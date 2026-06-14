4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Линдос очарователен и живописен! В этом небольшом автомобильном путешествия вы познакомитесь с ним получше: увидите не только самый центр города и его главную архитектурную ценность — Акрополь Афины, но и побываете в гончарной мастерской, заглянете на маслобойню и узнаете историю Линдоса, прогуливаясь по его красочным улочкам.

Описание квеста

История города и Акрополь Афины

Я расскажу вам о великом прошлом Линдоса и его роли на мировой арене в древности. В программе истинное украшение города — Акрополь Афины Линдской, к которому нас приведут лабиринты троп. Детишки могут преодолеть этот путь верхом на осликах. Вы узнаете, кто построил первый Акрополь и кто из знаменитостей того времени побывал здесь. Я расскажу о величии этого города и его вкладе в развитие древнего мира. Затем пройдем по улочкам мимо капитанских домов, старых кафешек и таверн, увидим гробницу мудреца древности. Попутно я проведу для вас небольшую фотосессию в подарок.

Гончарная мастерская

Искусные мастера при вас изготовят несколько гончарных изделий, которые высоко ценились нашими древними предками. А я расскажу, как сделать так, чтобы керамическое изделие точно вписалось в интерьер. В подарок можно купить известную чашу Пифагора — я покажу вам, в чем ее ценность, о которой говорили еще античные мудрецы.

Маслобойня

Мы отправимся на маслобойню, где вы узнаете все тонкости процесса изготовления масла, продегустируете оливковую пасту, сами оливки и итоговый продукт — масло в чистом виде и с различными добавками. Здесь же вы сможете купить самый разный мёд, натуральную косметику на основе оливкового масла и вино — дары острова Родос. Детям будет интересно услышать миф об Аристее, узнать, кто был первым пчеловодом в Древней Греции и какую роль играют пчелы в современной жизни. Я также раскрою секрет греческого меда!

А на обратном пути мы остановимся у чудотворной иконы Божьей Матери Цамбики, которая не только помогает бездетным семьям завести желанных детей, но и всем найти семейное счастье и любовь.

Организационные детали