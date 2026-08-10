Вместе с лицензированным гидом вы пройдёте по самым знаковым местам города, а рассказ археолога поможет представить строительство одного из Чудес Света и погрузиться в атмосферу рыцарского Средневековья.
Описание экскурсии
Колосс Родосский
Подобно летописцам, мы совершим путешествие в прошлое на 2400 лет и узнаем, как и кем был основан город Родос. Эпоха Александра Македонского поведает нам историю знаменитого Колосса Родосского и раскроет тайну, где именно он находился и как выглядел.
Итальянский Родос
В историческом порту Мандраки мы окунёмся в итальянское прошлое Родоса, прогуляемся мимо зданий Италии. Кроме того мы узнаем, какая связь между трапезой и банками, почему греки танцуют сиртаки под «Катюшу».
Защита Веры
Мы прогуляемся по кварталам Старого города, где переплетаются разные эпохи. Крепостные стены откроют секреты рыцарской фортификации и великих сражений, а на улице Рыцарей оживёт история крестовых походов. Вы узнаете, почему рыцари были одновременно воинами и монахами, какой образ жизни они вели и кто такие великие магистры. А Дворец Великих Магистров поможет разобраться, что такое фашистская эклектика, объединившая наследие Римской империи, раннего христианства, Античности и Средневековья.
Помощь Бедным и Страждущим
Далее нас ждет рыцарская лечебница 15 века, где вы узнаете, что находилось в помещениях здания и узнаете о том, какие сложные операции проводили еще в Средневековье. Я расскажу, почему госпитальерская деятельность стала для ордена Иоанна Иерусалимского основной и каким образом военные люди стали медиками.
Маленький Иерусалим
В продолжение нашего путешествия мы посетим еврейский квартал Родоса, где вы увидите самую старую синагогу Греции и узнаете о славном прошлом иудейской общины острова, а также почему некогда его называли «Маленький Иерусалим». Вы осмотрите раввинскую школу, площадь еврейских мучеников, ворота Св. Екатерины и храм Св. Пантелеймона, основанный рыцарями-крестоносцами.
Организационные детали
Доплата за наушники при группе от 5 человек — €3 за чел.
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€36