Крит - это место, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии.Экскурсия по Ретимно предлагает погрузиться в атмосферу острова, исследуя древние храмы и наслаждаясь видами Белых гор. Путешествие на высоте

600 метров откроет панорамы, которые останутся в памяти навсегда. Это шанс увидеть настоящую жизнь Крита, познакомиться с его традициями и культурой. Путешествие подарит незабываемые впечатления и возможность прикоснуться к истории и природе острова

за 1–2 человек или €90 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

В горных деревнях, которые нам предстоит посетить, сохранился греческий колорит. Именно здесь можно познакомиться с настоящим Критом — без прикрас.

Вы увидите:

Пещерный храм «Святая сила» 9 века

Древнеримский мозаичный пол, украшавший римские термы

Храм 10 века с чудотворной иконой Богоматери — главной реликвией города Ретимно

Горные водопады-источники

Выставку-магазин продуктов из уникального критского кэроба

Деревенскую кофейню, в которой бьётся пульс греческой жизни

Вы узнаете:

Чем критяне отличаются от других жителей Греции

Почему выражение «пир горой» на Крите это не метафора, а правда

Чем знаменита критская кухня и что такое средиземноморская диета

Почему на Крите до сих пор живы вендетты

Также я расскажу о легендарной истории острова, о чувстве собственного достоинства, быте и традициях мужественных и суровых критян.

Организационные детали