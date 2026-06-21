Вы отправитесь в дивную рыбацкую гавань — навстречу чистейшему морю и разноцветным зданиям.
На острове, который называют «греческой Венецией», вы посетите монастырь Архангела Михаила, попробуете симских креветок, искупаетесь в Эгейском море и узнаете о добыче морских губок.
На острове, который называют «греческой Венецией», вы посетите монастырь Архангела Михаила, попробуете симских креветок, искупаетесь в Эгейском море и узнаете о добыче морских губок.
Описание экскурсии
Обратите внимание: каждый день экскурсия проводится гидами для немецких и английских групп. Русскоговорящие группы собираются редко — в этом случае мы предоставим аудиофайлы с экскурсией по Сими на русском языке.
Что вас ожидает
- Путь на Сими. Во время плавания на комфортабельном катере вы полюбуетесь морскими панорамами и живописным побережьем.
- Красоты и традиции острова. Вы погуляете по улочкам красочного города, рассмотрите его архитектуру и узнаете главные факты из истории Сими. Также вы узнаете, как добывали на острове морскую губку и почему местные ловцы губок — настоящие знаменитости в Греции. В бухте Панормитис вас ждет красивейший монастырь Архангела Михаила с его необычной историей. При желании можно посетить два музея, расположенных на территории монастыря. Корабль также делает небольшую остановку для фотографирования в бухте Сант-Джож.
- Свободное время. Вы успеете искупаться в Эгейском море и познакомиться с симской кухней, в основе которой морепродукты — в том числе, симские крохотные креветки и средиземноморский лангуст.
Организационные детали
После внесения предоплаты просим вас прислать нам ФИО, дату рождения и информацию о гражданстве всех участников. Это требование морской полиции.
Подробности трансфера
- Экскурсия начинается из порта Родоса, но возможен бесплатный трансфер до порта из Фалирак, Калифея, Иксия, Ялисос и Кремасты.
- По вторникам средам пятницам и субботам возможен трансфер из дальних отелей восточного побережья за дополнительную плату — €12
Дополнительные опции
- При желании можно отправиться в путешествие на быстроходном катамаране с доплатой €10 за взрослого
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании) с русскоговорящим гидом. Доплата — €100 к стоимости билетов за всех.
- * Каждый день ходят и быстроходный катамаран (1 час пути до острова, билет — €50) и обычный катер (2 часа пути, стоимость — €40). Также есть вариант посетить Сими на высококлассной яхте, где в программе вместо захода в монастырь — остановка в бухте Сент-Джорж (одной из самых красивейших в Греции) для купания
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|€20
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Коммерческом порту Родоса или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 2023 туристов
Всем привет! Зовут меня Светлана, и мне 46 лет, 20 из которых я проживаю на острове Родос. Моя любовь к острову безгранична, а после моих экскурсий и вы заразитесь страстью к этим местам! До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 146 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Сими это просто вау! Обязательно поедем в следующем году именно на этот остров отдыхать
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Отличная экскурсия. Трансфер забрал нас из отеля, привезли в порт, там погрузились на паром. Первая остановка была на о. Сими через час. На острове было 3 часа свободного времени, погулять,
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Все было здорово. Очень понравилась поездка на Сими. Русскоговорящего гида с нами не было, но Светлана заранее скинула нам аудиозапись с экскурсией, которую мы с удовольствием послушали, находясь уже непосредственно на Сими. Своей красотой остров произвел огромное впечатление. Однозначно рекомендую к посещению🥰
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А
Хорошая экскурсия на комфортном судне. Для купания в бухте на судне есть жилеты в том числе для детей. Также выдают нетонущие игровые палки из мягкого материала. Поэтому если плохо плаваете, то вспомогательные средства есть. Сими милый городок, по которому приятно прогуляться и послушать его историю
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Э
Организовано хорошо. Остров очень понравился. В монастырь к сожалению не попали, сказали из за погодных условий
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Поездка очень понравилась! Остров Symi великолепен.
Благодарим Светлану!
В экскурсию входит:
- трансфер на автобусе (отель-порт-отель);
переезд морем до Сими, в наш день был быстроходный катамаран, чему мы рады, тк по 1 часу в
Благодарим Светлану!
В экскурсию входит:
- трансфер на автобусе (отель-порт-отель);
переезд морем до Сими, в наш день был быстроходный катамаран, чему мы рады, тк по 1 часу в
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