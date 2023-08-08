Отдохнуть на белоснежном судне и понырять к глубинам Средиземного моря
Морские пейзажи, яркий подводный мир, живописные бухты и абсолютный релакс — прогулка на яхте это всегда набор разных, но очень приятных впечатлений.
За 3 часа плавания и остановок вы перезагрузитесь, насладитесь красотой края и вернётесь в гавань умиротворёнными и счастливыми.
За 3 часа плавания и остановок вы перезагрузитесь, насладитесь красотой края и вернётесь в гавань умиротворёнными и счастливыми.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За закатом к бухтам Родоса
На встречу с морем вы поплывёте на одной из двух парусных яхт (на выбор): сочные фрукты и прохладительные напитки станут приятным дополнением к изумительным средиземноморским видам.
- Первая яхта отправляется из гавани прибрежного Линдоса. Огибая живописный посёлок, судно курсируют в бухту Наварон, которую ещё называют Голубая лагуна. Она особенно понравится любителям снорклинга.
- Вторая яхта стартует из порта Мандраки в бухту Калифея Спрингс, знаменитую горячими подземными источниками. Вы полюбуетесь живописными видами, а позже отправитесь к самой северной точке города за сказочным закатом.
Любители понырять найдут на яхтах ласты и маски, а для рыболовов припасены удочки и поклёв.
Организационные детали
- Пожалуйста, перед бронированием экскурсии уточняйте у гида информацию о наличии мест.
- Вы выбираете один из двух предложенных маршрутов.
- Обратите внимание: это не экскурсия, а морская прогулка, личное присутствие русскоговорящего гида не предусмотрено.
- В стоимость входит: напитки, фрукты и вино, а также бесплатный трансфер от отеля и обратно.
- К участию в морской прогулке допускаются дети не младше 1 года.
ежедневно в 17:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в гавани Мандраки или Линдоса
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 17:30Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Родосе
Провела экскурсии для 210 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна. Мне 38 лет, и 15 из них я живу на Родосе. Работаю в экскурсионном агентстве: наши сотрудники и гиды знают о Родосе практически все и могут не только помочь в организации тура, но и дать ценные советы для вашего путешествия. Наша цель — сделать ваш отдых приятным, разнообразным и комфортным. До связи!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
д
дарья
8 авг 2023
Спасибо за доставленное удовольствие!
Е
Елена
30 июля 2023
Все отлично. спасибо. будем рекомендовать
м
марина
16 июля 2023
Это было круто!
Спасибо за этот тур!
Спасибо за этот тур!
Н
Наталья
16 июля 2023
По морю на яхте во время заката -это невероятно красиво. И романтично. Словами не передать.
М
Михаил
16 июля 2023
Супер круиз! Все мы очень довольны!
С
Светлана
2 июля 2019
Спасибо за этот неповторимый тур по морю! Родос с моря выглядит потрясающе! Рекомендую всем!
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