4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Автопрогулка с элементами квеста: Акрополь, гончары, маслобойня и храм Богородицы Цамбики
Линдос очарователен и живописен! В этом небольшом автомобильном путешествия вы познакомитесь с ним получше: увидите не только самый центр города и его главную архитектурную ценность — Акрополь Афины, но и побываете в гончарной мастерской, заглянете на маслобойню и узнаете историю Линдоса, прогуливаясь по его красочным улочкам.
Я расскажу вам о великом прошлом Линдоса и его роли на мировой арене в древности. В программе истинное украшение города — Акрополь Афины Линдской, к которому нас приведут лабиринты троп. Детишки могут преодолеть этот путь верхом на осликах. Вы узнаете, кто построил первый Акрополь и кто из знаменитостей того времени побывал здесь. Я расскажу о величии этого города и его вкладе в развитие древнего мира. Затем пройдем по улочкам мимо капитанских домов, старых кафешек и таверн, увидим гробницу мудреца древности. Попутно я проведу для вас небольшую фотосессию в подарок.
Гончарная мастерская
Искусные мастера при вас изготовят несколько гончарных изделий, которые высоко ценились нашими древними предками. А я расскажу, как сделать так, чтобы керамическое изделие точно вписалось в интерьер. В подарок можно купить известную чашу Пифагора — я покажу вам, в чем ее ценность, о которой говорили еще античные мудрецы.
Маслобойня
Мы отправимся на маслобойню, где вы узнаете все тонкости процесса изготовления масла, продегустируете оливковую пасту, сами оливки и итоговый продукт — масло в чистом виде и с различными добавками. Здесь же вы сможете купить самый разный мёд, натуральную косметику на основе оливкового масла и вино — дары острова Родос. Детям будет интересно услышать миф об Аристее, узнать, кто был первым пчеловодом в Древней Греции и какую роль играют пчелы в современной жизни. Я также раскрою секрет греческого меда!
А на обратном пути мы остановимся у чудотворной иконы Божьей Матери Цамбики, которая не только помогает бездетным семьям завести желанных детей, но и всем найти семейное счастье и любовь.
Организационные детали
Прогулка проводится на автомобиле, транспортные расходы для отелей, расположенных в радиусе 20 км от города Родоса, включены в стоимость
Свободное время в Линдосе — 2 часа (по вашему желанию — купание, шопинг, кафе-таверна)
С собой возьмите пляжные принадлежности, солнцезащитные средства и головные уборы, удобную нескользкую обувь
В стоимость не входят входные билеты на Акрополь (1 билет — 12 евро)
Небольшая фотосессия — в подарок
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле, если он расположен не далее 50 км от города Родос
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 5 часов 50 минут
Провела экскурсии для 580 туристов
Привет! Мне 44 года. Живу в Греции 23 года и более 10 лет работаю в туризме. Люблю Грецию и хочу, чтобы каждый гость влюбился в этот магический уголок земли! Изучаю историю, традиции и, конечно же, гастрономические особенности страны. Люблю делиться с моими гостями интересными фактами о быте, привычках и характере современных эллинов.
Быть гидом – это постоянное саморазвитие, это образ жизни!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Светлана прекрасный экскурсовод, очень хороший рассказчик, обаятельный человек, благодаря ей узнали очень много о Родосе и его древней, богатой истории, а также о современной жизни. Светлана учла все наши пожелания, продумала отличную, разнообразную экскурсию, с огромным удовольствием вспоминаем эту поездку и, конечно, всем рекомендуем! Лучший гид, который у нас был в Греции!
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Елена
Светлана очень легкая в общении и с ней было интересно! Может поддержать разговор на все темы и легко перестраивается в зависимости от клиента. Маршрут очень хороший и время пролетело незаметно! Информации умеренно, все самое важное, не сильно перегружает лишними деталями и поэтому все хорошо запоминается. Рекомендую!
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Вера
Я прекрасно провела время. Мы поднялись в крепость, посмотрели Акрополь, прошлись по улочкам Линдоса, искупались на замечательном пляже бухты св. Павла, уже планировали пойти выпить по чашечке кофе с мороженным на крыше в каком нибудь ресторане, но наши планы поменял радушный рыбак-грек, который отвёз нас купаться в бухту, окружённую со всех сторон скалами,. Получилось удачное сочетание экскурсии, купания и отдыха.
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Л
Лариса
Прекрасная экскурсия от Светланы! По дороге к Линдосу мы получили необходимую историческую информацию! Все четко организованно! Время пролетело незаметно, но незабываемые пейзажи остались в сердце и на телефоне)) Светлана очень приятный и комфортный собеседник! Спасибо за интересную поездку! Рекомендуем!
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М
Мария
Экскурсия прошла отлична, по времени оптимально - 4 часа, маршрут прекрасный, инфо по Греции - великолпна, появилось желание перечитать Мифы Др Греции). Спасибо Светлане за прерасную экскурсию! Будем в Греции, обратимся еще раз обязательно! Спасибо!
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М
Маргарита
Были на экскурсии Линдос!! Экскурсовод Светлана! Очень понравилась экскурсия! 4 часа пролетели незаметно! Очень приятная Светлана, внимательная!! Интересно рассказывает! Однозначно рекомендуем эту экскурсию и такого замечательного экскурсовода!
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