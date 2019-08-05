Обитель капитанов, место зарождения христианства на Родосе и город-фаворит высших сил — приглашаю открыть многоликий Линдос.
В сопровождении лицензионного гида-археолога вы проследите его путь со времен Античности, исследуете руины Акрополя, погуляете по бухте и улочкам, познакомитесь с мудрецом Древнего мира, изучите старинные фрески и поймете, почему судьба любит Линдос.
В сопровождении лицензионного гида-археолога вы проследите его путь со времен Античности, исследуете руины Акрополя, погуляете по бухте и улочкам, познакомитесь с мудрецом Древнего мира, изучите старинные фрески и поймете, почему судьба любит Линдос.
Описание экскурсии
Линдос сквозь время
Хроники этого прибрежного поселения уходят вглубь тысячелетий, а название теряется в пластах лингвистики. Сопровождение лицензионного гида и археолога позволит вам разобраться в прошлом Линдоса на фоне его ключевых мест.
- Исследуя античный театр, вы узнаете, что такое город-государство, какую роль играл театр в древнем социуме и при чем здесь пропаганда.
- На высокой скале, среди руин Акрополя Линдоса, вам откроется тайна почитания одной богини и традиции, связанные с ее культом. Здесь же вы полюбуетесь видом на бухту, имеющей форму сердца, где когда-то Апостол Павел совершил остановку во время своего третьего апостольского путешествия.
- На прогулке по вековым улочкам городка вы познакомитесь с бытом богачей времен Османской империи, а в настоящем Капитанском доме 17 века — с архитектурой тех лет, торговых связях линдян и образом жизни капитанов.
- В финале вы погрузитесь в мир византийской архитектуры и поствизантийской иконописи, посетив церковь Богородицы XI века. Я помогу прочитать роскошные для той эпохи фрески со сценами из Нового Завета и изображением Второго Пришествия.
Организационные детали
- Это полностью пешеходная экскурсия.
- Дополнительные расходы: билеты в Акрополь (12 евро/чел) и посещение кафе в Капитанском доме (именно так туда можно попасть). Акрополь вы посещаете вместе с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь линдоса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 483 туристов
Я лицензированный гид на Родосе со степенью по археологии. Успешно провожу экскурсии в течение последних 15 лет. В моих экскурсиях корректное информационное наполнение и оптимальная логистика сочетаются с лёгкостью и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Большое спасибо, Афине за чудесную экскурсию! Мы сделали индивидуальный запрос на посещение монастыря и акрополя города Линдос, получилось просто замечательно. Экскурсия была спланирована в вечернее время, когда уже не так
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Прекрасный экскурсовод. Настоящий профессионал своего дела. С высшим специализированным образованием. Экскурсия была познавательная, интересная, информация легко воспринимается и мы даже многое запомнили. Афина выбрала удобное время, когда не жарко, нет туристов. Мы получили огромное удовольствие и подьем прошел очень легко.
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