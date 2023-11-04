Прогуляться по Старому городу и послушать о четырёх периодах жизни острова
И удивимся, как арабский, турецкий, венецианский и русский периоды Крита гармонично сплелись воедино в облике и характере города.
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Описание
Что вас ожидает
Предания Ретимно
Вы услышите истории об арабах-сарацинах и средиземноморских пиратах, о византийском императоре и его коварной возлюбленной, об архонтах и венецианских правителях. Ощутите, что город до сих пор хранит атмосферу опасных заговоров и дуэлей, любовных свиданий и интриг. Мои рассказы станут для вас путеводной нитью в лабиринте улиц Ретимно и его невероятной истории.
Турецко-венецианский колорит
Через древние ворота Порто Гуоро мы войдём в Старый город. Вы увидите Дом дельфина, минарет Валиде Султан, лоджию 16 века, мечеть Нерадзес, фонтан Римонди и живописный сад Али Вафи. Мы пройдём по набережной, которую украшают старинные венецианские палаццо, превращённые в живописные отели, кафе и рестораны.
В обликах зданий будем отмечать приметы Ренессанса — бронзовые дверные ручки, оконные рамы из резного камня, надписи на фасадах. Отыщем декоративные элементы балканской архитектуры, которые придают Ретимно неповторимый колорит, по праву делая его венецианской жемчужиной в критской короне.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Ретимно
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.