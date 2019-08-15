4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История города и Акрополь Афины

Я расскажу вам о великом прошлом Линдоса и его роли на мировой арене в древности. Мы устроим небольшой квест, во время которого вы будете искать слово, которое спасёт город от захватчиков: каждая буква этого слова скрыта на карте спасателей, и ваша задача — обнаружить их все за 20 минут. В ходе поисков вы пройдёте по узким улочкам мимо капитанских домов и десятков старых кафешек и таверн, а я в это время буду вас фотографировать. А после квеста мы поговорим за чашкой кофе о современной жизни на Родосе или по лабиринту из троп доберёмся до Акрополя Афины Линдской, где вы погуляете самостоятельно.

Гончарная мастерская и маслобойня

Искусные мастера прямо при вас изготовят несколько гончарных изделий, которые высоко ценились нашими древними предками. Если вы на экскурсии с детьми, то ребята, да и вы сами сможете расписать обожжённую глину, как вам захочется. А под конец экскурсии мы отправимся на маслобойню, где вы узнаете все тонкости процесса изготовления масла, продегустируете оливковую пасту, сами оливки и итоговый продукт — масло в чистом виде и с различными добавками. Здесь же вы сможете купить самый разный мёд, натуральную косметику на основе оливкового масла и вино — дары острова Родос. А на обратном пути, если хватит времени, мы остановимся у чудотворной иконы Божьей Матери, которая бездетным семьям завести желанных детей.