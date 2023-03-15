Нетуристический Сими на катамаране

Автомобильная экскурсия по острову с остановкой в монастыре Архангела Михаила Панормитиса

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Автомобильная экскурсия по острову с остановкой в монастыре Архангела Михаила Панормитиса, чудотворный образ Архангела, музей монастыря и чудеса Архангела.

Нетуристический монастырь Михаила Рукуньотиса и архитектура крепостного монастыря, фрески, гигантская икона Архангела. Остановка в бухте для купания и на обед (морская кухня, симские креветки). Городок Сими: неоклассическая, цветная архитектура, синее море и голубое небо. Музей-лавка морской губки: история добычи и все о морской губке.
Нетуристический Сими на катамаране
Нетуристический Сими на катамаране
Нетуристический Сими на катамаране
Нетуристический Сими на катамаране
Нетуристический Сими на катамаране
Нетуристический Сими на катамаране
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает: два монастыря, город Ялос, морская гулка, нетуристическая таверна, пляж, осмотр острова на автомобиле
Сими на скоростном катамаране, уникальная программа, 8 часов на острове.
Монастырь Архангела Михаила Панормитис с его чудотворной иконой. Посещаем во время, когда нет туристических групп, экскурсия по монастырю и в храме.
Нетуристический монастырь крепостного типа Рукуньотис с его колоссальных размеров иконой, двухуровневым храмом разных эпох, уникальными фресками, монастырское подворье.
Нетуристический пляж, кристально-чистая вода, на берегу рыбная таверна.
Городок Ялос с его неоклассической архитектурой. Лавка морской гулки и ловцы морской губки - история, традиции, современная жизнь.
Кроме того кникальное путешествие на автомобиле с осномром внутренней части острова, недоступной для обычных путешественников

Ежедневно по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на паром /катамаран
  • Автомобиль и топливо
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Возьмите с собой воду и головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Водные развлечения
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы

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