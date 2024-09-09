Приглашаю в насыщенное путешествие по старинным храмам Родоса! Вы узнаете о становлении христианства на острове и религиозных традициях местного населения. Полюбуетесь древними византийскими фресками и иконами. А также пообщаетесь с монахами, глубина знаний которых восхищает, а взгляды выходят далеко за рамки догм.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Монастырь Цамбика. Вы расшифруете его необычную для православия архитектуру и увидите чудотворный образ Богородицы, известный далеко за пределами острова.

Храм Успения Богородицы в Асклипио. Это византийская церковь, известная смешением архитектурных стилей и уникальными фресками. А также настенной росписью со сценами из Апокалипсиса Иоанна Богослова. Мы поговорим о содержании 4-й самой мистической книги Евангелия: символизме её сюжетов и действующих лиц.

Монастырь Иоанна Евангелиста. Здесь вы увидите знаменитое изображение Богородицы Пчелиной и узнаете о его глубоком философском наполнении непосредственно от его создателей.

Храм Пантелеймона. В нём хранятся ценные христианские реликвии, среди которых частички мощей Святого Пантелеймона.

Церковь Фундукли. Вы узнаете, как миниатюрное творение семьи Фундукли связано с разразившейся на острове чумой.

Организационные детали