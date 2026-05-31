3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Иерусалим на острове Родос

Прогуляться по еврейскому кварталу, узнать историю родосской диаспоры и посетить синагогу
Еврейская община Родоса зародилась в античное время и за свою историю пережила немало перипетий.

В компании с лицензионным гидом-археологом вы исследуете Старый город, увидите культовые реликвии и узнаете о непростой судьбе иудейского народа. А я помогу разобраться в местной культуре и традициях.
5
5 отзывов
Иерусалим на острове Родос
Иерусалим на острове Родос
Иерусалим на острове Родос

Описание экскурсии

«Мне никогда не доводилось встречать еврейскую общину, в которой все, от мала до велика были столь разумны… у них длинные волосы и выглядят они как принцы», — писал итальянский раввин-путешественник, посетивший Родос в 1467 году.

Что вас ожидает

Маленький Иерусалим

Мы пройдемся улицами бывшего еврейского квартала «La Juderia» и познакомимся с летописью известных семей и простого населения. Аллея банкира и мецената Альхадеф, школа господина Нотрика и гимназия, основанная бароном Ротшильдом — лишь часть значимых мест этого района. Я проведу вас в синагогу XVII века, где сегодня находится музей, повествующий об укладе евреев Родоса и влиянии на них местной культуры. Богатая экспозиция музейных коллекций перенесет нас в прошлое общины, а я расскажу об истоках ее образования, повседневной жизни, праздниках и обрядах, а также особенном языке, на котором говорили местные романиоты и сефарды.

Политика памяти

Неподалеку, под сенью пышных фикусов, раскинулась центральная площадь еврейских мучеников. Мы поговорим о военном времени и налетах союзной авиации антигитлеровской коалиции, а также увидим мемориал жертвам холокоста в память о более чем 1600 евреях Родоса, высланных в Освенцим, об исчезновении диаспоры и попытках ее возрождения. Завершая прогулку в рыцарской части города, мы вспомним о взаимоотношениях еврейской общины и католической церкви Средневековья, а также осмотрим постройку эпохи госпитальеров.

Организационные детали

Отдельно от экскурсии оплачиваются входные билеты в еврейский музей.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в средневековый город напротив гавани Колона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина
Афина — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 483 туристов
Я лицензированный гид на Родосе со степенью по археологии. Успешно провожу экскурсии в течение последних 15 лет. В моих экскурсиях корректное информационное наполнение и оптимальная логистика сочетаются с лёгкостью и
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доступностью рассказа. Каждая из моих программ построена в хронологической и/или тематической последовательности, что позволяет всем гостям получить максимально полное представление о событиях, исторических памятниках, природных объектах и нематериальном культурном наследии Греции и острова Родос. Буду рада провести для вас экскурсии на Родосе и показать все интересные достопримечательности.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Хочу поблагодарить Афину за потрясающе проведённую экскурсию. Она не просто гид, а настоящий историк-рассказчик: глубокие знания сочетаются с даром повествования — факты перестают быть сухими, а оживают в ярких образах. Маршрут выстроен логично и увлекательно: от одного исторического пласта к другому, с акцентом на ключевые события. Большое спасибо! Очень рекомендую этого экскурсовода.
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С
Cпасибо огромное прекрасному гиду Афине которая провела эту экскурсию на высоком уровне. История жизни евреев на острове Родос. Мы очутились в прошлом где мирное время и войны накладывали свой отпечаток
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на жизни многих поколений. Афина очень интересно и понятно все нам рассказала. Мы также посетили синагогу. Мы прошли по улице той самой где сто лет назад ходили жители евреи Родоса.
История и память о тех событиях трогает за душу. Мы увезли с собой яркие и добрые впечатления.
МИР И БЛАГОПОЛУЧИЕ ВСЕМ

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М
К сожалению наша экскурсия не состоялась из за опоздания круизиника на котором мы прибыли на Родос. Хочу отметить, что экскурсовод связалась с нами и ждала нас в назначенном месте длительное время. Она уехала не држдавшись нас, но была готова вернуться и все таки провести экскурсию, но было уже действительно поздно и мы решили отказаться.
Спасибо.
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Л
Получил большое удовольствие во время экскурсии! Редкое сочетание обаяния и компетенции у экскурсовода. Спасибо Афина!
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M
Замечательная экскурсия и Афина - прекрасный гид.
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