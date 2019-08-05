Уважаемые друзья, Χαῖρετε — Хайрете! Так привествовали древние греки, желая прежде всего радости. Мое имя Афина (удостоена быть названной в честь древней богини :-). У меня два высших образования, второе из которых, Археология Восточного Средиземноморья, я получила в Греции, первое — юридическое в РФ. В зимнее время я практикующий археолог, в летнее — занимаюсь экскурсоведением вот уже на протяжении 12 лет. Моя профессиональная деятельность всегда была и остается частью моих увлечений, именно поэтому я легко меняю сферу деятельности. Также я занималась преподаванием и журналистикой. Используя свои знания и опыт, я с удовольствием поделюсь ими с вами и сделаю все для того, чтобы вы взглянули на Древнюю и вечно Юную Элладу сквозь призму любви, восхищения и благоговения, достойных этой прекрасной Девы.Напишите мне