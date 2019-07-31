Что вас ожидает

Отголоски античной эпохи

Наше путешествие в прошлое начнется в порту Мандраки, где вам откроется история основания города и его первых годах существования. Вы узнаете, почему символом Родоса считаются олени, и проникнете в тайну одного из чудес света – Колосса Родосского. Я открою вам секрет, кем был Колосс Родосский, как он выглядел, где находился и существовал ли вообще. А в античном храме Афродиты, куда мы отправимся из порта, вы сможете по достоинству оценить хитрость инженерной мысли того времени.

Средневековый Родос и рыцари-крестоносцы

В средневековой части города вы прогуляетесь между готических зданий и узнаете, как жил Родос во времена крестоносцев, которые более двухсот лет присутствовали на острове. Городские лабиринты уведут вас во времена ордена Госпитальеров и расскажут, как рыцари пришли на остров, как жили на Родосе и как покинули его. На прогулке вы увидите Дворец Великого Магистра, улицу рыцарей, а также жилые кварталы средневекового города.

Памятники Османского периода

Мечеть Сулеймана Великолепного станет нашей отправной точкой для перехода в эпоху османского владычества на Родосе. Мы поговорим о времени, когда остров был частью Османской империи, а также о жизни и деятельности на Родосе еврейской общины. А посетив полуподземную церковь 13 века, вы узнаете о святом, помогающим находить потерянное и его культе на острове Родос.

История Родоса в артефактах

После прогулки по городу мы посетим бывший рыцарский госпиталь, в стенах которого расположился Археологический музей. Здесь вы познакомитесь с историей острова от эпохи Минотавра до рыцарских времен, а также рассмотрите потрясающие образцы античного искусства: античную посуду, расписанную по мотивам мифических сюжетов, прекрасно сохранившуюся статую Афродиты Родосской и еще многое другое.