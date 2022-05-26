Родос и Линдос для путешественников на круизных лайнерах

Идеально подходит для путешественников, прибывающих на остров Родос на круизных лайнерах

Идеально подходит для путешественников, прибывающих на остров Родос на круизных лайнерах.
Родос и Линдос для путешественников на круизных лайнерах
Родос и Линдос для путешественников на круизных лайнерах
Родос и Линдос для путешественников на круизных лайнерах
Родос и Линдос для путешественников на круизных лайнерах
Родос и Линдос для путешественников на круизных лайнерах
Родос и Линдос для путешественников на круизных лайнерах

Что вас ожидает 🤩

  • Линдос
  • Акрополь
  • Храм богини Афины Линдской
  • Бухта Апостола Павла
  • Античный театр
  • И другие достопримечательности Линдоса
  • Город Родос
  • Панорамная площадка
  • Колосс Родосский
  • Дворец Великого Магистра
  • Улица Рыцарей
  • Еврейский квартал Ла Джудерия
  • И другие достопримечательности Родоса

Что вас ожидает:

Линдос — курортный городок с античной архитектурой

Изучение острова мы начнём с посещения города Линдос и его Акрополя, где мы познакомимся с историей острова и почитанием женского начала, мы узнаем об архитектуре города и о том, кто такие «капитаны». Храм богини Афины Линдской и Бухта Апостола Павла, античный театр и другие достопримечательности подготовил для нас этот древний город, являющийся третьим по посещаемости местом в Греции. Остановка в традиционной керамической мастерской позволит нам увидеть своими глазами, как из глины создаются изящные сосуды на протяжении уже многих тысячелетий. Кроме того любой желающий сможет попробовать себя в этом ремесле, посредствам собственных рук и старого, доброго гончарного круга.
Столица острова — город Родос «маленький Иерусалим»
Город встретит нас панорамной площадкой, где мы сделаем замечательные снимки и насладимся видом с высоты птичьего полета. Мы увидим древний Акрополь города Родос и поговорим об одном из 7 чудес света — Колоссе Родосском: истории этой гигантской статуи, кем она была создана, а также попытаемся ответить на вопрос, где же она находилась и как выглядела на самом деле. Порт Мандраки перенесёт нас в Итальянский Родос, где мы увидим многочисленные здания, украшающие сегодня историческую часть нового города и поговорим об их создании и архитектурных стилях.
Средневековый город Родос станет завершающей нотой нашего путешествия. Здесь мы познакомимся с прошлым одного из самых известных рыцарских организаций и годах ее присутствия на острове Родос. Мы увидим и поговорим о мощной фортификации города и осаде последнего Сулейманом Великолепным. Дворец Великого Магистра и улица Рыцарей перенесут нас назад во времени, что позволит нам узнать много интересного о рыцарях Мальтийского ордена, как они прибыли на остров и как перебрались на Мальту. Рыцарский госпиталь станет для нас иллюстрацией к врачебной деятельности рыцарей-монахов и благотворительной окраске этой суровой организации. Торговая часть города расскажет нам о том, какой была повседневная жизнь горожан при рыцарях и османах, а еврейский квартал Ла Джудерия о том, почему Родос называли «Маленьким Иерусалимом»

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите с собой воду и головные уборы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи около 20€ на чел.
  • Напитки в капитанском доме
Где начинаем и завершаем?
Начало: порт Мандраки, Родос
Завершение: средневековый город
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Возьмите с собой воду и головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Родоса

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные☀️На весь деньАкрополь Линдоса🗽ДостопримечательностиПорт МандракиДворец Великих магистровВодные🛳Круизы

Еще несколько похожих предложений в Родосе

Ваш идеальный день на Родосе
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алена
5
6 отзывов
Очень популярно сейчас
Ваш идеальный день на Родосе
Насыщенная автомобильная экскурсия по всем знаковым местам острова
26 мая
27 мая
29 мая
200 за 1-4 чел.
Весь Родос за один день
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Иван
5
7 отзывов
Весь Родос за один день
Познакомиться с природой, культурой и историей Родоса на автоэкскурсии
26 мая
27 мая
28 мая
195 за 1-4 чел.
Линдос - Магия эпох
4 часа
Индивидуальная
Svetlana
Нет отзывов
Линдос - Магия эпох
Линдос - это самое очаровательное и живописное селение. Оно сохранило свой традиционный колорит
200 за 1-4 чел.
Первые шаги по Родосу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Svetlana
5
1 отзыв
Первые шаги по Родосу
Вы увидете основные достопримечательности острова Родос, познакомитесь с историей, архитектурой
175 за 1-4 чел.
Шопинг на Родосе
5 часов
Индивидуальная
Svetlana
Нет отзывов
Шопинг на Родосе
Родос является островом в одинаковой степени притягательным как для любителей отдыха, так и для фанатов шопинга
125 за 1-4 чел.
Родос глазами местного жителя
10 часов
Индивидуальная
Яков
5
1 отзыв
Родос глазами местного жителя
Во время экскурсии мы посетим лучшие пляжи острова Родос, самую романтичную бухту острова Энтони Куин
от 55 за 1 человека
Мифы древнего Линдоса с посещением Акрополя
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Афина
Нет отзывов
Мифы древнего Линдоса с посещением Акрополя
Знакомство с историей античного города в компании лицензированного гида-археолога
Сегодня
Завтра
26 мая
195 за 1-3 чел.
Линдос - баловень капризной фортуны
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Афина
5
1 отзыв
Линдос - баловень капризной фортуны
Секреты истории и археологии на прогулке по городу и посещение Акрополя в сопровождении гида
Завтра
26 мая
27 мая
170 за 1-6 чел.
Увлекательное путешествие по Родосу
10 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Одиссей
4.9
149 отзывов
Увлекательное путешествие по Родосу
Познавательное и активное знакомство с историей и традициями острова на групповой экскурсии
Сегодня
Завтра
26 мая
60 за 1 человека
Добро пожаловать на Родос
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Одиссей
5
28 отзывов
Добро пожаловать на Родос
История, духовность, традиции и гастрономия в авто-путешествии по всему острову
Завтра
26 мая
27 мая
190105 за 1-6 чел.
Родос глазами местного жителя
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Яков
Нет отзывов
Родос глазами местного жителя
Большое автомобильное путешествие по известным и неизведанным уголкам острова
26 мая
27 мая
28 мая
от 220 за 1-4 чел.
Большое путешествие по Родосу
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
5
22 отзыва
Большое путешествие по Родосу
Посетить все части острова за один день и увидеть его главные достопримечательности
26 мая
27 мая
28 мая
235 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Родосе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Родосе
ХОРОШО
🧭
ТАМ