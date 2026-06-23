Мои заказы

Родос: предзакатный круиз на яхте по бухтам

Отдохнуть на белоснежном судне и понырять к глубинам Средиземного моря
Морские пейзажи, яркий подводный мир, живописные бухты и абсолютный релакс — прогулка на яхте это всегда набор разных, но очень приятных впечатлений.

За 3 часа плавания и остановок вы перезагрузитесь, насладитесь красотой края и вернётесь в гавань умиротворёнными и счастливыми.
4.7
15 отзывов
Родос: предзакатный круиз на яхте по бухтам
Родос: предзакатный круиз на яхте по бухтам
Родос: предзакатный круиз на яхте по бухтам

Описание экскурсии

За закатом к бухтам Родоса

На встречу с морем вы поплывёте на одной из двух парусных яхт (на выбор): сочные фрукты и прохладительные напитки станут приятным дополнением к изумительным средиземноморским видам.

  • Первая яхта отправляется из гавани прибрежного Линдоса. Огибая живописный посёлок, судно курсируют в бухту Наварон, которую ещё называют Голубая лагуна. Она особенно понравится любителям снорклинга.
  • Вторая яхта стартует из порта Мандраки в бухту Калифея Спрингс, знаменитую горячими подземными источниками. Вы полюбуетесь живописными видами, а позже отправитесь к самой северной точке города за сказочным закатом.

Любители понырять найдут на яхтах ласты и маски.

Организационные детали

  • Пожалуйста, перед бронированием экскурсии уточняйте у гида информацию о наличии мест
  • Вы выбираете один из двух предложенных маршрутов.
  • Обратите внимание: это не экскурсия, а морская прогулка, личное присутствие русскоговорящего гида не предусмотрено
  • В стоимость входит: напитки, фрукты и вино, а также бесплатный трансфер от отеля и обратно
  • К участию в морской прогулке допускаются дети не младше 1 года
  • Можем также предложить вариант дневного тура на этих же яхтах по бухтам на 7,5 ч с обедом, фруктами и напитками с доплатой €20 за чел. Подробности узнавайте у гида

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 16:30, в субботу в 16:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет€40
Стандартный€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В гавани Мандраки или Линдоса
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 16:30, в субботу в 16:15
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 412 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна. Мне 38 лет, и 15 из них я живу на Родосе. Работаю в экскурсионном агентстве: наши сотрудники и гиды знают о Родосе практически все и могут не только помочь в организации тура, но и дать ценные советы для вашего путешествия. Наша цель — сделать ваш отдых приятным, разнообразным и комфортным. До связи!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
1
2
1
1
М
Рекомендую. Вариант дневного тура по бухтам мне показался наиболее интересным и в целом рада. что выбрала его. День прошел на одном дыхании. Спасибо за массу удовольствий и впечатлений.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Все отлично! Трансфер, напитки, фрукты. И бухты… Это просто визуальный оргазм.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Прекрасная прогулка, красивый закат
Прекрасная прогулка, красивый закат
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Очень понравилось!
Нам повезло, было всего 7 человек, было очень много места. Прогулка состоит из прогулки вдоль побережья до бухты, стоянки с купанием около часа в этой бухте и пути обратно на закате.
В стоимость входит легкая закуска из фруктов и прохладительные/увеселительные напитки.
Удобно, что есть трансфер от/до отеля.
Капитан George (надеюсь, правильно уловила имя) и его отец знают свое дело👌🏻
Вам был полезен этот отзыв?
P
Закат что то на грани фантастики, все было супер
Вам был полезен этот отзыв?
Алина
Все понравилось, веселый капитан, отличный маршрут, супер настроение было! Единственное, хотелось бы, чтобы яхта была почище и напитки давали не в стаканах, а бутылочках. И фрукты не нарезанным салатом, а целыми.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Родоса

Похожие экскурсии на «Родос: предзакатный круиз на яхте по бухтам»

Обзорное путешествие по всему Родосу
На машине
9 часов
36 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Обзорное путешествие по всему Родосу
С дегустациями вин и сыров, купанием в бухтах и посещением оленьей фермы
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€95 за человека
Родос - столица рыцарей
На машине
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Родос - столица рыцарей
Открыть для себя историю и легенды острова и увидеть его главные достопримечательности
Сегодня в 09:00
11 авг в 15:00
от €230 за всё до 4 чел.
Калейдоскоп красот и главных достопримечательностей Родоса
На машине
8 часов
138 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп красот и главных достопримечательностей Родоса
Познакомиться с поразительными местами острова на большой автомобильной экскурсии
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €248 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать на Родос
На машине
10 часов
-
10%
130 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Родос
История, духовность, традиции и гастрономия в авто-путешествии по всему острову
Начало: У входа в ваш отель
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €239€265 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Родосе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Родосе
€60 за человека