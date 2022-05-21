Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Родоса

Даже если вы уже бывали на Родосе, вас впечатлит эта экскурсия!

Наш маршрут

Мы прогуляемся вдоль всей набережной Мандраки, от Башни св. Николая до стыка двух морей. Я расскажу вам архитектурные особенности зданий новой части города и историю их создания. Кто заказал, что являлось идеей, какие архитекторы принимали участие в создании этой жемчужины. Почему Родос можно назвать Греческой Венецией и какова роль итальянцев в его градостроительстве.

По пути, мы будем останавливаться для фотосессии, поскольку это будет приятным дополнением и историей вашего отдыха на острове.

Ну а приправой к рецепту греческого отдыха будут конечно же мифы и истории античного Родоса. Где же все-таки стоял Колосс Родосский?

Как спаслись жители от змей? Дракон на Родосе - правда или ложь?

Чтобы еще ближе познакомиться с историей средневекового города, мы пройдем через ров, который окружает город, поднимемся по туннелю, как это делали рыцари и узнаем историю жителей этого города. Почему же он был таким лакомым кусочком для турок и как им удалось захватить его почти на 400 лет.

Закончим мы нашу фотопрогулку за чашечкой греческого кофе