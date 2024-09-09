На экскурсии с лицензионным гидом и археологом вы взглянете на историю Родоса с помощью артефактов экспозиции археологического музея и дворца великого магистра. Мы охватим времена от античной мощи и готики Средневековья до современного периода. Вы откроете секрет Колосса Родосского, узнаете о жизни рыцарей-крестоносцев на острове и погрузитесь в эпоху Османского владычества.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Отголоски античной эпохи

Наше путешествие в прошлое начнется в порту Мандраки, где вам откроется история основания города и его первых годах существования. Вы узнаете, почему символом Родоса считаются олени, и проникнете в тайну одного из чудес света – Колосса Родосского. Я открою вам секрет, кем был Колосс Родосский, как он выглядел, где находился и существовал ли вообще. А также познакомлю с фортификацией средневекового города.

Средневековый Родос и рыцари-крестоносцы

В средневековой части города вы прогуляетесь между готических зданий и узнаете, как жил Родос во времена крестоносцев, которые более двухсот лет присутствовали на острове. Городские лабиринты уведут вас во времена ордена Госпитальеров и расскажут, как рыцари пришли на остров, как жили на Родосе и как покинули его. На прогулке вы увидите Дворец Великого Магистра, улицу рыцарей, а также жилые кварталы средневекового города.

Памятники Османского периода

Мечеть Сулеймана Великолепного станет нашей отправной точкой для перехода в эпоху османского владычества на Родосе. Мы поговорим о времени, когда остров был частью Османской империи, а также о жизни и деятельности на Родосе еврейской общины.

История Родоса в артефактах

После прогулки по городу мы познакомимся с историей острова Родос в рамках экспозиции археологического музея от эпохи Минотавра и Троянской войны. Поговорим об экономике острова, о театре, системе водоснабжения, ювелирном деле и архитектуре. Увидим первые монеты острова. Военная инженерия, производство стекла и другие достижения античности откроются вам в рамках данной экспозиции.

Организационные детали