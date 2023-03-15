Ежедневно по договоренности

Что вас ожидает: два монастыря, город Ялос, морская гулка, нетуристическая таверна, пляж, осмотр острова на автомобиле
Сими на скоростном катамаране, уникальная программа, 8 часов на острове.
Монастырь Архангела Михаила Панормитис с его чудотворной иконой. Посещаем во время, когда нет туристических групп, экскурсия по монастырю и в храме.
Нетуристический монастырь крепостного типа Рукуньотис с его колоссальных размеров иконой, двухуровневым храмом разных эпох, уникальными фресками, монастырское подворье.
Нетуристический пляж, кристально-чистая вода, на берегу рыбная таверна.
Городок Ялос с его неоклассической архитектурой. Лавка морской гулки и ловцы морской губки - история, традиции, современная жизнь.
Кроме того кникальное путешествие на автомобиле с осномром внутренней части острова, недоступной для обычных путешественников