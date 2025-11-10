Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Хотите больше узнать о жизни еврейского народа в городе Салоники и посетить мемориалы, связанные с их историей? Вам интересно прогуляться по улицам еврейского квартала и услышать истории людей, которые жили здесь? Со мной вы сможете глубже понять богатую и сложную историю еврейской общины города Салоники.