Для тех, кто хочет порыбачить, покупаться и покушать приготовленный улов на песочном пляже Средиземноморья!

Рыбаловный катер обеспечит вас всем необходимым для рыбалки. Удочки, наживка, снаряжение. Если это ваша первая попытка стать знаменитым рыбаком, опытный капитан поможет вам поймать вашу первую рыбку.

У вас будет прекрасная возможность не только порыбачить в кристально чистых водах, омывающих восточную часть острова, но и покупаться в великолепных бухтах.

Изумительные виды и ароматный обед, приготовленный из вашего улова, со свежайшим хлебом и деревенским салатом, обеспечат вам хорошее настроение и массу впечатлений. Ну а для детей, это будет настоящее морское приключение!