Морские пейзажи, яркий подводный мир, живописные бухты и абсолютный релакс — прогулка на яхте это всегда набор разных, но очень приятных впечатлений. За 3 часа плавания и остановок вы перезагрузитесь, насладитесь красотой края и вернётесь в гавань умиротворёнными и счастливыми.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За закатом к бухтам Родоса

На встречу с морем вы поплывёте на одной из двух парусных яхт (на выбор): сочные фрукты и прохладительные напитки станут приятным дополнением к изумительным средиземноморским видам.

Первая яхта отправляется из гавани прибрежного Линдоса. Огибая живописный посёлок, судно курсируют в бухту Наварон, которую ещё называют Голубая лагуна. Она особенно понравится любителям снорклинга.

Вторая яхта стартует из порта Мандраки в бухту Калифея Спрингс, знаменитую горячими подземными источниками. Вы полюбуетесь живописными видами, а позже отправитесь к самой северной точке города за сказочным закатом.

Любители понырять найдут на яхтах ласты и маски, а для рыболовов припасены удочки и поклёв.

Организационные детали