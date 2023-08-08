Родос: предзакатный круиз на яхте по бухтам

Отдохнуть на белоснежном судне и понырять к глубинам Средиземного моря

5
6 отзывов
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Ответы на вопросы
Морские пейзажи, яркий подводный мир, живописные бухты и абсолютный релакс — прогулка на яхте это всегда набор разных, но очень приятных впечатлений.

За 3 часа плавания и остановок вы перезагрузитесь, насладитесь красотой края и вернётесь в гавань умиротворёнными и счастливыми.
Родос: предзакатный круиз на яхте по бухтам
Родос: предзакатный круиз на яхте по бухтам
Родос: предзакатный круиз на яхте по бухтам
Родос: предзакатный круиз на яхте по бухтам
Родос: предзакатный круиз на яхте по бухтам
Родос: предзакатный круиз на яхте по бухтам
Родос: предзакатный круиз на яхте по бухтам
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За закатом к бухтам Родоса

На встречу с морем вы поплывёте на одной из двух парусных яхт (на выбор): сочные фрукты и прохладительные напитки станут приятным дополнением к изумительным средиземноморским видам.

  • Первая яхта отправляется из гавани прибрежного Линдоса. Огибая живописный посёлок, судно курсируют в бухту Наварон, которую ещё называют Голубая лагуна. Она особенно понравится любителям снорклинга.
  • Вторая яхта стартует из порта Мандраки в бухту Калифея Спрингс, знаменитую горячими подземными источниками. Вы полюбуетесь живописными видами, а позже отправитесь к самой северной точке города за сказочным закатом.

Любители понырять найдут на яхтах ласты и маски, а для рыболовов припасены удочки и поклёв.

Организационные детали

  • Пожалуйста, перед бронированием экскурсии уточняйте у гида информацию о наличии мест.
  • Вы выбираете один из двух предложенных маршрутов.
  • Обратите внимание: это не экскурсия, а морская прогулка, личное присутствие русскоговорящего гида не предусмотрено.
  • В стоимость входит: напитки, фрукты и вино, а также бесплатный трансфер от отеля и обратно.
  • К участию в морской прогулке допускаются дети не младше 1 года.

ежедневно в 17:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в гавани Мандраки или Линдоса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
д
8 авг 2023
Спасибо за доставленное удовольствие!
Е
30 июля 2023
Все отлично. спасибо. будем рекомендовать
м
16 июля 2023
Это было круто!
Спасибо за этот тур!
Н
16 июля 2023
По морю на яхте во время заката -это невероятно красиво. И романтично. Словами не передать.
М
16 июля 2023
Супер круиз! Все мы очень довольны!
С
2 июля 2019
Спасибо за этот неповторимый тур по морю! Родос с моря выглядит потрясающе! Рекомендую всем!

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