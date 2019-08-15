4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Автопрогулка по городу с элементами квеста: Акрополь, гончарная мастерская и маслобойня

Светлана
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Светлана – ваш гид
Линдос очарователен и живописен, и в ходе небольшого автомобильного путешествия вы познакомитесь с ним получше: увидите не только самый центр города и его главную архитектурную ценность — Акрополь Афины, но и побываете в гончарной мастерской, заглянете на маслобойню и узнаете историю Линдоса, разгадывая загадки квеста.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Линдос — центр Родоса
Линдос — центр Родоса

Что вас ожидает

История города и Акрополь Афины
Я расскажу вам о великом прошлом Линдоса и его роли на мировой арене в древности. Мы устроим небольшой квест, во время которого вы будете искать слово, которое спасёт город от захватчиков: каждая буква этого слова скрыта на карте спасателей, и ваша задача — обнаружить их все за 20 минут. В ходе поисков вы пройдёте по узким улочкам мимо капитанских домов и десятков старых кафешек и таверн, а я в это время буду вас фотографировать. А после квеста мы поговорим за чашкой кофе о современной жизни на Родосе или по лабиринту из троп доберёмся до Акрополя Афины Линдской, где вы погуляете самостоятельно.

Гончарная мастерская и маслобойня
Искусные мастера прямо при вас изготовят несколько гончарных изделий, которые высоко ценились нашими древними предками. Если вы на экскурсии с детьми, то ребята, да и вы сами сможете расписать обожжённую глину, как вам захочется. А под конец экскурсии мы отправимся на маслобойню, где вы узнаете все тонкости процесса изготовления масла, продегустируете оливковую пасту, сами оливки и итоговый продукт — масло в чистом виде и с различными добавками. Здесь же вы сможете купить самый разный мёд, натуральную косметику на основе оливкового масла и вино — дары острова Родос. А на обратном пути, если хватит времени, мы остановимся у чудотворной иконы Божьей Матери, которая бездетным семьям завести желанных детей.

Организационные детали

  • Прогулка проводится на автомобиле, трансфер из отеля и обратно включен в стоимость
  • В стоимость не входят входные билеты на Акрополь (1 билет — 12 евро)
  • Стоимость каждого дополнительного часа — 30 евро
  • Небольшая фотосессия — в подарок
Линдос — центр Родоса
Линдос — центр Родоса
Линдос — центр Родоса
Линдос — центр Родоса
Линдос — центр Родоса
Линдос — центр Родоса
Линдос — центр Родоса
Линдос — центр Родоса

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Привет! Мне 44 года. Живу в Греции 23 года и более 10 лет работаю в туризме. Люблю Грецию и хочу, чтобы каждый гость влюбился в этот магический уголок земли! Изучаю историю, традиции и, конечно же, гастрономические особенности страны. Люблю делиться с моими гостями интересными фактами о быте, привычках и характере современных эллинов. Быть гидом – это постоянное саморазвитие, это образ жизни!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 августа 2019
Экскурсия понравилась/ динамичная/ содержательная/ вполне достаточно для отдыхающего туриста с детьми/ экскурсовод Светлана очень приятный/ любезный человек/ пунктуальный и внимательный/ спасибо ей за хорошо проведенное время в Линдосе/
30 июля 2019
Прекрасная экскурсия от Светланы! По дороге к Линдосу мы получили необходимую историческую информацию! Все четко организованно! Время пролетело незаметно, но незабываемые пейзажи остались в сердце и на телефоне)) Светлана очень приятный и комфортный собеседник! Спасибо за интересную поездку! Рекомендуем!
18 июля 2019
Были на экскурсии Линдос!! Экскурсовод Светлана! Очень понравилась экскурсия! 4 часа пролетели незаметно! Очень приятная Светлана , внимательная!! Интересно рассказывает ! Однозначно рекомендуем эту экскурсию и такого замечательного экскурсовода!
15 июля 2019
Экскурсия прошла отлична, по времени оптимально - 4 часа, маршрут прекрасный, инфо по Греции - великолпна, появилось желание перечитать Мифы Др Греции). Спасибо Светлане за прерасную экскурсию! Будем в Греции, обратимся еще раз обязательно! Спасибо!

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