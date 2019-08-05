читать дальше уменьшить

сильно палило солнце. Буквально каждая секунда нашего времени была занята интересным рассказом об истории этих мест. Знание материала у Афины на высоте! Ни один наш вопрос не остался без развернутого ответа, очень много интересных деталей узнали. Для тех, кто реально хочет погрузиться в настоящую историю, а не просто погулять и развлечься - это самый лучший вариант! А еще Афина очень приятный человек)) Было очень комфортно в общении. Мы в Греции вообще впервые, но после встречи с Афиной и ее советов точно хотим вернуться и на сам Родос, и другие острова посмотреть) С каким-то большим уважением и любовью к этим местам она говорит, мне кажется это тоже дорогого стоит)