Что вас ожидает

Путь к вершине горы

Путешествие начнётся у вашего отеля: мы отправимся в сторону деревушки Архангелос, которая лежит среди оливковых рощ у подножия святой скалы Цамбика. Забравшись на самую вершину, вы полюбуетесь захватывающими панорамами острова: отсюда видно пляж с золотым песком и колокольню нижнего храма Богородицы, в котором хранится чудотворная икона. А я расскажу вам о том, почему это место по праву считается одним из самых энергетически сильных уголков всего мира.

Сказания монастыря Богородицы Цамбики

Дорога приведёт вас к монастырю, куда ежегодно приезжают тысячи просящих. Сказания гласят, что здесь находится источник чудотворной силы: её даёт икона Богородицы, обнаруженная здесь в начале 15 века. Я расскажу вам, почему святую назвали Цамбика, как получилось, что храм основан на земле мусульманского купца, что было на этой святой скале раньше и что такое чудотворный кобоскини и тама.

Обратиться к чудотворным силам

Вы сможете попросить у богородицы исполнения ваших желаний. У покровительницы Родоса Цамбики просят здоровья и семейного счастья, но чаще всего к ней обращаются женщины, моля о счастье материнства и о хорошем муже. По желанию я расскажу вам об этом ритуале, а в местной лавке вы сможете приобрести всё необходимое для него.

В гости к прошлому и настоящему греков

Захватывающим продолжением экскурсии станет поездка в самую большую деревню острова, где вы прогуляетесь по улочкам и услышите своеобразный дорийский акцент жителей. Зайдёте в гости в традиционный родосский дом, где я расскажу об особенностях быта греков в средневековье и в наше время. А за чашечкой греческого кофе раскрою вам секрет его изготовления, посоветую лучшие сорта и покажу, как правильно его варить. В конце путешествия вы заедете на маслобойню, где посмотрите на старое и современное производство «жидкого золота», продегустируете вкуснейшее оливковое масло и узнаете секреты красоты Афродиты и Клеопатры.