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Родос + Линдос: для пассажиров круизных лайнеров (на вашем автомобиле)

Знакомство с античным Линдосом и средневековым Родосом в компании лицензированного гида-археолога
Когда-то античные Родос и Линдос были одними из наиболее посещаемых мест в Средиземноморье: издавна сюда съезжались купцы, мореплаватели, военные и просто путешественники.

Вы исследуете третье по посещаемости место в Греции —
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Линдос и его легендарный Акрополь, дары на который несли даже императоры.

Пройдете по древним улицам и прикоснетесь к разным эпохам: от античности и рыцарства до современности.

А во время нашего путешествия я расскажу вам истории и мифы, которыми пропитан каждый уголок колоритного города.

5
6 отзывов
Родос + Линдос: для пассажиров круизных лайнеров (на вашем автомобиле)
Родос + Линдос: для пассажиров круизных лайнеров (на вашем автомобиле)
Родос + Линдос: для пассажиров круизных лайнеров (на вашем автомобиле)

Описание экскурсии

Поездка по живописным окрестностям

На автомобиле мы исследуем окрестности города и полюбуемся его невероятными пейзажами. В дороге вы услышите мифы, связанные с Линдосом, узнаете об образовании трех городов-государств и местном культе богини Афины. Я расскажу вам, почему Линдос удостоился упоминания в трудах Гомера и чем он прославился тысячи лет назад.

История древнего города

Прогуляемся по античному Линдосу, рассмотрим его с высоты смотровой площадки и посетим Акрополь, который несет в себе изящество античности и мощь готического Средневековья. Вы увидите архитектуру византийской эпохи, посетите прекрасную бухту апостола Павла и узнаете, как на остров пришло христиантство. Я проведу вас по средневековым улицам, расскажу, как в Линдосе зарождался обряд каляды и создавался кодекс морского права, поведаю историю мудрого правителя Клеобула.

Рыцарский Родос

Мы также прогуляемся по городу Родос с его улицей Рыцарей. Вы увидите Дворц Магистров, рыцарский госпиталь, мощные фортификационные сооружения. Мы обязательно пройдемся по улочкам Еврейского квартала, именуемого в прошлом «Маленький Иерусалим». Полюбуемся на исторический порт Манжраки, Итальянский Родос и поговорим об одном из чудес света Античного мира — Колоссе Родосском. В рамках нашей поездки мы постараемся выяснить, где же стоял бронзовый Гелиос, как он выглядил и что сподвигло древних родоссцев на сотворение скульптуры столь больших размеров.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
  • Стоимость экскурсии указана на 2 взрослых и 1 ребёнка
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом

Дополнительно оплачиваются:

  • Входной билет на акрополь: €20 (вы посещаете Акрополь вместе с гидом)
  • Напитки в капитанском доме

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина
Афина — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 483 туристов
Я лицензированный гид на Родосе со степенью по археологии. Успешно провожу экскурсии в течение последних 15 лет. В моих экскурсиях корректное информационное наполнение и оптимальная логистика сочетаются с лёгкостью и
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доступностью рассказа. Каждая из моих программ построена в хронологической и/или тематической последовательности, что позволяет всем гостям получить максимально полное представление о событиях, исторических памятниках, природных объектах и нематериальном культурном наследии Греции и острова Родос. Буду рада провести для вас экскурсии на Родосе и показать все интересные достопримечательности.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Рада
Очень интересная экскурсия и очень знающая и эксперт своего дела Афина.
Очень интересная экскурсия и очень знающая и эксперт своего дела Афина.
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Татьяна
Мы провели три прекрасных и насыщенных дня с Афиной.
Было интересно, впервые хотелось слушать всю информацию и никуда не отвлекаться. Афина гибко подстраивается под желание гостей, всегда на связи и решает
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все проблемы связанные с экскурсиями (смена транспорта, численность людей, интересы, состояния здоровья). Терпеливая, любознательная и очень эрудированная.
В Линдосе были второй раз. Но только с Афиной мы увидели его таким интересным, вкусным. В нашей группе никто не хотел подниматься на акрополь и какое у нас было удивление, когда мы там оказались не заметив усталости! И это благодаря интересному рассказу гида и желанию увидеть все рассказанное своими глазами. Мы очень благодарны Афине за такое отношение к своему ремеслу и гостям.

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I
Нам безумно понравился гид, она очень интересно всё рассказывала, даже детям было интересно. 100% рекомендую! У гида огромный запас знаний, и когда гид рассказывает, то как будто мы сами оказываемся в той части истории
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V
Спасибо, Афине, за отличную работу и приятно проведенное время. Прекрасно организованная и очень увлекательная экскурсия. И отдельное спасибо, Афине зато что были учтены все наши пожелания
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Алексей
Один из лучших маршрутов, интересный рассказ, гид -профессионал, приятный в общении. Только лучшие впечатления
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Михаил
Афина - лучший гид на Родосе и, пожалуй, в Греции из всех, кто с нами работал.
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Входит в следующие категории Родоса

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