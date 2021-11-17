Вы начнете свое путешествие с центра Минойской культуры - Кносского дворца, и перенесетесь в...

Вы начнете свое путешествие с центра Минойской культуры — Кносского дворца, и перенесетесь в таинственный мир мифов и легенд древнейшей в Европе цивилизации.

Познакомитесь поближе с знаменитыми мифическими героями Минотавром и Ариадной, побываете в пещере, в которой родился главный из богов — Зевс, а также попробуете себя в гончарном мастерстве.

Наконец, вас ждет настоящий обед по-критски в знаменитой таверне Диктамос, где подают самые вкусные пирожки сыром и медом и другие традиционные деликатесы острова Крит.
Весь Крит за один день
Весь Крит за один день
Весь Крит за один день
Весь Крит за один день

Что вы увидите 🤩

  • Кносский дворец
  • Пещера Зевса
  • Монастырь
  • Таверна Диктамос
  • Платан (2000 лет)
  • Гончарная мастерская
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вы начнете свое путешествие с центра Минойской культуры —
Кносского дворца, который посещаете самостоятельно и перенесетесь в мир истории, мифов и легенд древнейшей в Европе цивилизации. Давно известные Вам имена и названия, такие как Минотавр, Дедал, Ариадна, Лабиринт удивительным образом переплетаются с историей Кносского дворца.
Далее в пути великолепный вид на плато Лассити с тысячами мельниц и пещера, в которой родился главный из богов — Зевс.
После посещения пещеры у вас будет возможность организовать обед в знаменитой таверне Диктамос, где подают самые вкусные пирожки сыром и медом, свежие соки и баранину.
Продолжим наш путь к гончарному центру, где своими руками детки (могут и взрослые, конечно) делают гончарные изделия и, конечно, забирают с собой на память о Крите.
Пока дети будут мастерить гончарные изделия, взрослые могут дегустировать вино и оливковое масло. А закончим наше путешествие осмотром платана, которому более 2000 лет.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида
  • водителя
  • транспорт.
Что не входит?
  • Обеды, входные билеты в монастырь - 3 евро на взрослого, сувениры.
  • Билеты в Кносский дворец - 15 евро на взрослого.
Место начала и завершения?
Удобное для туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно по договоренности

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