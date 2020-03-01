Необычные маршруты по Родосу

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Отправиться за уловом в воды Средиземноморья и приготовить из него аппетитный обед

Светлана
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Светлана – ваш гид
За 4,5 часа вы успеете побывать азартным рыболовом, искупаться в кристальных водах Средиземного моря, полюбоваться умиротворяющими морскими пейзажами и отведать барбекю из свежевыловленной рыбы.

Рыбалка на катере разбавит ваши пляжные будни и зарядит массой восторженных впечатлений!
85 за человека
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На кораблике
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Морская рыбалка и барбекю на острове Родос
Морская рыбалка и барбекю на острове Родос

Что вас ожидает

Морская рыбалка и купание в бухтах
В средиземноморских водах вас ждёт разнообразие рыб: дети смогут ими полюбоваться, а взрослые поймать на рыболовный крючок. Всё необходимое катер предоставляет — удочки, наживку и снаряжение.
Помимо рыбалки вы искупаетесь в бухтах и, конечно, просто отдохнёте на лоне природы с восхитительными пейзажами.

Отменное барбекю из рыбы
Ваши свежевыловленные трофеи мы тут же пожарим на барбекю и подадим со свежайшим хлебом и деревенским салатом. Ароматный обед под изумительные природные виды обеспечит приятное насыщение и прекрасное настроение.

Организационные детали

  • Вода, соки, напитки и фрукты на борту включены в стоимость экскурсии.
  • Пожалуйста, возьмите с собой солнцезащитные средства, купальные принадлежности и полотенца.
  • Бесплатный трансфер заберёт вас из отеля, если он находится на расстоянии 20 км от пляжа (остальные отели по договорённости).
Морская рыбалка и барбекю на острове Родос
Морская рыбалка и барбекю на острове Родос
Морская рыбалка и барбекю на острове Родос
Морская рыбалка и барбекю на острове Родос

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Привет! Мне 44 года. Живу в Греции 23 года и более 10 лет работаю в туризме. Люблю Грецию и хочу, чтобы каждый гость влюбился в этот магический уголок земли! Изучаю историю, традиции и, конечно же, гастрономические особенности страны. Люблю делиться с моими гостями интересными фактами о быте, привычках и характере современных эллинов. Быть гидом – это постоянное саморазвитие, это образ жизни!
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Необычные маршруты по Родосу

По серпантинам Родоса навстречу закатуПо серпантинам Родоса навстречу закатуПо серпантинам Родоса навстречу закату
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Иерусалим на острове РодосИерусалим на острове РодосИерусалим на острове Родос
175 за экскурсию
2 часа
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Еврейская община Родоса зародилась в античное время и за свою историю пережила немало перипетий. Вы исследуете Старый город, увидите культовые реликвии и узнаете о непростой судьбе иудейского народа. А я помогу разобраться в местной культуре и традициях.

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