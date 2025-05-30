На экскурсии вас ждут два разных, но удивительных визита! Сначала вы отправитесь на вершину горы — в монастырь Богородицы Цамбики, которая стала покровительницей Родоса. К этой святой со всего света едут женщины, мечтающие о детях, а также у чудотворной иконы просят счастья и семейного благополучия. Потом вы отправитесь на бело-золотистый песок пляжа Цамбика и охладитесь в кристальной воде

Описание экскурсии

Путь к вершине горы

Путешествие начнётся у вашего отеля: мы отправимся в сторону деревушки Архангелос, которая лежит среди оливковых рощ у подножия святой скалы Цамбика. Забравшись на самую вершину, вы полюбуетесь захватывающими панорамами острова: отсюда видно пляж с золотым песком и колокольню нижнего храма Богородицы, в котором хранится чудотворная икона. А я расскажу вам о том, почему это место по праву считается одним из самых энергетически сильных уголков всего мира.

Сказания монастыря Богородицы Цамбики

Дорога приведёт вас к монастырю, куда ежегодно приезжают тысячи просящих. Сказания гласят, что здесь находится источник чудотворной силы: её даёт икона Богородицы, обнаруженная здесь в начале 15 века. Я расскажу вам, почему святую назвали Цамбика, как получилось, что храм основан на земле мусульманского купца, что было на этой святой скале раньше и что такое чудотворный кобоскини и тама.

Обратиться к чудотворным силам

Вы сможете попросить у богородицы исполнения ваших желаний. У покровительницы Родоса Цамбики просят здоровья и семейного счастья, но чаще всего к ней обращаются женщины, моля о счастье материнства и о хорошем муже. По желанию я расскажу вам об этом ритуале, а в местной лавке вы сможете приобрести всё необходимое для него.

Знаменитый пляж Цамбика

Закончится наша поездка купанием на пляже сказочной красоты, который находится у подножия верхнего храма Цамбика на «золотых песках».

Бело-золотистый песок, кристально чистая вода и 800 метров пляжа доставит массу удовольствия и впечатлений.

Желающие покататься на сап-серфе, взлететь на флайборде или просто покататься на надувных горках, смогут это сделать, арендовав выбранный вид развлечений прямо на пляже.

Организационные детали