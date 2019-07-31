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Погружение в прошлое города на прогулке с посещением музея и дворца магистров

Афина
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Афина – ваш гид
На моей экскурсии вы взглянете на историю Родоса с помощью артефактов археологического музея и дворца великого магистра.

Мы охватим времена от античной мощи и готики Средневековья до современного периода.

Вы откроете секрет Колосса Родосского, узнаете о жизни рыцарей-крестоносцев на острове и погрузитесь в эпоху Османского владычества.
230 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча археологический музей
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У этой экскурсии1 отзыв
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Историко-археологическая экскурсия по Родосу
Историко-археологическая экскурсия по Родосу

Что вас ожидает

Отголоски античной эпохи
Наше путешествие в прошлое начнется в порту Мандраки, где вам откроется история основания города и его первых годах существования. Вы узнаете, почему символом Родоса считаются олени, и проникнете в тайну одного из чудес света – Колосса Родосского. Я открою вам секрет, кем был Колосс Родосский, как он выглядел, где находился и существовал ли вообще. А в античном храме Афродиты, куда мы отправимся из порта, вы сможете по достоинству оценить хитрость инженерной мысли того времени.

Средневековый Родос и рыцари-крестоносцы
В средневековой части города вы прогуляетесь между готических зданий и узнаете, как жил Родос во времена крестоносцев, которые более двухсот лет присутствовали на острове. Городские лабиринты уведут вас во времена ордена Госпитальеров и расскажут, как рыцари пришли на остров, как жили на Родосе и как покинули его. На прогулке вы увидите Дворец Великого Магистра, улицу рыцарей, а также жилые кварталы средневекового города.

Памятники Османского периода
Мечеть Сулеймана Великолепного станет нашей отправной точкой для перехода в эпоху османского владычества на Родосе. Мы поговорим о времени, когда остров был частью Османской империи, а также о жизни и деятельности на Родосе еврейской общины. А посетив полуподземную церковь 13 века, вы узнаете о святом, помогающим находить потерянное и его культе на острове Родос.

История Родоса в артефактах
После прогулки по городу мы посетим бывший рыцарский госпиталь, в стенах которого расположился Археологический музей. Здесь вы познакомитесь с историей острова от эпохи Минотавра до рыцарских времен, а также рассмотрите потрясающие образцы античного искусства: античную посуду, расписанную по мотивам мифических сюжетов, прекрасно сохранившуюся статую Афродиты Родосской и еще многое другое.

Организационные детали

  • Отдельно от экскурсии оплачиваются входные билеты в археологический музей – 8 евро для взрослых, детям до 18 лет – бесплатно.
  • Если участников экскурсии больше трёх, стоимость прогулки немного повышается (уточняйте у гида).
Историко-археологическая экскурсия по Родосу
Историко-археологическая экскурсия по Родосу
Историко-археологическая экскурсия по Родосу
Историко-археологическая экскурсия по Родосу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура археологический музей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Афина
Афина
Уважаемые друзья, Χαῖρετε — Хайрете! Так привествовали древние греки, желая прежде всего радости. Мое имя Афина (удостоена быть названной в честь древней богини :-). У меня два высших образования, второе из которых, Археология Восточного Средиземноморья, я получила в Греции, первое — юридическое в РФ. В зимнее время я практикующий археолог, в летнее — занимаюсь экскурсоведением вот уже на протяжении 12 лет. Моя профессиональная деятельность всегда была и остается частью моих увлечений, именно поэтому я легко меняю сферу деятельности. Также я занималась преподаванием и журналистикой. Используя свои знания и опыт, я с удовольствием поделюсь ими с вами и сделаю все для того, чтобы вы взглянули на Древнюю и вечно Юную Элладу сквозь призму любви, восхищения и благоговения, достойных этой прекрасной Девы.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

31 июля 2019
Экскурсией остались очень довольны. Афина прекрасный гид, с глубокими историческими и археологическими познаниями. Очень благодарны ей за проведённый краткий экскурс в историю Родоса, поскольку мы были ограничены во времени, так как прибывали из Бодрума только на один день, а хотелось увидеть и узнать как можно больше! Афина с этой задачей справилась на все 100 процентов. Она очень логично построила нашу экскурсию, и история Родоса стала постепенно открываться нам с доисторических времён до современной жизни острова. При этом факты излагались наглядно через музейные артефакты и архитектурные памятники. Экскурсию рекомендую всем, кому интересно познакомиться с историей Родоса и Греции в целом, заглянуть в прошлое с профессионалом, который ответит на ваши вопросы и приоткроет некоторые тайны древнего мира.

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