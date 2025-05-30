Посетить храм покровительницы острова и понежиться под солнцем Родоса
На экскурсии вас ждут два разных, но удивительных визита! Сначала вы отправитесь на вершину горы — в монастырь Богородицы Цамбики, которая стала покровительницей Родоса.
К этой святой со всего света едут женщины, мечтающие о детях, а также у чудотворной иконы просят счастья и семейного благополучия. Потом вы отправитесь на бело-золотистый песок пляжа Цамбика и охладитесь в кристальной воде
Путешествие начнётся у вашего отеля: мы отправимся в сторону деревушки Архангелос, которая лежит среди оливковых рощ у подножия святой скалы Цамбика. Забравшись на самую вершину, вы полюбуетесь захватывающими панорамами острова: отсюда видно пляж с золотым песком и колокольню нижнего храма Богородицы, в котором хранится чудотворная икона. А я расскажу вам о том, почему это место по праву считается одним из самых энергетически сильных уголков всего мира.
Сказания монастыря Богородицы Цамбики
Дорога приведёт вас к монастырю, куда ежегодно приезжают тысячи просящих. Сказания гласят, что здесь находится источник чудотворной силы: её даёт икона Богородицы, обнаруженная здесь в начале 15 века. Я расскажу вам, почему святую назвали Цамбика, как получилось, что храм основан на земле мусульманского купца, что было на этой святой скале раньше и что такое чудотворный кобоскини и тама.
Обратиться к чудотворным силам
Вы сможете попросить у богородицы исполнения ваших желаний. У покровительницы Родоса Цамбики просят здоровья и семейного счастья, но чаще всего к ней обращаются женщины, моля о счастье материнства и о хорошем муже. По желанию я расскажу вам об этом ритуале, а в местной лавке вы сможете приобрести всё необходимое для него.
Знаменитый пляж Цамбика
Закончится наша поездка купанием на пляже сказочной красоты, который находится у подножия верхнего храма Цамбика на «золотых песках». Бело-золотистый песок, кристально чистая вода и 800 метров пляжа доставит массу удовольствия и впечатлений. Желающие покататься на сап-серфе, взлететь на флайборде или просто покататься на надувных горках, смогут это сделать, арендовав выбранный вид развлечений прямо на пляже.
Организационные детали
Услуги гида-водителя и транспорт входят в стоимость, за топливо есть небольшая доплата, в зависимости от района проживания.
Оплата за водные развлечения не входит в стоимость
Необходимо взять с собой пляжные принадлежности и по желанию — напитки (на пляже есть закусочные)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле, если он находится не далее 20 км от города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 5 часов 50 минут
Провела экскурсии для 580 туристов
Привет! Мне 44 года. Живу в Греции 23 года и более 10 лет работаю в туризме. Люблю Грецию и хочу, чтобы каждый гость влюбился в этот магический уголок земли! Изучаю историю, традиции и, конечно же, гастрономические особенности страны. Люблю делиться с моими гостями интересными фактами о быте, привычках и характере современных эллинов.
Быть гидом – это постоянное саморазвитие, это образ жизни!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Очень понравился тур. Светлана прекрасный рассказчик с глубокими знаниями истории острова. Цамбика действительно сотворяет чудеса. Пляж тоже отличный.
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J
Jelena
Светлана пунктуальна и отзывчива. Все было замечательно и интересно! Экскурсия получилась легкой и непринужденной.
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А
Анна
Очень понравилась поездка и Светлана:)
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Elina
Всё очень понравилось! Советую!
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