Что вас ожидает

Поездка по живописным окрестностям

На автомобиле мы исследуем окрестности города и полюбуемся его невероятными пейзажами. В дороге вы услышите мифы, связанные с Линдосом, узнаете об образовании трех городов-государств и местном культе богини Афины. Я расскажу вам, почему Линдос удостоился упоминания в трудах Гомера и чем он прославился тысячи лет назад.

История древнего города

Прогуляемся по античному Линдосу, рассмотрим его с высоты смотровой площадки и посетим Акрополь, который несет в себе изящество античности и мощь готического Средневековья. Вы увидите архитектуру и фрески византийской эпохи, посетите прекрасную бухту апостола Павла и узнаете, как на остров пришло христиантство. Я проведу вас по средневековым улицам, расскажу, как в Линдосе зарождался обряд каляды и создавался кодекс морского права, поведаю историю мудрого правителя Клеобула и открою секрет, откуда появился загадочный Псоглавец.

Организационные детали