Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия

Несомненно, исторический образ Салоник во многом связан с Византийской Империей

Несомненно, исторический образ Салоник во многом связан с Византийской Империей.

Богатая история города отображается в крепостных стенах, храмах, обычаях и облике Солуни.

Город-крепость с его многочисленными памятниками по праву можно назвать открытым Византийским музеем.
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Салоники (исторический центр города)
  • Храм Дмитрия Солунского
  • Крипта Дмитрия Солунского
  • Римский форум
  • Базилика Ахиропиитос
  • Храм Григория Паламы
  • Храм Святой Софии
  • Катакомбы Иоанна Предтечи
  • Монастырь преподобной Феодоры
  • Панагия Халкеон
Об экскурсии
Несомненно, исторический образ Салоник во многом связан с Византийской Империей. Богатая история города отображается в крепостных стенах, храмах, обычаях и облике Солуни. Город-крепость с его многочисленными памятниками по праву можно назвать открытым Византийским музеем.
Сегодня Салоники — единственный «византийский город» во всей Европе, возможно и во всем мире. Единственный «византийский музей», в котором сохранилось наследие Империи всех этапов её развития (ранневизантийский, расцвет и поствизантийский) с «образчиками» всех культурных элементов (история, архитектура, религия, быт, традиции и искусство). Великая Империя живёт в базиликах и монастырях города, в переплетении улиц и площадей, в традициях и нравах местных жителей.
Греция в целом и Салоники в частности считаются наследниками христианской Византии. Это единственная страна современного мира, где православие закреплено конституционно в качестве государственной религии. Церковь и православие являются неотъемлемой частью жизни не только населения (98% которого являются ортодоксальными христианами), но и государства.
Христианство пришло в Грецию с проповедями Апостола Павла, который в 49 году вошёл в Салоники и силой слова обратил часть местных жителей в свою веру. Почти 300 лет христиане проповедовали свою религию тайно и подвергались гонениям. IV век принёс большие изменения в Римскую империю и, как следствие, в жизнь Салоник. Преследования христиан прекращаются, и христианство становится основной религией. Столица Римской империи переносится в Константинополь (330 г. ), а Византийские Салоники превращаются в важный религиозный центр.
В ходе пешей экскурсии по византийским памятникам Салоник (10 из которых внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО), вы посетите самые значимые и интересные храмы города и познакомитесь с историей христианства и церковной архитектуры.

Интересные факты:

  • 10 раннехристианских и византийских памятников в г. Салоники внесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО;
  • После 1207 года Св. Дмитрия (покровителя города) на иконах изображают верхом на красном коне, пронзающим копьём Калояна — болгарского царя, осаждавшего Салоники. Святой чудесным образом появился на стенах города и, спустившись в стан врага, убил Скилояна (от «скилос» — собака), как его называли византийцы.
  • В 49 году в Салониках проповедовал Апостол Павел;
  • Салоники — родина Кирилла и Мефодия;
  • Монастырь Преподобной Феодоры — один из трех в Салониках, который на всем протяжении турецкой оккупации действовал как христианская обитель;
  • Базилика Ахиропиитос (V век) является одной из старейших церквей Греции;
  • Специализированные путеводители по Салоникам упоминают примерно о 100 действующих храмах и монастырях.
Программа
08:00 – 13:30 Пешая экскурсия по храмам города.
08:00 – 09:45 Храм Дмитрия Солунского.
09:55 – 10:30 Базилика Ахиропиитос.
10:40 – 11:00 Митрополичий храм Григория Паламы.
11:10 – 11:50 Храм Святой Софии.
11:50 – 12:10 Катакомбы Иоанна Предтечи.
12:15 – 12:45 Монастырь Преподобной Феодоры.
13:00 – 13:30 Божья Матерь Медников (Панагия Халкеон).

Важная информация:

  • Экскурсия пешая; при необходимости можно заказать дополнительный трансфер к месту начала маршрута;
  • Для вашего комфорта и безопасности надевайте удобную обувь;
  • Программа маршрута может быть изменена по независящим от компании причинам (форс-мажор), погодным условиям и на усмотрение гида при необходимости;
  • Экскурсия не может быть проведена в воскресенье, так как базилика Ахиропиитос закрыта;
  • После экскурсии самостоятельно можно посетить церковь Панагия Дексия и Ротонду;
  • Посещение церквей/монастырей предусматривает определенный тип одежды: у мужчин — закрытые плечи и длинные брюки; у женщин — закрытые плечи и декольте, юбка ниже колена (можно повязать парео).

Цены на экскурсию

Для группы 5-15 человек
Общий
€40

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоязычного гида.
Что не входит
  • Обед
  • Трансфер к месту начала экскурсии (по запросу).
Где начинаем и завершаем
Начало: Базилика Дмитрия Солунского
Завершение: Белая башня, Салоники
Важная информация
  • Важная информация:
  • экскурсия пешая при необходимости можно заказать дополнительный трансфер к месту начала маршрута
  • для вашего комфорта и безопасности надевайте удобную обувь
  • программа маршрута может быть изменена по независящим от компании причинам (форс-мажор) погодным условиям и на усмотрение гида при необходимости
  • экскурсия не может быть проведена в воскресенье, так как базилика Ахиропиитос закрыта
  • после экскурсии самостоятельно можно посетить церковь Панагия Дексия и Ротонду
  • посещение церквей/монастырей предусматривает определенный тип одежды: у мужчин – закрытые плечи и длинные брюки у женщин – закрытые плечи и декольте, юбка ниже колена (можно повязать парео).
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По понедельникам в 08:00

Mellon_Travel
Mellon_Travel
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