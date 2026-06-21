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Экскурсия на остров Сими на катере

Погулять по городу в пастельных тонах и попробовать симских креветок
Вы отправитесь в дивную рыбацкую гавань — навстречу чистейшему морю и разноцветным зданиям.

На острове, который называют «греческой Венецией», вы посетите монастырь Архангела Михаила, попробуете симских креветок, искупаетесь в Эгейском море и узнаете о добыче морских губок.
4.6
146 отзывов
Экскурсия на остров Сими на катере
Экскурсия на остров Сими на катере
Экскурсия на остров Сими на катере

Описание экскурсии

Обратите внимание: каждый день экскурсия проводится гидами для немецких и английских групп. Русскоговорящие группы собираются редко — в этом случае мы предоставим аудиофайлы с экскурсией по Сими на русском языке.

Что вас ожидает

  • Путь на Сими. Во время плавания на комфортабельном катере вы полюбуетесь морскими панорамами и живописным побережьем.
  • Красоты и традиции острова. Вы погуляете по улочкам красочного города, рассмотрите его архитектуру и узнаете главные факты из истории Сими. Также вы узнаете, как добывали на острове морскую губку и почему местные ловцы губок — настоящие знаменитости в Греции. В бухте Панормитис вас ждет красивейший монастырь Архангела Михаила с его необычной историей. При желании можно посетить два музея, расположенных на территории монастыря. Корабль также делает небольшую остановку для фотографирования в бухте Сант-Джож.
  • Свободное время. Вы успеете искупаться в Эгейском море и познакомиться с симской кухней, в основе которой морепродукты — в том числе, симские крохотные креветки и средиземноморский лангуст.

Организационные детали

После внесения предоплаты просим вас прислать нам ФИО, дату рождения и информацию о гражданстве всех участников. Это требование морской полиции.

Подробности трансфера

  • Экскурсия начинается из порта Родоса, но возможен бесплатный трансфер до порта из Фалирак, Калифея, Иксия, Ялисос и Кремасты.
  • По вторникам средам пятницам и субботам возможен трансфер из дальних отелей восточного побережья за дополнительную плату — €12

Дополнительные опции

  • При желании можно отправиться в путешествие на быстроходном катамаране с доплатой €10 за взрослого
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании) с русскоговорящим гидом. Доплата — €100 к стоимости билетов за всех.
  • * Каждый день ходят и быстроходный катамаран (1 час пути до острова, билет — €50) и обычный катер (2 часа пути, стоимость — €40). Также есть вариант посетить Сими на высококлассной яхте, где в программе вместо захода в монастырь — остановка в бухте Сент-Джорж (одной из самых красивейших в Греции) для купания

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет€20
Дети до 3 летБесплатно
Стандартный билет€40
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Коммерческом порту Родоса или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 2023 туристов
Всем привет! Зовут меня Светлана, и мне 46 лет, 20 из которых я проживаю на острове Родос. Моя любовь к острову безгранична, а после моих экскурсий и вы заразитесь страстью к этим местам! До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 146 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сими это просто вау! Обязательно поедем в следующем году именно на этот остров отдыхать
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Настя
Отличная экскурсия. Трансфер забрал нас из отеля, привезли в порт, там погрузились на паром. Первая остановка была на о. Сими через час. На острове было 3 часа свободного времени, погулять,
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покупаться, пофотографироваться. Очень красивое место, всем советую посетить. Мы еще успели поесть местных знаменитых креветок Сими, очень вкусные.
В 14.00 отравились на вторую остановку, плыли минут 30 к храму, где икона Архангела Михаила. Там было минут 40 свободного времени. И обратно вернулись на Родос около 18.00 вечера.
Все четко и хорошо организовано. Рекомендую.

