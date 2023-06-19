На автомобиле мы исследуем окрестности города и полюбуемся его невероятными пейзажами. В дороге вы услышите мифы, связанные с Линдосом, узнаете об образовании трех городов-государств и местном культе богини Афины. Я расскажу вам, почему Линдос удостоился упоминания в трудах Гомера и чем он прославился тысячи лет назад.
История древнего города
Прогуляемся по античному Линдосу, рассмотрим его с высоты смотровой площадки и посетим Акрополь, который несет в себе изящество античности и мощь готического Средневековья. Вы увидите архитектуру византийской эпохи, посетите прекрасную бухту апостола Павла и узнаете, как на остров пришло христиантство. Я проведу вас по средневековым улицам, расскажу, как в Линдосе зарождался обряд каляды и создавался кодекс морского права, поведаю историю мудрого правителя Клеобула.
Рыцарский Родос
Мы также прогуляемся по городу Родос с его улицей Рыцарей. Вы увидите Дворц Магистров, рыцарский госпиталь, мощные фортификационные сооружения. Мы обязательно пройдемся по улочкам Еврейского квартала, именуемого в прошлом «Маленький Иерусалим». Полюбуемся на исторический порт Манжраки, Итальянский Родос и поговорим об одном из чудес света Античного мира — Колоссе Родосском. В рамках нашей поездки мы постараемся выяснить, где же стоял бронзовый Гелиос, как он выглядил и что сподвигло древних родоссцев на сотворение скульптуры столь больших размеров.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
Стоимость экскурсии указана на 2 взрослых и 1 ребёнка
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом
Дополнительно оплачиваются:
Входной билет на акрополь: €20 (вы посещаете Акрополь вместе с гидом)
Напитки в капитанском доме
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 483 туристов
Я лицензированный гид на Родосе со степенью по археологии. Успешно провожу экскурсии в течение последних 15 лет. В моих экскурсиях корректное информационное наполнение и оптимальная логистика сочетаются с лёгкостью и читать дальшеуменьшить
доступностью рассказа.
Каждая из моих программ построена в хронологической и/или тематической последовательности, что позволяет всем гостям получить максимально полное представление о событиях, исторических памятниках, природных объектах и нематериальном культурном наследии Греции и острова Родос.
Буду рада провести для вас экскурсии на Родосе и показать все интересные достопримечательности.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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3
–
2
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1
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Рада
Очень интересная экскурсия и очень знающая и эксперт своего дела Афина.
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Татьяна
Мы провели три прекрасных и насыщенных дня с Афиной. Было интересно, впервые хотелось слушать всю информацию и никуда не отвлекаться. Афина гибко подстраивается под желание гостей, всегда на связи и решает читать дальшеуменьшить
все проблемы связанные с экскурсиями (смена транспорта, численность людей, интересы, состояния здоровья). Терпеливая, любознательная и очень эрудированная. В Линдосе были второй раз. Но только с Афиной мы увидели его таким интересным, вкусным. В нашей группе никто не хотел подниматься на акрополь и какое у нас было удивление, когда мы там оказались не заметив усталости! И это благодаря интересному рассказу гида и желанию увидеть все рассказанное своими глазами. Мы очень благодарны Афине за такое отношение к своему ремеслу и гостям.
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I
Irina
Нам безумно понравился гид, она очень интересно всё рассказывала, даже детям было интересно. 100% рекомендую! У гида огромный запас знаний, и когда гид рассказывает, то как будто мы сами оказываемся в той части истории
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V
Valentina
Спасибо, Афине, за отличную работу и приятно проведенное время. Прекрасно организованная и очень увлекательная экскурсия. И отдельное спасибо, Афине зато что были учтены все наши пожелания
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Алексей
Один из лучших маршрутов, интересный рассказ, гид -профессионал, приятный в общении. Только лучшие впечатления
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Михаил
Афина - лучший гид на Родосе и, пожалуй, в Греции из всех, кто с нами работал.
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