3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по улочкам еврейского квартала и узнать историю родосской диаспоры

Афина
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Афина – ваш гид
Еврейская община Родоса зародилась в античное время и за свою историю пережила немало перипетий.

Вы исследуете Старый город, увидите культовые реликвии и узнаете о непростой судьбе иудейского народа.

А я помогу разобраться в местной культуре и традициях.
175 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в средневековый город напротив гавани Колона
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Иерусалим на острове Родос
Иерусалим на острове Родос

«Мне никогда не доводилось встречать еврейскую общину, в которой все, от мала до велика были столь разумны… у них длинные волосы и выглядят они как принцы», — писал итальянский раввин-путешественник, посетивший Родос в 1467 году.

Что вас ожидает

Маленький Иерусалим
Мы пройдемся улицами бывшего еврейского квартала «La Juderia» и познакомимся с летописью известных семей и простого населения. Аллея банкира и мецената Альхадеф, школа господина Нотрика и гимназия, основанная бароном Ротшильдом — лишь часть значимых мест этого района. Я проведу вас в синагогу XVII века, где сегодня находится музей, повествующий об укладе евреев Родоса и влиянии на них местной культуры. Богатая экспозиция музейных коллекций перенесет нас в прошлое общины, а я расскажу об истоках ее образования, повседневной жизни, праздниках и обрядах, а также особенном языке, на котором говорили местные романиоты и сефарды.

Политика памяти
Неподалеку, под сенью пышных фикусов, раскинулась центральная площадь еврейских мучеников. Мы поговорим о военном времени и налетах союзной авиации антигитлеровской коалиции, а также увидим мемориал жертвам холокоста в память о более чем 1600 евреях Родоса, высланных в Освенцим, об исчезновении диаспоры и попытках ее возрождения. Завершая прогулку в рыцарской части города, мы вспомним о взаимоотношениях еврейской общины и католической церкви Средневековья, а также осмотрим постройку эпохи госпитальеров.

Организационные детали

Отдельно от экскурсии оплачиваются входные билеты в еврейский музей.

Иерусалим на острове Родос
Иерусалим на острове Родос
Иерусалим на острове Родос
Иерусалим на острове Родос
Иерусалим на острове Родос
Иерусалим на острове Родос
Иерусалим на острове Родос
Иерусалим на острове Родос
Иерусалим на острове Родос
Иерусалим на острове Родос
Иерусалим на острове Родос
Иерусалим на острове Родос
Иерусалим на острове Родос
Иерусалим на острове Родос
Иерусалим на острове Родос

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в средневековый город напротив гавани Колона.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Афина
Афина
Уважаемые друзья, Χαῖρετε — Хайрете! Так привествовали древние греки, желая прежде всего радости. Мое имя Афина (удостоена быть названной в честь древней богини :-). У меня два высших образования, второе из которых, Археология Восточного Средиземноморья, я получила в Греции, первое — юридическое в РФ. В зимнее время я практикующий археолог, в летнее — занимаюсь экскурсоведением вот уже на протяжении 12 лет. Моя профессиональная деятельность всегда была и остается частью моих увлечений, именно поэтому я легко меняю сферу деятельности. Также я занималась преподаванием и журналистикой. Используя свои знания и опыт, я с удовольствием поделюсь ими с вами и сделаю все для того, чтобы вы взглянули на Древнюю и вечно Юную Элладу сквозь призму любви, восхищения и благоговения, достойных этой прекрасной Девы.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 сентября 2019
Получил большое удовольствие во время экскурсии! Редкое сочетание обаяния и компетенции у экскурсовода. Спасибо Афина!
14 августа 2019
К сожалению наша экскурсия не состоялась из за опоздания круизиника на котором мы прибыли на Родос. Хочу отметить, что экскурсовод связалась с нами и ждала нас в назначенном месте длительное время. Она уехала не држдавшись нас, но была готова вернуться и все таки провести экскурсию, но было уже действительно поздно и мы решили отказаться.
Спасибо.
16 июля 2019
Замечательная экскурсия и Афина - прекрасный гид.

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