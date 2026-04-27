Лучшее время для посещения Ретимно - это летние месяцы с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а море тёплое. В это время город оживает, предлагая туристам множество мероприятий и открытых заведений. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, погода также приятная, но возможны небольшие дожди, что может ограничить прогулки. Зимой, с ноября по март, Ретимно менее загружен, но некоторые туристические объекты могут быть закрыты, хотя и в это время можно насладиться спокойствием и атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дом дельфина
Минарет Валиде Султан
Лоджия 16 века
Мечеть Нерадзес
Фонтан Римонди
Сад Али Вафи
Ворота Порто Гуоро
Описание экскурсии
Предания Ретимно
Вы услышите истории об арабах-сарацинах и средиземноморских пиратах, о византийском императоре и его коварной возлюбленной, об архонтах и венецианских правителях. Ощутите, что город до сих пор хранит атмосферу опасных заговоров и дуэлей, любовных свиданий и интриг. Мои рассказы станут для вас путеводной нитью в лабиринте улиц Ретимно и его невероятной истории.
Турецко-венецианский колорит
Через древние ворота Порто Гуоро мы войдём в Старый город. Вы увидите Дом дельфина, минарет Валиде Султан, лоджию 16 века, мечеть Нерадзес, фонтан Римонди и живописный сад Али Вафи. Мы пройдём по набережной, которую украшают старинные венецианские палаццо, превращённые в живописные отели, кафе и рестораны.
В обликах зданий будем отмечать приметы Ренессанса — бронзовые дверные ручки, оконные рамы из резного камня, надписи на фасадах. Отыщем декоративные элементы балканской архитектуры, которые придают Ретимно неповторимый колорит, по праву делая его венецианской жемчужиной в критской короне.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Ретимно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваш гид в Ретимно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 117 туристов
Около 30 лет назад в моей жизни произошла роковая встреча с красавцем-греком, капитаном дальнего плавания, в результате чего я оказалась на острове. И сегодня Крит является для меня второй родиной. читать дальшеуменьшить
Живя в уединённой горной деревушке, я не понаслышке знаю о местных традициях и обычаях, о здешней кухне и быте — всё это стало моим образом жизни. Любовь к острову, людям, хорошее знание истории Крита позволяют мне зажигать сердца приезжающих сюда гостей. С особым вниманием отношусь ко всем вопросам и пожеланиям. Постараюсь, чтобы вы полюбили Крит так, как любят его сами греки.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Aleksandr
Татьяна отлично знает историю и места Крита, интересно рассказывает и отвечает на вопросы, подсказывает где можно купить уникальные местные вещи и сувениры. Видно, что многие местные ее знают, она действительно любит Крит и свою работу. Рекомендую.
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Н
Наталия
Большое спасибо Татьяне за экскурсию. Понравилось мне и моему 12 летнему внуку. Узнали историю и быт Крита, увидили необычные места старого города. Было очень интересно.
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M
Marina
Татьяна - невероятно эрудированный знаток истории Крита, мы получили огромное удовольствие от экскурсии! Наша семья глубоко интересуется историей, археологией и политологией, и Татьяна учла это в великолепном рассказе об острове и о самом городе. В Ретимно мы были первый раз, горячо рекомендую всем, это красивейший городок с невероятно разнообразным богатым прошлым.
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Y
Yulia
Экскурсия нам понравилась, Татьяна интересно преподнесла информацию о городе. Спасибо за приятно проведенное время❤️❤️❤️
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Вера
Прогулялись с Татьяной по городу. Приятная, спокойная и располагающая к общению. Экскурсия прошла легко, не смотря на то, что с нами были детки 8 и 5 лет. Но с задачей читать дальшеуменьшить
справились. Милые уголки и забавные интерьеры, такие как пекарня, хамам, монастыри, превращенные в колоритные ресторанчики, сувенирные лавки и т. д отвлекали от исторических рассказов и они с удовольствием наслаждались уютным и гостеприимным историческим центром города. Спасибо от души ей за общение и рекомендации по выбору ресторана на обед. Рекомендуем. 👍☀️одним бы сложно было разобраться и прочувствовать атмосферу города.
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М
Максим
Мы прекрасно прогулялись по Ретимно с Татьяной. Татьяна с большим трепетом рассказывала про Ретимно и его окрестности. В целом, было интересно и познавательно. Заглянули в уникальные местечки, куда сами бы не читать дальшеуменьшить
попали, прогулялись по узким улочкам, погрузились в историю и ключевые события для острова, и Ретимно, в частности.
Рекомендуем, экскурсия точно расширит ваш кругозор, будет возможность погрузиться в историю Ретимно, познакомиться с местными жителями и их бытом
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