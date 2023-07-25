Благодаря природной красоте Родоса и его великолепным памятникам на острове было снято большое количество локальных и зарубежных фильмов. Мы проедем по местам съемок и найдем кадры из лучших кинолент! Вы познакомитесь с культурой, традициями и интересными историями, например, о появлении греческого танца Сиртаки и о том, почему семья Энтони Куинна не посещает бухту, носящую его имя.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Природа — лучший художник

Яркость красок и разнообразие видов Родоса завораживает! Мы сделаем остановку на самой северной точке острова, где сходятся два моря и поднимемся на гору, откуда открывается панорамный вид на известные бухты Энтони Куинна и Ладико.

Монастырь Мони Цамбика

Богородица Цамбика — покровительница материнства и семьи, а потому многие бездетные пары приезжают в монастырь и совершают паломнический путь в церковь на вершине горы, чтобы попросить Святую о чуде. Вам предстоит преодолеть 300 каменных ступеней, познакомиться с легендой появления на этой горе чудодейственной иконы, а также насладиться видом с высоты 287 метров на остров и побережье.

Гончарная мастерская

Вы посетите мастерскую, в которой одна родосская семья работает уже много поколений. Гид покажет все стадии изготовления керамики, а местный мастер продемонстрирует работу на гончарном круге. Здесь вы сможете просмотреть коллекцию готовых работ, при желании что-то приобрести.

Линдос

В предзакатное время мы подъедем к панораме одной из главных достопримечательностей острова — античному белоснежному Линдосу, увенчанному Акрополем. Вечерние виды Линдоса завораживают своей красотой! Именно в этих окрестностях когда-то известная группа Pink Floyd создала свой альбом «Тёмная сторона Луны». Здесь у вас будет время прогуляться по лабиринту узких пешеходных улочек, заглянуть в лавки разных ремесленников, при желании выпить какой-то напиток в кафе на самой высокой крыше Линдоса.

Кому подойдёт экскурсия

Поездка подойдёт всем, кто приезжает на Родос на краткое время и хотел бы ознакомиться с самыми значимыми достопримечательностями острова.

Организационные детали