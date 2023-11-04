Я расскажу вам впечатляющую историю Ретимно. В ней поучаствуют и сарацины, и архонты, и венецианские правители. Не обойдётся без коварства и любовных интриг. Мы пройдёмся по Старому городу, отыщем отпечатки Ренессанса на фасадах зданий. И удивимся, как арабский, турецкий, венецианский и русский периоды Крита гармонично сплелись воедино в облике и характере города.

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Описание

Что вас ожидает

Предания Ретимно

Вы услышите истории об арабах-сарацинах и средиземноморских пиратах, о византийском императоре и его коварной возлюбленной, об архонтах и венецианских правителях. Ощутите, что город до сих пор хранит атмосферу опасных заговоров и дуэлей, любовных свиданий и интриг. Мои рассказы станут для вас путеводной нитью в лабиринте улиц Ретимно и его невероятной истории.

Турецко-венецианский колорит

Через древние ворота Порто Гуоро мы войдём в Старый город. Вы увидите Дом дельфина, минарет Валиде Султан, лоджию 16 века, мечеть Нерадзес, фонтан Римонди и живописный сад Али Вафи. Мы пройдём по набережной, которую украшают старинные венецианские палаццо, превращённые в живописные отели, кафе и рестораны.

В обликах зданий будем отмечать приметы Ренессанса — бронзовые дверные ручки, оконные рамы из резного камня, надписи на фасадах. Отыщем декоративные элементы балканской архитектуры, которые придают Ретимно неповторимый колорит, по праву делая его венецианской жемчужиной в критской короне.