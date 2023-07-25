Мы проедем по местам съемок и найдем кадры из лучших кинолент! Вы познакомитесь с культурой, традициями и интересными историями, например, о появлении греческого танца Сиртаки и о том, почему семья Энтони Куинна не посещает бухту, носящую его имя.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Природа — лучший художник
Яркость красок и разнообразие видов Родоса завораживает! Мы сделаем остановку на самой северной точке острова, где сходятся два моря и поднимемся на гору, откуда открывается панорамный вид на известные бухты Энтони Куинна и Ладико.
Монастырь Мони Цамбика
Богородица Цамбика — покровительница материнства и семьи, а потому многие бездетные пары приезжают в монастырь и совершают паломнический путь в церковь на вершине горы, чтобы попросить Святую о чуде. Вам предстоит преодолеть 300 каменных ступеней, познакомиться с легендой появления на этой горе чудодейственной иконы, а также насладиться видом с высоты 287 метров на остров и побережье.
Гончарная мастерская
Вы посетите мастерскую, в которой одна родосская семья работает уже много поколений. Гид покажет все стадии изготовления керамики, а местный мастер продемонстрирует работу на гончарном круге. Здесь вы сможете просмотреть коллекцию готовых работ, при желании что-то приобрести.
Линдос
В предзакатное время мы подъедем к панораме одной из главных достопримечательностей острова — античному белоснежному Линдосу, увенчанному Акрополем. Вечерние виды Линдоса завораживают своей красотой! Именно в этих окрестностях когда-то известная группа Pink Floyd создала свой альбом «Тёмная сторона Луны». Здесь у вас будет время прогуляться по лабиринту узких пешеходных улочек, заглянуть в лавки разных ремесленников, при желании выпить какой-то напиток в кафе на самой высокой крыше Линдоса.
Кому подойдёт экскурсия
Поездка подойдёт всем, кто приезжает на Родос на краткое время и хотел бы ознакомиться с самыми значимыми достопримечательностями острова.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проводится на автомобиле, соответствующем числу участников
- Для больших компаний предусмотрены скидки
- В подарок от нас — карта и карандаш для пометок
- Экскурсия начинается в северной части острова, завершается в той же точке. Другие стартовые точки по договоренности.
- Если будет время, можем заехать на один из лучших песчаных пляжей острова — Агафи
- Если нет желания подниматься 300 ступеней на гору, то можно заменить на посещение нижней части монастыря Като Цамбика, где хранится чудотворная икона
- На обратном пути можно сделать остановку в таверне с морепродуктами или классической греческой кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- За дополнительную плату на самой северной точке острова можно покататься на парашюте и увидеть город Родос с высоты
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Дмитрий более чем оправдал наши ожидания. С душой относится к своему делу. Программа грамотно составлена и по нашим пожеланиям вносились коррективы. Остались довольны и под впечатлением от острова! 😊
Прекрасно провели время, Алеся спланировала маршрут с учетом наших пожеланий. Успели посетить и Родос и Линдос и насладиться прекрасными видами побережья и для ребёнка 11 лет нашлась интересная тема - покормили осликов и оленей! Это замечательно, что можно познакомиться с прекрасным Родосом и услышать столько интересных исторических фактов да и ещё на своем родном языке 😀
Очень хотим вернуться сюда!
Мы получили развернутые ответы на все вопросы. В конце экскурсии у меня было впечатление, что мы давно знакомы. А водитель был просто ас.