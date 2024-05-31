1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Салоники: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Салониками через их богатую историю и культуру. Узнайте о древних памятниках, современных традициях и повседневной жизни города
Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...
«Познакомитесь с древнеримскими памятниками, византийскими храмами и постройками Османской империи»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:30
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Салоникам: история, святыни, гастрономия
Прогулка по Салоникам с осмотром крепостных стен, монастыря Влатадон, Белой башни и других достопримечательностей. Индивидуальный маршрут по вашим интересам
Начало: начало набережной у порта
«Паломника отведу к православным святыням: чудотворным мощам Димитрия Солунского, святой Феодоры, святого Давида, Григория Паламы»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Исследуйте Пиерию, край, где часто бывал Александр Македонский. Узнайте о жизни греков, их традициях и кухне. Побывайте на самой высокой горе Греции
«Древний монастырь, ущелье и виды на Олимп»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€289 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В гости к Зевсу. Гора Олимп
Путешествие к легендарной горе Олимп, месту обитания древнегреческих богов, подарит незабываемые эмоции и погружение в мифы
«Начнём мы наше путешествие с современного женского монастыря, который в народе называют «Рай на земле»»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€326 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Православные святыни Салоников
Удивительная история развития греческой религии, архитектурные особенности храмов и мощи святых
«Из 4-х самых древних храмов Греции, 3-и находятся в Салониках»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от €118 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Фессалийская долина и монастыри Метеоры: уникальное путешествие
Фессалийская долина и её монастыри на вершинах скал ждут вас! Погрузитесь в мифы Древней Греции и насладитесь захватывающими видами
Начало: по договорённости
«Первый монастырь (Преображенский или Большие Метеоры) в долине был построен в 1340 году»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Салоники за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Прогулка по Салоникам от площади Аристотеля до крепостных стен. Увидите Белую башню, византийские храмы и узнаете о местных традициях
Начало: На площади Аристотеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия: За закатом в Метеоры, Салоники
Полюбуйтесь монастырями на вершинах скал и проникнитесь духовной силой Метеор на индивидуальной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«На узких отвесных скалах, которые достигают 600 метров, стоят монастыри, построенные в Средних веках»
13 сен в 11:00
14 сен в 11:00
€390 за всё до 3 чел.
Круиз
8 часов
Уникальный круиз по Святой Горе Афон с индивидуальным гидом
Уникальная возможность увидеть монастыри Святой Горы Афон с борта корабля. Погрузитесь в историю и узнайте о жизни монахов
Начало: У вашего отеля
«С борта вам откроется отличный обзор на 8 православных монастырей, которые входят в состав монашеского государства»
13 сен в 06:00
14 сен в 06:00
€290 за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
Присоединяйтесь к экскурсии по византийским храмам Салоник. Узнайте об истории города, его религиозных памятниках и архитектуре. Пешеходный тур по Салоникам
Начало: Базилика Дмитрия Солунского
«Почти 300 лет христиане проповедовали свою религию тайно и подвергались гонениям»
Расписание: по понедельникам
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
€40 за человека
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Легендарный Олимп и его тайны
Путешествие на Олимп в Салониках подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте больше о мифах, истории и природе этого легендарного места
«Монастырь Святого Дионисия — один из старейших греческих монастырей, расположенный на склоне ущелья, на высоте 900 метров»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Однодневная индивидуальная экскурсия в монастыри Метеоры
Погрузитесь в историю и культуру Греции, посетив монастыри Метеоры. Насладитесь живописными видами и узнайте больше о православных традициях
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
«Метеоры, после Афона, самый большой и постоянно действующий со времени основания до сегодняшнего дня, монастырский комплекс в Греции»
Расписание: Ежедневно в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €600 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина31 мая 2024Надежда - отличный гид с прекрасным знанием не только Греции, но и истории в целом. Прогулка получилась очень приятной и познавательной, от души рекомендую!
- ДДенис6 мая 2024Спасибо Надежде за прекрасную, интересную и познавательную экскурсию! Понравилось и взрослым и детям! Рекомендую!
- ВВиктор20 апреля 2024Спасибо огромное, Надежде, за познавательную, интересную экскурсию! Отличный гид! Всё было на высоком уровне! Обязательно будем рекомендовать и в следующий приезд обратимся только к Вам)
- ААлексей14 апреля 2024Отличная поездка, интересное содержание. Деревушка очень колоритная, запомнилась на всю жизнь.
- ААлексей14 апреля 2024Все понравилось. Время у нас было очень мало, поэтому попросили сжатый режим экскурсии, но общее впечатление о городе получили. Большое спасибо!
- ННаталья9 апреля 2024Отличная обзорная экскурсия для знакомства с городом и его историей. Яна замечательный рассказчик, влюбленный в Грецию. Рассказ про Салоники включал
- ДДмитрий26 марта 2024Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.
- ООльга19 января 2024Очень понравилась экскурсия к Метеорам с Никосом. Никос - прекрасный гид и очень приятный человек, великолепно разбирающийся в истории Греции
- BBerta8 ноября 2023Необыкновенная экскурсия! Я получила огромное удовольствие. Очень рекомендую экскурсию с Никос
- ММихаил9 октября 2023Оксана - уникальный гид. Наличие высшего образования историка-археолога, неформальная увлечённость историей Греции и города Салоники, дружелюбие и тактичность обеспечили отличный
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Святые места»
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