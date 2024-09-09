Прогулка по старому и новому городу с посещением двух музеев
На экскурсии с лицензионным гидом и археологом вы взглянете на историю Родоса с помощью артефактов экспозиции археологического музея и дворца великого магистра. Мы охватим времена от античной мощи и готики Средневековья до современного периода.
Вы откроете секрет Колосса Родосского, узнаете о жизни рыцарей-крестоносцев на острове и погрузитесь в эпоху Османского владычества.
Наше путешествие в прошлое начнется в порту Мандраки, где вам откроется история основания города и его первых годах существования. Вы узнаете, почему символом Родоса считаются олени, и проникнете в тайну одного из чудес света – Колосса Родосского. Я открою вам секрет, кем был Колосс Родосский, как он выглядел, где находился и существовал ли вообще. А также познакомлю с фортификацией средневекового города.
Средневековый Родос и рыцари-крестоносцы
В средневековой части города вы прогуляетесь между готических зданий и узнаете, как жил Родос во времена крестоносцев, которые более двухсот лет присутствовали на острове. Городские лабиринты уведут вас во времена ордена Госпитальеров и расскажут, как рыцари пришли на остров, как жили на Родосе и как покинули его. На прогулке вы увидите Дворец Великого Магистра, улицу рыцарей, а также жилые кварталы средневекового города.
Памятники Османского периода
Мечеть Сулеймана Великолепного станет нашей отправной точкой для перехода в эпоху османского владычества на Родосе. Мы поговорим о времени, когда остров был частью Османской империи, а также о жизни и деятельности на Родосе еврейской общины.
История Родоса в артефактах
После прогулки по городу мы познакомимся с историей острова Родос в рамках экспозиции археологического музея от эпохи Минотавра и Троянской войны. Поговорим об экономике острова, о театре, системе водоснабжения, ювелирном деле и архитектуре. Увидим первые монеты острова. Военная инженерия, производство стекла и другие достижения античности откроются вам в рамках данной экспозиции.
Организационные детали
Отдельно от экскурсии оплачиваются входные билеты во дворец – €20, в музей – €10
Если участников экскурсии больше трёх, стоимость прогулки немного повышается (уточняйте у гида)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Порт Мандраки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 483 туристов
Я лицензированный гид на Родосе со степенью по археологии. Успешно провожу экскурсии в течение последних 15 лет. В моих экскурсиях корректное информационное наполнение и оптимальная логистика сочетаются с лёгкостью и читать дальшеуменьшить
доступностью рассказа.
Каждая из моих программ построена в хронологической и/или тематической последовательности, что позволяет всем гостям получить максимально полное представление о событиях, исторических памятниках, природных объектах и нематериальном культурном наследии Греции и острова Родос.
Буду рада провести для вас экскурсии на Родосе и показать все интересные достопримечательности.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Эта была первая экскурсия с Афиной, из трех заказанных. В нашей группе (7 человек), происходили различные споры. Кто-то хотел идти в археологический музей, а кто-то нет. Афина оказалась профессиональным гидом! читать дальшеуменьшить
Потому что с первых минут мы доверились ей и согласились с ее планом. Дальше все прошло очень увлекательно и мы не заметили, как экскурсия подошла к концу. Нам подошло все: сама Афина очень привлекательная. У нее сильно болело горло, но она не отменила встречу. Интересно преподносит информацию, видно что знает историю и любит свою работу. И просто приятный человек с которым быть вместе, комфортно и познавательно.
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Ольга
Экскурсией остались очень довольны. Афина прекрасный гид, с глубокими историческими и археологическими познаниями. Очень благодарны ей за проведённый краткий экскурс в историю Родоса, поскольку мы были ограничены во времени, так читать дальшеуменьшить
как прибывали из Бодрума только на один день, а хотелось увидеть и узнать как можно больше! Афина с этой задачей справилась на все 100 процентов. Она очень логично построила нашу экскурсию, и история Родоса стала постепенно открываться нам с доисторических времён до современной жизни острова. При этом факты излагались наглядно через музейные артефакты и архитектурные памятники. Экскурсию рекомендую всем, кому интересно познакомиться с историей Родоса и Греции в целом, заглянуть в прошлое с профессионалом, который ответит на ваши вопросы и приоткроет некоторые тайны древнего мира.
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Ольга
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом! Это самый запомнившийся нам остров с удивительной историей, рассказанной Афиной. Понравилось всё: маршрут экскурсии, темп речи экскурсовода, хронологическая последовательность рассказа и ответы на все наши читать дальшеуменьшить
вопросы. Очень тронули маленькие житейские детали жизни острова и Афины (про одноклассников с именами греческих богов и философов, про дедушку Соломона…). С удовольствием сходили бы ещё на другие экскурсии с Афиной, но у нас был только один день на этом острове. Спасибо!
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P
Pavel
Очень насыщенная экскурсия! Афина подробно и интересно вела рассказ, отвечала на все вопросы, сама предлагала делать фотографии и делилась интересными фактами о жизни на Родосе, помимо программы. Также она дала читать дальшеуменьшить
много рекомендаций к посещению местных локаций — от исторических памятников до хороших заведений. Объем информации, который обрушился на нас, был невероятно ценен и 4 часа пролетели совершенно незаметно. Очень рекомендуем Афину, да и сами в следующий раз обязательно вернемся к ней. Спасибо!
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вячеслав
Если вы любите историю и археологию, и хотите погрузиться во все на 100%, то время с Афиной пролетит, как один миг, и вы захотите снова с ней встретиться, чтобы послушать ее удивительные рассказы про историю Родоса, рыцарей-госпитальеров, остров Кос, город Линдос и прочее. Очень ее рекомендую всем любителям Греции и истории. Афина - это жемчужина среди гидов.
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И
Ирина
Экскурсия очень понравилась!) Смогли подобрать удобное время и место встречи. Нашлись быстро. Экскурсия получилась очень познавательной и веселой. Афина рассказывала всё очень интересно, экскурсия не превратилась в урок. В конце получили хорошенькие магнитики. Спасибо!)
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