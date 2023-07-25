Экспресс-знакомство с основными точками Родоса

Насладиться завораживающими пейзажами, посетить старинный монастырь и увидеть стены Акрополя
Благодаря природной красоте Родоса и его великолепным памятникам на острове было снято большое количество локальных и зарубежных фильмов.

Мы проедем по местам съемок и найдем кадры из лучших кинолент! Вы познакомитесь с культурой, традициями и интересными историями, например, о появлении греческого танца Сиртаки и о том, почему семья Энтони Куинна не посещает бухту, носящую его имя.
5
7 отзывов
Экспресс-знакомство с основными точками Родоса
Экспресс-знакомство с основными точками Родоса
Экспресс-знакомство с основными точками Родоса
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Природа — лучший художник

Яркость красок и разнообразие видов Родоса завораживает! Мы сделаем остановку на самой северной точке острова, где сходятся два моря и поднимемся на гору, откуда открывается панорамный вид на известные бухты Энтони Куинна и Ладико.

Монастырь Мони Цамбика

Богородица Цамбика — покровительница материнства и семьи, а потому многие бездетные пары приезжают в монастырь и совершают паломнический путь в церковь на вершине горы, чтобы попросить Святую о чуде. Вам предстоит преодолеть 300 каменных ступеней, познакомиться с легендой появления на этой горе чудодейственной иконы, а также насладиться видом с высоты 287 метров на остров и побережье.

Гончарная мастерская

Вы посетите мастерскую, в которой одна родосская семья работает уже много поколений. Гид покажет все стадии изготовления керамики, а местный мастер продемонстрирует работу на гончарном круге. Здесь вы сможете просмотреть коллекцию готовых работ, при желании что-то приобрести.

Линдос

В предзакатное время мы подъедем к панораме одной из главных достопримечательностей острова — античному белоснежному Линдосу, увенчанному Акрополем. Вечерние виды Линдоса завораживают своей красотой! Именно в этих окрестностях когда-то известная группа Pink Floyd создала свой альбом «Тёмная сторона Луны». Здесь у вас будет время прогуляться по лабиринту узких пешеходных улочек, заглянуть в лавки разных ремесленников, при желании выпить какой-то напиток в кафе на самой высокой крыше Линдоса.

Кому подойдёт экскурсия

Поездка подойдёт всем, кто приезжает на Родос на краткое время и хотел бы ознакомиться с самыми значимыми достопримечательностями острова.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проводится на автомобиле, соответствующем числу участников
  • Для больших компаний предусмотрены скидки
  • В подарок от нас — карта и карандаш для пометок
  • Экскурсия начинается в северной части острова, завершается в той же точке. Другие стартовые точки по договоренности.
  • Если будет время, можем заехать на один из лучших песчаных пляжей острова — Агафи
  • Если нет желания подниматься 300 ступеней на гору, то можно заменить на посещение нижней части монастыря Като Цамбика, где хранится чудотворная икона
  • На обратном пути можно сделать остановку в таверне с морепродуктами или классической греческой кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • За дополнительную плату на самой северной точке острова можно покататься на парашюте и увидеть город Родос с высоты

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
25 июля 2023
Заказывали экскурсию на 4 человек. Алеся приехала к отелю точно в назначенное время,обговорили маршрут и внесли изменения согласно нашим желаниям. Она прекрасно знает историю и географию острова и очень интересно ведёт экскурсию. Экскурсия нам очень понравилась,узнали много нового. Спасибо!
Э
31 мая 2023
Заказали индивидуальный экскурсию на 2-их. В последний момент Алеся предложила на замену коллегу Дмитрия так как сама не успевала. Признаюсь честно отнёсся скептически к таким переменам.

Дмитрий более чем оправдал наши ожидания. С душой относится к своему делу. Программа грамотно составлена и по нашим пожеланиям вносились коррективы. Остались довольны и под впечатлением от острова! 😊
Заказали индивидуальный экскурсию на 2-их. В последний момент Алеся предложила на замену коллегу Дмитрия так как
Л
16 окт 2022
Все было замечательно
В
17 авг 2022
Спасибо Алесе!
Прекрасно провели время, Алеся спланировала маршрут с учетом наших пожеланий. Успели посетить и Родос и Линдос и насладиться прекрасными видами побережья и для ребёнка 11 лет нашлась интересная тема - покормили осликов и оленей! Это замечательно, что можно познакомиться с прекрасным Родосом и услышать столько интересных исторических фактов да и ещё на своем родном языке 😀
Очень хотим вернуться сюда!
а
6 июля 2022
Алеся показала глубокие знания в географии, истории, языке.
Мы получили развернутые ответы на все вопросы. В конце экскурсии у меня было впечатление, что мы давно знакомы. А водитель был просто ас.
Варвара
12 июля 2021
Благодарим Алесю за прекрасную экскурсию. Все было чудесно: она все показала, все рассказала. Интересно, позитивно, доброжелательно. Мы сделали обалденные фотографии и пообщались с замечательным человеком. Рекомендуем всем. Алеся - отличный гид по сказочному острову.
В
20 сен 2019
Все очень понравилось!

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