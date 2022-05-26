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Линдос — курортный городок с античной архитектурой

Изучение острова мы начнём с посещения города Линдос и его Акрополя, где мы познакомимся с историей острова и почитанием женского начала, мы узнаем об архитектуре города и о том, кто такие «капитаны». Храм богини Афины Линдской и Бухта Апостола Павла, античный театр и другие достопримечательности подготовил для нас этот древний город, являющийся третьим по посещаемости местом в Греции. Остановка в традиционной керамической мастерской позволит нам увидеть своими глазами, как из глины создаются изящные сосуды на протяжении уже многих тысячелетий. Кроме того любой желающий сможет попробовать себя в этом ремесле, посредствам собственных рук и старого, доброго гончарного круга.

Столица острова — город Родос «маленький Иерусалим»

Город встретит нас панорамной площадкой, где мы сделаем замечательные снимки и насладимся видом с высоты птичьего полета. Мы увидим древний Акрополь города Родос и поговорим об одном из 7 чудес света — Колоссе Родосском: истории этой гигантской статуи, кем она была создана, а также попытаемся ответить на вопрос, где же она находилась и как выглядела на самом деле. Порт Мандраки перенесёт нас в Итальянский Родос, где мы увидим многочисленные здания, украшающие сегодня историческую часть нового города и поговорим об их создании и архитектурных стилях.

Средневековый город Родос станет завершающей нотой нашего путешествия. Здесь мы познакомимся с прошлым одного из самых известных рыцарских организаций и годах ее присутствия на острове Родос. Мы увидим и поговорим о мощной фортификации города и осаде последнего Сулейманом Великолепным. Дворец Великого Магистра и улица Рыцарей перенесут нас назад во времени, что позволит нам узнать много интересного о рыцарях Мальтийского ордена, как они прибыли на остров и как перебрались на Мальту. Рыцарский госпиталь станет для нас иллюстрацией к врачебной деятельности рыцарей-монахов и благотворительной окраске этой суровой организации. Торговая часть города расскажет нам о том, какой была повседневная жизнь горожан при рыцарях и османах, а еврейский квартал Ла Джудерия о том, почему Родос называли «Маленьким Иерусалимом»

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