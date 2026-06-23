Морские пейзажи, яркий подводный мир, живописные бухты и абсолютный релакс — прогулка на яхте это всегда набор разных, но очень приятных впечатлений.
За 3 часа плавания и остановок вы перезагрузитесь, насладитесь красотой края и вернётесь в гавань умиротворёнными и счастливыми.
За 3 часа плавания и остановок вы перезагрузитесь, насладитесь красотой края и вернётесь в гавань умиротворёнными и счастливыми.
Описание экскурсии
За закатом к бухтам Родоса
На встречу с морем вы поплывёте на одной из двух парусных яхт (на выбор): сочные фрукты и прохладительные напитки станут приятным дополнением к изумительным средиземноморским видам.
- Первая яхта отправляется из гавани прибрежного Линдоса. Огибая живописный посёлок, судно курсируют в бухту Наварон, которую ещё называют Голубая лагуна. Она особенно понравится любителям снорклинга.
- Вторая яхта стартует из порта Мандраки в бухту Калифея Спрингс, знаменитую горячими подземными источниками. Вы полюбуетесь живописными видами, а позже отправитесь к самой северной точке города за сказочным закатом.
Любители понырять найдут на яхтах ласты и маски.
Организационные детали
- Пожалуйста, перед бронированием экскурсии уточняйте у гида информацию о наличии мест
- Вы выбираете один из двух предложенных маршрутов.
- Обратите внимание: это не экскурсия, а морская прогулка, личное присутствие русскоговорящего гида не предусмотрено
- В стоимость входит: напитки, фрукты и вино, а также бесплатный трансфер от отеля и обратно
- К участию в морской прогулке допускаются дети не младше 1 года
- Можем также предложить вариант дневного тура на этих же яхтах по бухтам на 7,5 ч с обедом, фруктами и напитками с доплатой €20 за чел. Подробности узнавайте у гида
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 16:30, в субботу в 16:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|€40
|Стандартный
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В гавани Мандраки или Линдоса
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 16:30, в субботу в 16:15
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 412 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна. Мне 38 лет, и 15 из них я живу на Родосе. Работаю в экскурсионном агентстве: наши сотрудники и гиды знают о Родосе практически все и могут не только помочь в организации тура, но и дать ценные советы для вашего путешествия. Наша цель — сделать ваш отдых приятным, разнообразным и комфортным. До связи!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Рекомендую. Вариант дневного тура по бухтам мне показался наиболее интересным и в целом рада. что выбрала его. День прошел на одном дыхании. Спасибо за массу удовольствий и впечатлений.
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В
Все отлично! Трансфер, напитки, фрукты. И бухты… Это просто визуальный оргазм.
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И
Прекрасная прогулка, красивый закат
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Очень понравилось!
Нам повезло, было всего 7 человек, было очень много места. Прогулка состоит из прогулки вдоль побережья до бухты, стоянки с купанием около часа в этой бухте и пути обратно на закате.
В стоимость входит легкая закуска из фруктов и прохладительные/увеселительные напитки.
Удобно, что есть трансфер от/до отеля.
Капитан George (надеюсь, правильно уловила имя) и его отец знают свое дело👌🏻
Нам повезло, было всего 7 человек, было очень много места. Прогулка состоит из прогулки вдоль побережья до бухты, стоянки с купанием около часа в этой бухте и пути обратно на закате.
В стоимость входит легкая закуска из фруктов и прохладительные/увеселительные напитки.
Удобно, что есть трансфер от/до отеля.
Капитан George (надеюсь, правильно уловила имя) и его отец знают свое дело👌🏻
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P
Закат что то на грани фантастики, все было супер
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Все понравилось, веселый капитан, отличный маршрут, супер настроение было! Единственное, хотелось бы, чтобы яхта была почище и напитки давали не в стаканах, а бутылочках. И фрукты не нарезанным салатом, а целыми.
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