Отличная экскурсия. Трансфер забрал нас из отеля, привезли в порт, там погрузились на паром. Первая остановка
Отличная экскурсия. Трансфер забрал нас из отеля, привезли в порт, там погрузились на паром. Первая остановка
Отличная экскурсия. Трансфер забрал нас из отеля, привезли в порт, там погрузились на паром. Первая остановка
Отличная экскурсия. Трансфер забрал нас из отеля, привезли в порт, там погрузились на паром. Первая остановка
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Мария
Все было здорово. Очень понравилась поездка на Сими. Русскоговорящего гида с нами не было, но Светлана заранее скинула нам аудиозапись с экскурсией, которую мы с удовольствием послушали, находясь уже непосредственно на Сими. Своей красотой остров произвел огромное впечатление. Однозначно рекомендую к посещению🥰
Все было здорово. Очень понравилась поездка на Сими. Русскоговорящего гида с нами не было, но Светлана
Все было здорово. Очень понравилась поездка на Сими. Русскоговорящего гида с нами не было, но Светлана
Все было здорово. Очень понравилась поездка на Сими. Русскоговорящего гида с нами не было, но Светлана
Все было здорово. Очень понравилась поездка на Сими. Русскоговорящего гида с нами не было, но Светлана
Все было здорово. Очень понравилась поездка на Сими. Русскоговорящего гида с нами не было, но Светлана
Все было здорово. Очень понравилась поездка на Сими. Русскоговорящего гида с нами не было, но Светлана
Все было здорово. Очень понравилась поездка на Сими. Русскоговорящего гида с нами не было, но Светлана
Все было здорово. Очень понравилась поездка на Сими. Русскоговорящего гида с нами не было, но Светлана
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А
Хорошая экскурсия на комфортном судне. Для купания в бухте на судне есть жилеты в том числе для детей. Также выдают нетонущие игровые палки из мягкого материала. Поэтому если плохо плаваете, то вспомогательные средства есть. Сими милый городок, по которому приятно прогуляться и послушать его историю
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Э
Организовано хорошо. Остров очень понравился. В монастырь к сожалению не попали, сказали из за погодных условий
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Павел
Поездка очень понравилась! Остров Symi великолепен.
Благодарим Светлану!
В экскурсию входит:
- трансфер на автобусе (отель-порт-отель);
переезд морем до Сими, в наш день был быстроходный катамаран, чему мы рады, тк по 1 часу в
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обе стороны, это лучше, чем по 2 часа;
небольшая, но лаконичная экскурсия по острову по прибытии;
свободное время (несколько часов)
поездка с экскурсией через остров на автобусе от порта до монастыря (доплата только за автобус), несколько остановок по пути, где можно собрать горную душицу и сделать фото с прекрасными видами на остров с высоты;
небольшая экскурсия в монастыре и свободное время на кафе и сувенирные лавки.
Катамаран отправляется обратно на Родос от монастыря, поэтому есть возможность не ехать на автобусную экскурсию, но мы рады что выбрали этот горный маршрут, тк на Экскурсии узнали ещё больше об острове, жителях, их жизни и укладе.
Помимо Экскурсии Светлана порекомендовала где можно пообедать на острове, какие местные блюда и напитки стоит попробовать, как провести свободное время и пляж. Времени было достаточно, чтобы посидеть в кафе на набережной с кофе и мороженым, купить сувениры, прогуляться до пляжа и накупаться в красивой бухте (на острове нет своей питьевой воды, поэтому душ на пляже платный €0,50 за минуту, лучше иметь монетки для автомата, лежаки мы не брали), пообедать в таверне (обязательно попробовать симские маленькие креветки, которые едят целиком) и успеть на автобусную экскурсию!
Единственное, что стоит отметить, с нами был 12 летний сын, а по правилам порта с 12 лет это уже взрослый полный билет. При бронировании Экскурсии было указано, что дети это с 3 до 12 лет, и даже при указании возраста 12 лет на сайте считался детский билет.
На катамаране лучше найти место под навесом на улице, чем сидеть в кондиционированном салоне, так как внутри требуют сидеть постоянно в маске, и очень навязчиво это контролируют каждые 3-5 минут.

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