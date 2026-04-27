Эта индивидуальная экскурсия в Ретимно позволит вам погрузиться в богатую историю города.Вы услышите увлекательные рассказы о сарацинах, средиземноморских пиратах, византийских императорах и их возлюбленных, архонтах и венецианских правителях. Город хранит

атмосферу заговоров, дуэлей и любовных интриг. Прогулка по Старому городу начнётся через древние ворота Порто Гуоро. Вы увидите Дом дельфина, минарет Валиде Султан, лоджию 16 века, мечеть Нерадзес, фонтан Римонди и сад Али Вафи. Набережная, украшенная венецианскими палаццо, предлагает живописные виды и уютные кафе. В обликах зданий можно отметить приметы Ренессанса и декоративные элементы балканской архитектуры, что придаёт Ретимно уникальный колорит. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, раскрывая перед вами все грани венецианской жемчужины Крита

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ретимно - это летние месяцы с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а море тёплое. В это время город оживает, предлагая туристам множество мероприятий и открытых заведений. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, погода также приятная, но возможны небольшие дожди, что может ограничить прогулки. Зимой, с ноября по март, Ретимно менее загружен, но некоторые туристические объекты могут быть закрыты, хотя и в это время можно насладиться спокойствием и атмосферой города.

Сейчас август — это идеальное время.