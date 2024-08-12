Необычные маршруты по Родосу

За 4,5 часа вы успеете побывать азартным рыболовом, искупаться в кристальных водах Средиземного моря, полюбоваться умиротворяющими морскими пейзажами и отведать барбекю из свежевыловленной рыбы. Рыбалка на катере разбавит ваши пляжные будни и зарядит массой восторженных впечатлений!
Описание экскурсии
Морская рыбалка и купание в бухтах
В средиземноморских водах вас ждёт разнообразие рыб: дети смогут ими полюбоваться, а взрослые поймать на рыболовный крючок. Всё необходимое катер предоставляет — удочки, наживку и снаряжение.
Помимо рыбалки вы искупаетесь в бухтах и, конечно, просто отдохнёте на лоне природы с восхитительными пейзажами.
Отменное барбекю из рыбы
Ваши свежевыловленные трофеи мы тут же пожарим на барбекю и подадим со свежайшим хлебом и деревенским салатом. Ароматный обед под изумительные природные виды обеспечит приятное насыщение и прекрасное настроение.
Организационные детали
- Вода, соки, напитки и фрукты, а также обед из одной рыбки на гриле и греческий салат включены в стоимость
- Пожалуйста, возьмите с собой солнцезащитные средства, купальные принадлежности и полотенца.
- Возможен бесплатный трансфер (до 4 человек) из отеля, если он находится на расстоянии 20 км от города, из отделенных отелей — за дополнительную плату
- Из порта Родоса, мы выйдем в море на рыбацкой шхуне. Вместо индивидуальной экскурсии вы можете присоединиться к интернациональной группе. Стоимость одного места в интернациональной группе (макс. 8 человек) — 120 евро/чел.
- Рыбалка предполагает сопровождение русскоговорящего гида для группы от 3 человек и небольшую фотосессию в подарок.
- Рыбалка может отмениться или перенестись из за погодных условий (ветер, шторм) или форс-мажорных обстоятельств
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 5 часов 50 минут
Провела экскурсии для 580 туристов
Привет! Мне 44 года. Живу в Греции 23 года и более 10 лет работаю в туризме. Люблю Грецию и хочу, чтобы каждый гость влюбился в этот магический уголок земли! Изучаю историю, традиции и, конечно же, гастрономические особенности страны. Люблю делиться с моими гостями интересными фактами о быте, привычках и характере современных эллинов. Быть гидом – это постоянное саморазвитие, это образ жизни!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все было замечательно. Особая благодарность- организатору Светлане
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