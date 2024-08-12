Необычные маршруты по Родосу

За 4,5 часа вы успеете побывать азартным рыболовом, искупаться в кристальных водах Средиземного моря, полюбоваться умиротворяющими морскими пейзажами и отведать барбекю из свежевыловленной рыбы. Рыбалка на катере разбавит ваши пляжные будни и зарядит массой восторженных впечатлений!

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Описание экскурсии

Морская рыбалка и купание в бухтах

В средиземноморских водах вас ждёт разнообразие рыб: дети смогут ими полюбоваться, а взрослые поймать на рыболовный крючок. Всё необходимое катер предоставляет — удочки, наживку и снаряжение.

Помимо рыбалки вы искупаетесь в бухтах и, конечно, просто отдохнёте на лоне природы с восхитительными пейзажами.

Отменное барбекю из рыбы

Ваши свежевыловленные трофеи мы тут же пожарим на барбекю и подадим со свежайшим хлебом и деревенским салатом. Ароматный обед под изумительные природные виды обеспечит приятное насыщение и прекрасное настроение.

Организационные детали