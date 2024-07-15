Хотите больше узнать о религиозной жизни и посетить синагоги? Вам интересно прогуляться по старым улицам еврейского квартала или посетить еврейское кладбище и услышать личные истории людей, которые жили здесь? Со мной вы сможете глубже понять богатую и сложную историю еврейской общины города.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Это экскурсия-погружение в богатую еврейскую историю города. Она станет для вас не только познавательным, но и глубоко личным опытом, позволяя увидеть Салоники с новой, уникальной перспективы.
Некоторые темы для обсуждения
- История еврейской общины: вы узнаете о многовековом присутствии евреев в Салониках, начиная с древних времён и вплоть до современности.
- Сефардское наследие: обсудим историю сефардских евреев, которые прибыли в Салоники после изгнания из Испании в 1492 году, и их вклад в развитие города
- Еврейский музей Салоник: исследуем экспонаты, представляющие повседневную жизнь, религиозные обряды, традиции и культурное наследие еврейской общины
- Синагоги: посетим исторические синагоги города, такие как синагога Монестириотон, и узнайте о религиозной жизни и архитектурных особенностях этих святынь.
- Еврейское кладбище: заглянем на одно из крупнейших и старейших еврейских кладбищ в Европе и изучим погребальные традиции
- Влияние Второй мировой войны: поговорим о трагических событиях Холокоста, их влиянии на еврейскую общину Салоник, и почтим память жертв у монумента Холокоста
- Еврейский квартал: прогуляемся по историческому еврейскому кварталу, узнавая о повседневной жизни и деятельности его жителей в прошлом
- Личные истории и воспоминания: я поделюсь с вами фактами о жителях еврейской общины, которые добавят экскурсии эмоциональную глубину и оживят прошлое
- Современная еврейская жизнь: рассмотрим нынешнее состояние и деятельность еврейской общины в Салониках
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илиас — ваш гид в Салониках
Профессиональный гид, имеющий многолетний опыт работы, как с группами, так и с индивидуалами. Я грек, люблю свою страну и знаю много мест, которые вас заинтересуют. Всегда стараюсь индивидуально подобрать подход к подаче информации. Спрашивайте, не стесняйтесь, я всегда рад новым знакомствам!Задать вопрос
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