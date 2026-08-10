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Вечерний рыцарский Родос с посещением Дворца Великих Магистров (в группе)

Насыщенная историческая экскурсия с лицензированным гидом-археологом
История Родоса — это древний манускрипт, насыщенный яркими событиями: Колосс Родосский, Александр Македонский, рыцари Мальтийского ордена и многое другое.

Вместе с лицензированным гидом вы пройдёте по самым знаковым местам города, а рассказ археолога поможет представить строительство одного из Чудес Света и погрузиться в атмосферу рыцарского Средневековья.
Вечерний рыцарский Родос с посещением Дворца Великих Магистров (в группе)
Вечерний рыцарский Родос с посещением Дворца Великих Магистров (в группе)
Вечерний рыцарский Родос с посещением Дворца Великих Магистров (в группе)

Описание экскурсии

Колосс Родосский

Подобно летописцам, мы совершим путешествие в прошлое на 2400 лет и узнаем, как и кем был основан город Родос. Эпоха Александра Македонского поведает нам историю знаменитого Колосса Родосского и раскроет тайну, где именно он находился и как выглядел.

Итальянский Родос

В историческом порту Мандраки мы окунёмся в итальянское прошлое Родоса, прогуляемся мимо зданий Италии. Кроме того мы узнаем, какая связь между трапезой и банками, почему греки танцуют сиртаки под «Катюшу».

Защита Веры

Мы прогуляемся по кварталам Старого города, где переплетаются разные эпохи. Крепостные стены откроют секреты рыцарской фортификации и великих сражений, а на улице Рыцарей оживёт история крестовых походов. Вы узнаете, почему рыцари были одновременно воинами и монахами, какой образ жизни они вели и кто такие великие магистры. А Дворец Великих Магистров поможет разобраться, что такое фашистская эклектика, объединившая наследие Римской империи, раннего христианства, Античности и Средневековья.

Помощь Бедным и Страждущим

Далее нас ждет рыцарская лечебница 15 века, где вы узнаете, что находилось в помещениях здания и узнаете о том, какие сложные операции проводили еще в Средневековье. Я расскажу, почему госпитальерская деятельность стала для ордена Иоанна Иерусалимского основной и каким образом военные люди стали медиками.

Маленький Иерусалим

В продолжение нашего путешествия мы посетим еврейский квартал Родоса, где вы увидите самую старую синагогу Греции и узнаете о славном прошлом иудейской общины острова, а также почему некогда его называли «Маленький Иерусалим». Вы осмотрите раввинскую школу, площадь еврейских мучеников, ворота Св. Екатерины и храм Св. Пантелеймона, основанный рыцарями-крестоносцами.

Организационные детали

Доплата за наушники при группе от 5 человек — €3 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€36
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У порта Мандраки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина
Афина — ваш гид в Родосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 483 туристов
Я лицензированный гид на Родосе со степенью по археологии. Успешно провожу экскурсии в течение последних 15 лет. В моих экскурсиях корректное информационное наполнение и оптимальная логистика сочетаются с лёгкостью и
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доступностью рассказа. Каждая из моих программ построена в хронологической и/или тематической последовательности, что позволяет всем гостям получить максимально полное представление о событиях, исторических памятниках, природных объектах и нематериальном культурном наследии Греции и острова Родос. Буду рада провести для вас экскурсии на Родосе и показать все интересные достопримечательности.

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