Мифы древнего Линдоса с посещением Акрополя

Знакомство с историей античного города в компании лицензированного гида-археолога

Когда-то античный Линдос был одним из наиболее посещаемых мест в Средиземноморье: издавна сюда съезжались купцы, мореплаватели, военные и просто путешественники.

Вы исследуете окрестности Линдоса, увидите легендарный Акрополь, дары на который несли даже императоры.

Пройдете по древним улицам и прикоснетесь к разным эпохам Линдоса: от античности и рыцарства до современности.

А во время нашего путешествия я расскажу вам истории и мифы, которыми пропитан каждый уголок колоритного города.
Мифы древнего Линдоса с посещением Акрополя
Мифы древнего Линдоса с посещением Акрополя
Мифы древнего Линдоса с посещением Акрополя
Мифы древнего Линдоса с посещением Акрополя
Мифы древнего Линдоса с посещением Акрополя
Мифы древнего Линдоса с посещением Акрополя

Что вас ожидает

Поездка по живописным окрестностям

На автомобиле мы исследуем окрестности города и полюбуемся его невероятными пейзажами. В дороге вы услышите мифы, связанные с Линдосом, узнаете об образовании трех городов-государств и местном культе богини Афины. Я расскажу вам, почему Линдос удостоился упоминания в трудах Гомера и чем он прославился тысячи лет назад.

История древнего города

Прогуляемся по античному Линдосу, рассмотрим его с высоты смотровой площадки и посетим Акрополь, который несет в себе изящество античности и мощь готического Средневековья. Вы увидите архитектуру и фрески византийской эпохи, посетите прекрасную бухту апостола Павла и узнаете, как на остров пришло христиантство. Я проведу вас по средневековым улицам, расскажу, как в Линдосе зарождался обряд каляды и создавался кодекс морского права, поведаю историю мудрого правителя Клеобула и открою секрет, откуда появился загадочный Псоглавец.

Организационные детали

  • Трансфер из вашей гостиницы до Линдоса оплачивается отдельно, стоимость определяется удаленностью от города Родос и количеством пассажиров (от 50 до 80 на 3 человек).
  • В стоимость экскурсии не входит входной билет на акрополь: 12 евро. Вы посещаете Акрополь вместе с гидом.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Афина
Афина
Мои экскурсии подойдут тем, кто предпочитает профессиональное сопровождение археолога и представителя туристической компании с большим опытом работы. В моих экскурсиях корректное информационное наполнение и оптимальная логистика сочетаются с лёгкостью и доступностью рассказа. Каждый из моих туров построен в хронологической и/или тематической последовательности: это позволяет всем гостям получить максимально полное представление о событиях, памятниках исторического наследия, природных объектах и нематериальном культурном наследии Греции и острова Родос. Буду рада показать вам интересующие вас достопримечательности острова Родос. Образование — МА Археология Восточного Средиземноморья: Греция, Египет и Ближний Восток.
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