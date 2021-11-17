Вы начнете свое путешествие с центра Минойской культуры —

Кносского дворца, который посещаете самостоятельно и перенесетесь в мир истории, мифов и легенд древнейшей в Европе цивилизации. Давно известные Вам имена и названия, такие как Минотавр, Дедал, Ариадна, Лабиринт удивительным образом переплетаются с историей Кносского дворца.

Далее в пути великолепный вид на плато Лассити с тысячами мельниц и пещера, в которой родился главный из богов — Зевс.

После посещения пещеры у вас будет возможность организовать обед в знаменитой таверне Диктамос, где подают самые вкусные пирожки сыром и медом, свежие соки и баранину.

Продолжим наш путь к гончарному центру, где своими руками детки (могут и взрослые, конечно) делают гончарные изделия и, конечно, забирают с собой на память о Крите.

Пока дети будут мастерить гончарные изделия, взрослые могут дегустировать вино и оливковое масло. А закончим наше путешествие осмотром платана, которому более 2000 лет.