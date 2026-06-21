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обе стороны, это лучше, чем по 2 часа;

небольшая, но лаконичная экскурсия по острову по прибытии;

свободное время (несколько часов)

поездка с экскурсией через остров на автобусе от порта до монастыря (доплата только за автобус), несколько остановок по пути, где можно собрать горную душицу и сделать фото с прекрасными видами на остров с высоты;

небольшая экскурсия в монастыре и свободное время на кафе и сувенирные лавки.

Катамаран отправляется обратно на Родос от монастыря, поэтому есть возможность не ехать на автобусную экскурсию, но мы рады что выбрали этот горный маршрут, тк на Экскурсии узнали ещё больше об острове, жителях, их жизни и укладе.

Помимо Экскурсии Светлана порекомендовала где можно пообедать на острове, какие местные блюда и напитки стоит попробовать, как провести свободное время и пляж. Времени было достаточно, чтобы посидеть в кафе на набережной с кофе и мороженым, купить сувениры, прогуляться до пляжа и накупаться в красивой бухте (на острове нет своей питьевой воды, поэтому душ на пляже платный €0,50 за минуту, лучше иметь монетки для автомата, лежаки мы не брали), пообедать в таверне (обязательно попробовать симские маленькие креветки, которые едят целиком) и успеть на автобусную экскурсию!

Единственное, что стоит отметить, с нами был 12 летний сын, а по правилам порта с 12 лет это уже взрослый полный билет. При бронировании Экскурсии было указано, что дети это с 3 до 12 лет, и даже при указании возраста 12 лет на сайте считался детский билет.

На катамаране лучше найти место под навесом на улице, чем сидеть в кондиционированном салоне, так как внутри требуют сидеть постоянно в маске, и очень навязчиво это контролируют каждые 3-5 минут.