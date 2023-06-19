Когда-то античные Родос и Линдос были одними из наиболее посещаемых мест в Средиземноморье: издавна сюда съезжались купцы, мореплаватели, военные и просто путешественники.Вы исследуете третье по посещаемости место в Греции —

Линдос и его легендарный Акрополь, дары на который несли даже императоры. Пройдете по древним улицам и прикоснетесь к разным эпохам: от античности и рыцарства до современности. А во время нашего путешествия я расскажу вам истории и мифы, которыми пропитан каждый уголок колоритного города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Поездка по живописным окрестностям

На автомобиле мы исследуем окрестности города и полюбуемся его невероятными пейзажами. В дороге вы услышите мифы, связанные с Линдосом, узнаете об образовании трех городов-государств и местном культе богини Афины. Я расскажу вам, почему Линдос удостоился упоминания в трудах Гомера и чем он прославился тысячи лет назад.

История древнего города

Прогуляемся по античному Линдосу, рассмотрим его с высоты смотровой площадки и посетим Акрополь, который несет в себе изящество античности и мощь готического Средневековья. Вы увидите архитектуру византийской эпохи, посетите прекрасную бухту апостола Павла и узнаете, как на остров пришло христиантство. Я проведу вас по средневековым улицам, расскажу, как в Линдосе зарождался обряд каляды и создавался кодекс морского права, поведаю историю мудрого правителя Клеобула.

Рыцарский Родос

Мы также прогуляемся по городу Родос с его улицей Рыцарей. Вы увидите Дворц Магистров, рыцарский госпиталь, мощные фортификационные сооружения. Мы обязательно пройдемся по улочкам Еврейского квартала, именуемого в прошлом «Маленький Иерусалим». Полюбуемся на исторический порт Манжраки, Итальянский Родос и поговорим об одном из чудес света Античного мира — Колоссе Родосском. В рамках нашей поездки мы постараемся выяснить, где же стоял бронзовый Гелиос, как он выглядил и что сподвигло древних родоссцев на сотворение скульптуры столь больших размеров.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида

Стоимость экскурсии указана на 2 взрослых и 1 ребёнка

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом

Дополнительно оплачиваются: