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Рыбалка и купание в бухтах

Svetlana E.
Svetlana E. – Гид из Родоса
Рыбалка и купание в бухтах
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €80 за экскурсию

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Рыбалка и купание в бухтах
Рыбалка и купание в бухтах

Что вы увидите

  • бухты средиземного моря
Для тех, кто хочет порыбачить, покупаться и покушать приготовленный улов на песочном пляже Средиземноморья!
Рыбаловный катер обеспечит вас всем необходимым для рыбалки. Удочки, наживка, снаряжение. Если это ваша первая попытка стать знаменитым рыбаком, опытный капитан поможет вам поймать вашу первую рыбку.
У вас будет прекрасная возможность не только порыбачить в кристально чистых водах, омывающих восточную часть острова, но и покупаться в великолепных бухтах.
Изумительные виды и ароматный обед, приготовленный из вашего улова, со свежайшим хлебом и деревенским салатом, обеспечат вам хорошее настроение и массу впечатлений. Ну а для детей, это будет настоящее морское приключение!
Что входит
  • обед из морепродуктов
  • снаряжение
  • помощь профессионального рыбака
  • капитан
  • трансфер для отелей не дальше 20 км от города
  • вода, соки, напитки и фрукты
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Рыбалка и купание в бухтах
Рыбалка и купание в бухтах

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Svetlana E.
Svetlana E.
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Svetlana E. проводит ещё 2 экскурсии

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