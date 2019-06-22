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Посетить храм покровительницы острова и традиционный родосский дом

Светлана
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Светлана – ваш гид
На экскурсии вас ждут два разных, но удивительных визита! Сначала вы отправитесь на вершину горы — в монастырь Богородицы Цамбики, которая стала покровительницей Родоса.

К этой святой со всего света едут женщины, мечтающие о детях, а также у чудотворной иконы просят счастья и семейного благополучия.

Потом вы отправитесь в деревушку, встречающую гостей своей размеренной жизнью.

Заглянете в традиционный дом, где узнаете, как жили греки в средневековье и как им живется в Европе.

А кроме того, насладитесь греческим кофе со сладостями и попробуете местное оливковое масло.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Чудеса Богородицы и жизнь греков
Чудеса Богородицы и жизнь греков

Что вас ожидает

Путь к вершине горы
Путешествие начнётся у вашего отеля: мы отправимся в сторону деревушки Архангелос, которая лежит среди оливковых рощ у подножия святой скалы Цамбика. Забравшись на самую вершину, вы полюбуетесь захватывающими панорамами острова: отсюда видно пляж с золотым песком и колокольню нижнего храма Богородицы, в котором хранится чудотворная икона. А я расскажу вам о том, почему это место по праву считается одним из самых энергетически сильных уголков всего мира.

Сказания монастыря Богородицы Цамбики
Дорога приведёт вас к монастырю, куда ежегодно приезжают тысячи просящих. Сказания гласят, что здесь находится источник чудотворной силы: её даёт икона Богородицы, обнаруженная здесь в начале 15 века. Я расскажу вам, почему святую назвали Цамбика, как получилось, что храм основан на земле мусульманского купца, что было на этой святой скале раньше и что такое чудотворный кобоскини и тама.

Обратиться к чудотворным силам
Вы сможете попросить у богородицы исполнения ваших желаний. У покровительницы Родоса Цамбики просят здоровья и семейного счастья, но чаще всего к ней обращаются женщины, моля о счастье материнства и о хорошем муже. По желанию я расскажу вам об этом ритуале, а в местной лавке вы сможете приобрести всё необходимое для него.

В гости к прошлому и настоящему греков
Захватывающим продолжением экскурсии станет поездка в самую большую деревню острова, где вы прогуляетесь по улочкам и услышите своеобразный дорийский акцент жителей. Зайдёте в гости в традиционный родосский дом, где я расскажу об особенностях быта греков в средневековье и в наше время. А за чашечкой греческого кофе раскрою вам секрет его изготовления, посоветую лучшие сорта и покажу, как правильно его варить. В конце путешествия вы заедете на маслобойню, где посмотрите на старое и современное производство «жидкого золота», продегустируете вкуснейшее оливковое масло и узнаете секреты красоты Афродиты и Клеопатры.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • Билеты в традиционный родосский дом не входят в стоимость экскурсии (2 € с человека).
Чудеса Богородицы и жизнь греков
Чудеса Богородицы и жизнь греков
Чудеса Богородицы и жизнь греков
Чудеса Богородицы и жизнь греков
Чудеса Богородицы и жизнь греков
Чудеса Богородицы и жизнь греков
Чудеса Богородицы и жизнь греков
Чудеса Богородицы и жизнь греков
Чудеса Богородицы и жизнь греков
Чудеса Богородицы и жизнь греков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Привет! Мне 44 года. Живу в Греции 23 года и более 10 лет работаю в туризме. Люблю Грецию и хочу, чтобы каждый гость влюбился в этот магический уголок земли! Изучаю историю, традиции и, конечно же, гастрономические особенности страны. Люблю делиться с моими гостями интересными фактами о быте, привычках и характере современных эллинов. Быть гидом – это постоянное саморазвитие, это образ жизни!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

22 июня 2019
Очень понравилась поездка и Светлана :)

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