В объятиях Белых гор: экскурсия по области Ретимно

Откройте для себя самобытный Крит на индивидуальной экскурсии по Ретимно. Древние храмы, горные водопады и греческий колорит ждут вас
Крит - это место, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии.

Экскурсия по Ретимно предлагает погрузиться в атмосферу острова, исследуя древние храмы и наслаждаясь видами Белых гор. Путешествие на высоте
600 метров откроет панорамы, которые останутся в памяти навсегда. Это шанс увидеть настоящую жизнь Крита, познакомиться с его традициями и культурой. Путешествие подарит незабываемые впечатления и возможность прикоснуться к истории и природе острова

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Панорамные виды Белых гор
  • ⛪ Древние храмы и реликвии
  • 🌊 Горные водопады
  • ☕ Аутентичные деревенские кофейни
  • 🗺️ Погружение в культуру Крита
Ближайшие даты:
12
ноя17
ноя18
ноя19
ноя24
ноя25
ноя26
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Пещерный храм «Святая сила»
  • Древнеримский мозаичный пол
  • Храм с чудотворной иконой Богоматери
  • Горные водопады-источники

Описание экскурсии

В горных деревнях, которые нам предстоит посетить, сохранился греческий колорит. Именно здесь можно познакомиться с настоящим Критом — без прикрас.

Вы увидите:

  • Пещерный храм «Святая сила» 9 века
  • Древнеримский мозаичный пол, украшавший римские термы
  • Храм 10 века с чудотворной иконой Богоматери — главной реликвией города Ретимно
  • Горные водопады-источники
  • Выставку-магазин продуктов из уникального критского кэроба
  • Деревенскую кофейню, в которой бьётся пульс греческой жизни

Вы узнаете:

  • Чем критяне отличаются от других жителей Греции
  • Почему выражение «пир горой» на Крите это не метафора, а правда
  • Чем знаменита критская кухня и что такое средиземноморская диета
  • Почему на Крите до сих пор живы вендетты

Также я расскажу о легендарной истории острова, о чувстве собственного достоинства, быте и традициях мужественных и суровых критян.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Hyundai
  • Возможно проведение экскурсии для 8 человек на автомобиле путешественников — €360

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня
Таня — ваш гид в Ретимно
Провёл экскурсии для 104 туристов
Около 30 лет назад в моей жизни произошла роковая встреча с красавцем-греком, капитаном дальнего плавания, в результате чего я оказалась на острове. И сегодня Крит является для меня второй родиной.
Живя в уединённой горной деревушке, я не понаслышке знаю о местных традициях и обычаях, о здешней кухне и быте — всё это стало моим образом жизни. Любовь к острову, людям, хорошее знание истории Крита позволяют мне зажигать сердца приезжающих сюда гостей. С особым вниманием отношусь ко всем вопросам и пожеланиям. Постараюсь, чтобы вы полюбили Крит так, как любят его сами греки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Валентина
Валентина
8 сен 2025
Экскурсовод Татьяна - профессионал, прекрасно разбирающийся в теме острова Крит. Кроме того она приятный и интеллигентный человек. Маршрут экскурсии был составлен грамотно и комфортно. С удовольствием и не спеша мы
гуляли по критским деревушкам. Для меня откровенным потрясением было посещение деревушки Мирьекефала. Там в монастыре Пресвятой Богородицы Антифонитрии я почувствовала Божию благодать.
Отдельное спасибо хочу выразить Татьяне за ее деликатное и терпеливое отношение к нашим воспоминаниям о поездке на остров Крит, которая состоялась 16 лет назад.
Татьяна любезно подсказала нам что и где можно купить в качестве сувениров с острова.
Экскурсией остались довольны!
Единственное, что хочу отметить - это высокая цена за эту экскурсию.

Н
Нина
14 июл 2025
Мне хочется поделиться впечатлениями о нашей поездке с гидом Татьяной по области Ретимно, «В объятиях Белых гор». Начну с того, что ездили мы на машине, нас забрали из отеля, и
это было очень комфортно. Хотелось увидеть настоящую Критскую деревню, природу, послушать истории и легенды Крита, почувствовать запахи этой земли, что мы и получили в итоге. Татьяна - отличный рассказчик, она давно живет на Крите. Увидели церкви 9-10 веков, чудотворную икону, попали на службу в церкви. Посетили деревни, попробовали там в кафе сок из авокадо. В горах увидели прекрасное место с водопадами. И конечно поплавали в прекрасном горном озере с водой бирюзового цвета. Море приятных впечатлений, интересных историй, большое спасибо за экскурсию!

