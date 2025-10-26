Салоники - это город, который сочетает в себе многовековую историю и современную жизнь. На экскурсии вы увидите главные достопримечательности: от площади Аристотеля до Белой башни. Узнаете о жизни и традициях народов, которые жили здесь на протяжении 2000 лет.
Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Греции, почувствовать её дух и насладиться красотой города
Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Греции, почувствовать её дух и насладиться красотой города
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать историю Салоников
- 🕌 Посетить византийские храмы
- 🌊 Прогуляться по набережной
- 🗺️ Увидеть памятник Александру Македонскому
- 🕌 Исследовать мечети и синагоги
- 🏛️ Оценить архитектуру Римского форума
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Площадь Аристотеля
- Римский форум
- Комплекс Цезаря Галерия
- Византийские храмы
- Белая башня
- Исторический порт
- Набережная
- Мечети
- Рынки
- Синагоги
- Храм Святого Дмитрия
- Памятник Александру Македонскому
Описание экскурсии
Я расскажу историю города с момента образования до наших дней. Вы узнаете, какие народы жили в Салониках на протяжение 2000 лет и какие интересные события здесь происходили. Прикоснётесь к нашим традициям, ритуалам и культурным особенностям. А также вы узнаете о знаковых местах города, таких как:
- Площадь Аристотеля
- Римский форум
- Комплекс Цезаря Галерия
- Византийские храмы
- Белую башню
- Исторический порт и набережную
- Мечети, рынки и синагоги
- Храм Святого Дмитрия
- Памятник Александру Македонскому
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илиас — ваш гид в Салониках
Провёл экскурсии для 236 туристов
Профессиональный гид с многолетним опытом работы как с группами, так и с индивидуальными путешественниками. Я грек, люблю свою страну и знаю много мест, которые вас заинтересуют. Всегда стараюсь индивидуально подобрать подход к подаче информации. Спрашивайте, не стесняйтесь, я всегда рад новым знакомствам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Л
Лидия
26 окт 2025
Очень довольны экскурсией. Настоящее погружение в историю и атмосферу города Салоники. Илиас увлекательно, с душой, сделал наше знакомство с городом незабываемым. Подсказал много интересных локаций для посещения. Экскурсия оказалась более продолжительной, чем было заявлено, что позволило нам увидеть и услышать гораздо больше. Благодаря Илиасу, сын не просто слушал, но и активно включался в процес. Время пролетело не заметно. Очень рекомендую.
Т
Тимофей
21 окт 2025
Спасибо Илиасу большое. Все было интересно и познавательно.
А
Анетта
9 окт 2025
Все было отлично 👌
Alena
8 окт 2025
Экскурсия с Илиасом прошла очень интересно и содержательно,нам очень понравилось,узнали очень много нового из истории Салоники, спасибо большое Илиас!!!
Екатерина
7 окт 2025
Наша сегодняшняя экскурсия была на высшем уровне! У Ильи была непростая задача-провести экскурсию на 2-х языках (греческом и русском), так еще и для очень разновозрастной компании, где младшему годик, а
В
Виктор
1 окт 2025
Илиас - Один из лучших гидов за время моих путешествий (а это 34 страны и более 100 экскурсий). Все очень четко, понятно, очень хорошая структура, вся информация понятна и запоминается
И
Ирина
15 сен 2025
Добрый день! Огромное спасибо Илиасу за увлекательную экскурсию! Рекомендуем и обязательно будем рекомендовать всем!
A
Andrey
11 сен 2025
Прекрасный маршрут по городу с богатейшей историей, компетентный и опытный гид. Спасибо большое!
Т
Татьяна
10 сен 2025
Екскурсія по Солоніках залишила дуже приємне враження: великий рівень комунікабільності, шикарна атмосфера, щирий гумор, конструктивне викладання інформації 👌🔥💯. Наші найщиріші рекомендації гіду Ілліасу. Нехай щастить. 😜
К
Константин
26 авг 2025
Илиас провел для нас прекрасную экскурсию по Салоникам. Мы были семьёй с сыном 10 лет, он слушал очень внимательно и заинтересованно, абсолютно не устал. Экскурсия началась на площади Аристотеля. Илиас
В
Виктория
22 авг 2025
Прекрасный гид и рассказчик. Очень информативно. Приятная прогулка по Салоникам!
Н
Наталья
14 авг 2025
Илиас оперативно ответил на запрос о проведении экскурсии, маршрут был подобран рационально. Информацию излагает структурировано, обладает значительным уровнем знаний. Илиас позитивный и приветливый человек, быстро нашел подход к ребенку 10 лет, нескучно было и взрослым. Однозначно рекомендуем! Спасибо за экскурсию!
Ю
Юлия
13 авг 2025
Илиас(по гречески) или Илья.
Очень хороший экскурсовод. Пришел вовремя, рассказывал интересно, сразу заметно, что много знает и любит свою работу.
Спасибо огромное! Все очень понравилось. Всем рекомендую этого гида!
Очень хороший экскурсовод. Пришел вовремя, рассказывал интересно, сразу заметно, что много знает и любит свою работу.
Спасибо огромное! Все очень понравилось. Всем рекомендую этого гида!
I
Igor
11 авг 2025
Всё в порядке, очень энергичный гид.
Возможно следует немного уменьшить накал греческого комплекса неполноценности по типу "всё произошло от нас". Все и так знают, что Греция — колыбель греческой цивилизации и что находится эта колыбель сейчас в известном месте.
Возможно следует немного уменьшить накал греческого комплекса неполноценности по типу "всё произошло от нас". Все и так знают, что Греция — колыбель греческой цивилизации и что находится эта колыбель сейчас в известном месте.
А
Анна
7 авг 2025
Спасибо огромнейшее Илиасу! Было очень интересно, познавательно и живо! Илиас нам также помог советами и контактами в другом городе - очень выручил. Однозначно рекомендуем! Сходили бы еще раз с удовольствиям по другой тематике.
Входит в следующие категории Салоников
Похожие экскурсии из Салоников
-
50%
Индивидуальная
до 7 чел.
Откройте для себя Салоники
Начало: Памятник Аристотелю на площади Аристотеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€87.50
€175 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Касторию и доисторическое поселение Диспилио
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 7:00
12 ноя в 07:00
13 ноя в 07:00
€440 за всё до 6 чел.