия прошла легко, не смотря
Прогулялись с Татьяной по городу. Приятная, спокойная и располагающая к общению. Экскурсия прошла легко, не смотря
Прогулялись с Татьяной по городу. Приятная, спокойная и располагающая к общению. Экскурсия прошла легко, не смотря
Прогулялись с Татьяной по городу. Приятная, спокойная и располагающая к общению. Экскурсия прошла легко, не смотря
Прогулялись с Татьяной по городу. Приятная, спокойная и располагающая к общению. Экскурсия прошла легко, не смотря
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мы прекрасно прогулялись по Ретимно с Татьяной.
Татьяна с большим трепетом рассказывала про Ретимно и его окрестности. В целом, было интересно и познавательно. Заглянули в уникальные местечки, куда сами бы не
читать дальшеуменьшить

попали, прогулялись по узким улочкам, погрузились в историю и ключевые события для острова, и Ретимно, в частности.

Рекомендуем, экскурсия точно расширит ваш кругозор, будет возможность погрузиться в историю Ретимно, познакомиться с местными жителями и их бытом

Мы прекрасно прогулялись по Ретимно с Татьяной.
Мы прекрасно прогулялись по Ретимно с Татьяной.
Мы прекрасно прогулялись по Ретимно с Татьяной.
Мы прекрасно прогулялись по Ретимно с Татьяной.
Мы прекрасно прогулялись по Ретимно с Татьяной.
Мы прекрасно прогулялись по Ретимно с Татьяной.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ретимно

Похожие экскурсии на «Ретимно - венецианская жемчужина Крита»

История Ретимно - в «Великолепном веке»
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
История Ретимно - в «Великолепном веке»
Познакомьтесь с историей Ретимно через сериал «Империя Кёсем». Узнайте о султане Ибрагиме, его гареме и венецианской архитектуре. Погрузитесь в прошлое Крита
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €120 за всё до 3 чел.
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Семейные винодельня и маслобойня, архитектурная мозаика Ретимно, живописные виды и деревни
21 авг в 10:00
22 авг в 10:00
от €580 за всё до 4 чел.
В объятиях Белых гор: экскурсия по области Ретимно
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
В объятиях Белых гор: экскурсия по области Ретимно
Откройте для себя самобытный Крит на индивидуальной экскурсии по Ретимно. Древние храмы, горные водопады и греческий колорит ждут вас
Начало: У вашего отеля
19 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от €260 за всё до 2 чел.
Авторская экскурсия о «русском следе» в истории Ретимно
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия о «русском следе» в истории Ретимно
Прогуляйтесь по Ретимно, где улицы носили имена русских царей. Узнайте о любви русского офицера и критской аристократки
Начало: У церкви Четырёх Мучеников
Завтра в 18:00
19 авг в 18:00
от €140 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ретимно. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ретимно
от €135 за экскурсию