Ежедневно по договоренности

Что вас ожидает: два монастыря, город Ялос, морская гулка, нетуристическая таверна, пляж, осмотр острова на автомобиле

Сими на скоростном катамаране, уникальная программа, 8 часов на острове.

Монастырь Архангела Михаила Панормитис с его чудотворной иконой. Посещаем во время, когда нет туристических групп, экскурсия по монастырю и в храме.

Нетуристический монастырь крепостного типа Рукуньотис с его колоссальных размеров иконой, двухуровневым храмом разных эпох, уникальными фресками, монастырское подворье.

Нетуристический пляж, кристально-чистая вода, на берегу рыбная таверна.

Городок Ялос с его неоклассической архитектурой. Лавка морской гулки и ловцы морской губки - история, традиции, современная жизнь.

Кроме того кникальное путешествие на автомобиле с осномром внутренней части острова, недоступной для обычных путешественников