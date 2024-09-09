Христианство на Родосе: наука, религия и традиции (на вашем автомобиле)
Посетить православные храмы и прикоснуться к религиозной истории острова с профессиональным гидом
Приглашаю в насыщенное путешествие по старинным храмам Родоса! Вы узнаете о становлении христианства на острове и религиозных традициях местного населения. Полюбуетесь древними византийскими фресками и иконами.
А также пообщаетесь с монахами, глубина знаний которых восхищает, а взгляды выходят далеко за рамки догм.
Монастырь Цамбика. Вы расшифруете его необычную для православия архитектуру и увидите чудотворный образ Богородицы, известный далеко за пределами острова.
Храм Успения Богородицы в Асклипио. Это византийская церковь, известная смешением архитектурных стилей и уникальными фресками. А также настенной росписью со сценами из Апокалипсиса Иоанна Богослова. Мы поговорим о содержании 4-й самой мистической книги Евангелия: символизме её сюжетов и действующих лиц.
Монастырь Иоанна Евангелиста. Здесь вы увидите знаменитое изображение Богородицы Пчелиной и узнаете о его глубоком философском наполнении непосредственно от его создателей.
Храм Пантелеймона. В нём хранятся ценные христианские реликвии, среди которых частички мощей Святого Пантелеймона.
Церковь Фундукли. Вы узнаете, как миниатюрное творение семьи Фундукли связано с разразившейся на острове чумой.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
Билеты в храм Успения Богородицы оплачиваются дополнительно — 3 евро с человека
По запросу я могу провести экскурсию для большего числа участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 469 туристов
Я лицензированный гид на Родосе со степенью по археологии. Успешно провожу экскурсии в течение последних 15 лет. В моих экскурсиях корректное информационное наполнение и оптимальная логистика сочетаются с лёгкостью и читать дальшеуменьшить
доступностью рассказа.
Каждая из моих программ построена в хронологической и/или тематической последовательности, что позволяет всем гостям получить максимально полное представление о событиях, исторических памятниках, природных объектах и нематериальном культурном наследии Греции и острова Родос.
Буду рада провести для вас экскурсии на Родосе и показать все интересные достопримечательности.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Мы долго выбирали гида для такой экскурсии. Хотелось чтобы было интересно и не утомительно. Все так и получилось! Мы всем рекомендуем эту экскурсию. Афина легко, понятно, ненавязчиво рассказывает библейские сюжеты, читать дальшеуменьшить
научные доказательства, традиции. Мы ехали по очень красивым дорогам, видели удивительные церкви, красивые деревни и все это сопровождалось интересными рассказами. Мы много обсуждали, спрашивали. Афина интересный собеседник и эрудированный человек. Мы рекомендуем эту экскурсию, вы точно не пожалеете. Нам было так интересно, что после экскурсии мы еще долго между собой обсуждали увиденное и услышанное. Очень благодарны Афине за проведенные экскурсии с нами.
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