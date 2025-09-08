Крит - это место, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии.
Экскурсия по Ретимно предлагает погрузиться в атмосферу острова, исследуя древние храмы и наслаждаясь видами Белых гор. Путешествие на высоте
Экскурсия по Ретимно предлагает погрузиться в атмосферу острова, исследуя древние храмы и наслаждаясь видами Белых гор. Путешествие на высоте
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Панорамные виды Белых гор
- ⛪ Древние храмы и реликвии
- 🌊 Горные водопады
- ☕ Аутентичные деревенские кофейни
- 🗺️ Погружение в культуру Крита
Что можно увидеть
- Пещерный храм «Святая сила»
- Древнеримский мозаичный пол
- Храм с чудотворной иконой Богоматери
- Горные водопады-источники
Описание экскурсии
В горных деревнях, которые нам предстоит посетить, сохранился греческий колорит. Именно здесь можно познакомиться с настоящим Критом — без прикрас.
Вы увидите:
- Пещерный храм «Святая сила» 9 века
- Древнеримский мозаичный пол, украшавший римские термы
- Храм 10 века с чудотворной иконой Богоматери — главной реликвией города Ретимно
- Горные водопады-источники
- Выставку-магазин продуктов из уникального критского кэроба
- Деревенскую кофейню, в которой бьётся пульс греческой жизни
Вы узнаете:
- Чем критяне отличаются от других жителей Греции
- Почему выражение «пир горой» на Крите это не метафора, а правда
- Чем знаменита критская кухня и что такое средиземноморская диета
- Почему на Крите до сих пор живы вендетты
Также я расскажу о легендарной истории острова, о чувстве собственного достоинства, быте и традициях мужественных и суровых критян.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Hyundai
- Возможно проведение экскурсии для 8 человек на автомобиле путешественников — €360
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваш гид в Ретимно
Провёл экскурсии для 104 туристов
Около 30 лет назад в моей жизни произошла роковая встреча с красавцем-греком, капитаном дальнего плавания, в результате чего я оказалась на острове. И сегодня Крит является для меня второй родиной.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Валентина
8 сен 2025
Экскурсовод Татьяна - профессионал, прекрасно разбирающийся в теме острова Крит. Кроме того она приятный и интеллигентный человек. Маршрут экскурсии был составлен грамотно и комфортно. С удовольствием и не спеша мы
Н
Нина
14 июл 2025
Мне хочется поделиться впечатлениями о нашей поездке с гидом Татьяной по области Ретимно, «В объятиях Белых гор». Начну с того, что ездили мы на машине, нас забрали из отеля, и
Входит в следующие категории Ретимно
Похожие экскурсии из Ретимно
Индивидуальная
до 7 чел.
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Погрузитесь в атмосферу Ретимно, прогуляйтесь по узким улочкам, насладитесь вкусом критских вин и оливкового масла. Откройте для себя культурное наследие Крита
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
от €480 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ретимно - венецианская жемчужина Крита
Путешествие по Ретимно: откройте для себя уникальное сочетание арабского, турецкого, венецианского и русского влияния в архитектуре и культуре города
Начало: В центре Ретимно
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
История Ретимно - в «Великолепном веке»
Познакомьтесь с историей Ретимно через сериал «Империя Кёсем». Узнайте о султане Ибрагиме, его гареме и венецианской архитектуре. Погрузитесь в прошлое Крита
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€120 за всё до 3 чел.