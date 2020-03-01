Необычные маршруты по Родосу

Что вас ожидает

Морская рыбалка и купание в бухтах

В средиземноморских водах вас ждёт разнообразие рыб: дети смогут ими полюбоваться, а взрослые поймать на рыболовный крючок. Всё необходимое катер предоставляет — удочки, наживку и снаряжение.

Помимо рыбалки вы искупаетесь в бухтах и, конечно, просто отдохнёте на лоне природы с восхитительными пейзажами.

Отменное барбекю из рыбы

Ваши свежевыловленные трофеи мы тут же пожарим на барбекю и подадим со свежайшим хлебом и деревенским салатом. Ароматный обед под изумительные природные виды обеспечит приятное насыщение и прекрасное настроение.