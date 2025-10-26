Л Лидия Очень довольны экскурсией. Настоящее погружение в историю и атмосферу города Салоники. Илиас увлекательно, с душой, сделал наше знакомство с городом незабываемым. Подсказал много интересных локаций для посещения. Экскурсия оказалась более продолжительной, чем было заявлено, что позволило нам увидеть и услышать гораздо больше. Благодаря Илиасу, сын не просто слушал, но и активно включался в процес. Время пролетело не заметно. Очень рекомендую.

Т Тимофей Спасибо Илиасу большое. Все было интересно и познавательно.

А Анетта Все было отлично 👌

Alena Экскурсия с Илиасом прошла очень интересно и содержательно,нам очень понравилось,узнали очень много нового из истории Салоники, спасибо большое Илиас!!!

Екатерина читать дальше бабушке 83:-) он феерично справился с этой задачей! Наша экскурсия была наполнена интереснейшей информацией. Илья смог заинтересовать даже наших детей, для которых это был первый опыт! Он с легкостью отвечал на все наши вопросы! А самое главное он подстроил всю экскурсию под наш темп, что было немаловажно дня нас. Время пролетело незаметно, хотелось еще и еще! Мы остались очень довольны от мала до велика:-)))

Спасибо, Илья, огромное за наш сегодняшний день!!! В следующий наш приезд, обязательно обратимся к ваш еще раз! Наша сегодняшняя экскурсия была на высшем уровне! У Ильи была непростая задача-провести экскурсию на 2-х языках (греческом и русском), так еще и для очень разновозрастной компании, где младшему годик, а

В Виктор читать дальше отлично. Очень рекомендую. Мы брали экскурсию на 3 часа. Но считаю что и 4-х часовая экскурсия будет интересна и познавательна. С нами был ребенок 6 лет - поэтому больше 3-х часов ей было бы тяжело, это единственная причина. С удовольствием повторю экскурсию, если снова буду в Северной Греции, уверен что Илиас найдет что еще рассказать интересного о Салониках и Греции. Илиас - Один из лучших гидов за время моих путешествий (а это 34 страны и более 100 экскурсий). Все очень четко, понятно, очень хорошая структура, вся информация понятна и запоминается

И Ирина Добрый день! Огромное спасибо Илиасу за увлекательную экскурсию! Рекомендуем и обязательно будем рекомендовать всем!

A Andrey Прекрасный маршрут по городу с богатейшей историей, компетентный и опытный гид. Спасибо большое!

Т Татьяна Екскурсія по Солоніках залишила дуже приємне враження: великий рівень комунікабільності, шикарна атмосфера, щирий гумор, конструктивне викладання інформації 👌🔥💯. Наші найщиріші рекомендації гіду Ілліасу. Нехай щастить. 😜

К Константин читать дальше грамотно, интересно и с огоньком рассказывал про историю своего города. Затем мы гуляли по набережной, проходили по центральным улочкам, даже спустились в метро, которое только открыли и где каждая станция - это целый музей античности, чтобы посмотреть на культурные слои - это было особенно впечатляюще. Везде по городу нам встречались вкрапления прошлых эпох. Илиас рассказывал с глубиной, знанием истории, фактов, но при этом с юмором, совершенно не грузил, экскурсия прошла на одном дыхании! Очень рекомендуем! На следующий день заказали у него ещё одну экскурсию в Вергину, чтобы ещё больше погрузиться в мир древней Македонии👍 Илиас провел для нас прекрасную экскурсию по Салоникам. Мы были семьёй с сыном 10 лет, он слушал очень внимательно и заинтересованно, абсолютно не устал. Экскурсия началась на площади Аристотеля. Илиас

В Виктория Прекрасный гид и рассказчик. Очень информативно. Приятная прогулка по Салоникам!

Н Наталья Илиас оперативно ответил на запрос о проведении экскурсии, маршрут был подобран рационально. Информацию излагает структурировано, обладает значительным уровнем знаний. Илиас позитивный и приветливый человек, быстро нашел подход к ребенку 10 лет, нескучно было и взрослым. Однозначно рекомендуем! Спасибо за экскурсию!

Ю Юлия Илиас(по гречески) или Илья.

Очень хороший экскурсовод. Пришел вовремя, рассказывал интересно, сразу заметно, что много знает и любит свою работу.

Спасибо огромное! Все очень понравилось. Всем рекомендую этого гида!

I Igor Всё в порядке, очень энергичный гид.

Возможно следует немного уменьшить накал греческого комплекса неполноценности по типу "всё произошло от нас". Все и так знают, что Греция — колыбель греческой цивилизации и что находится эта колыбель сейчас в известном месте.