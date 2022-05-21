Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Родоса

Первые шаги по Родосу

Вы увидете основные достопримечательности острова Родос, познакомитесь с историей, архитектурой

5
1 оценка
Вы увидете основные достопримечательности острова Родос, познакомитесь с историей, архитектурой и мифами этого острова, а также мы с вами устроим мини-фотосессию.

Даже если вы уже бывали на Родосе, вас впечатлит эта экскурсия!
Первые шаги по Родосу
Первые шаги по Родосу
Первые шаги по Родосу
Первые шаги по Родосу
Первые шаги по Родосу
Первые шаги по Родосу
Первые шаги по Родосу
Даже если вы уже бывали на Родосе, вас впечатлит эта экскурсия!

Наш маршрут

Мы прогуляемся вдоль всей набережной Мандраки, от Башни св. Николая до стыка двух морей. Я расскажу вам архитектурные особенности зданий новой части города и историю их создания. Кто заказал, что являлось идеей, какие архитекторы принимали участие в создании этой жемчужины. Почему Родос можно назвать Греческой Венецией и какова роль итальянцев в его градостроительстве.
По пути, мы будем останавливаться для фотосессии, поскольку это будет приятным дополнением и историей вашего отдыха на острове.
Ну а приправой к рецепту греческого отдыха будут конечно же мифы и истории античного Родоса. Где же все-таки стоял Колосс Родосский?
Как спаслись жители от змей? Дракон на Родосе - правда или ложь?
Чтобы еще ближе познакомиться с историей средневекового города, мы пройдем через ров, который окружает город, поднимемся по туннелю, как это делали рыцари и узнаем историю жителей этого города. Почему же он был таким лакомым кусочком для турок и как им удалось захватить его почти на 400 лет.
Закончим мы нашу фотопрогулку за чашечкой греческого кофе

Ответы на вопросы

Что входит
  • 20 фотографий
  • Высылаю в течении 20 дней после прогулки
Что не входит
  • Трансфер
  • Кофе
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности, после бронирования и предоплаты
Завершение: в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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