Об экскурсии

Несомненно, исторический образ Салоник во многом связан с Византийской Империей. Богатая история города отображается в крепостных стенах, храмах, обычаях и облике Солуни. Город-крепость с его многочисленными памятниками по праву можно назвать открытым Византийским музеем.

Сегодня Салоники — единственный «византийский город» во всей Европе, возможно и во всем мире. Единственный «византийский музей», в котором сохранилось наследие Империи всех этапов её развития (ранневизантийский, расцвет и поствизантийский) с «образчиками» всех культурных элементов (история, архитектура, религия, быт, традиции и искусство). Великая Империя живёт в базиликах и монастырях города, в переплетении улиц и площадей, в традициях и нравах местных жителей.

Греция в целом и Салоники в частности считаются наследниками христианской Византии. Это единственная страна современного мира, где православие закреплено конституционно в качестве государственной религии. Церковь и православие являются неотъемлемой частью жизни не только населения (98% которого являются ортодоксальными христианами), но и государства.

Христианство пришло в Грецию с проповедями Апостола Павла, который в 49 году вошёл в Салоники и силой слова обратил часть местных жителей в свою веру. Почти 300 лет христиане проповедовали свою религию тайно и подвергались гонениям. IV век принёс большие изменения в Римскую империю и, как следствие, в жизнь Салоник. Преследования христиан прекращаются, и христианство становится основной религией. Столица Римской империи переносится в Константинополь (330 г. ), а Византийские Салоники превращаются в важный религиозный центр.

В ходе пешей экскурсии по византийским памятникам Салоник (10 из которых внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО), вы посетите самые значимые и интересные храмы города и познакомитесь с историей христианства и церковной архитектуры.

Интересные факты:

10 раннехристианских и византийских памятников в г. Салоники внесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО;

После 1207 года Св. Дмитрия (покровителя города) на иконах изображают верхом на красном коне, пронзающим копьём Калояна — болгарского царя, осаждавшего Салоники. Святой чудесным образом появился на стенах города и, спустившись в стан врага, убил Скилояна (от «скилос» — собака), как его называли византийцы.

В 49 году в Салониках проповедовал Апостол Павел;

Салоники — родина Кирилла и Мефодия;

Монастырь Преподобной Феодоры — один из трех в Салониках, который на всем протяжении турецкой оккупации действовал как христианская обитель;

Базилика Ахиропиитос (V век) является одной из старейших церквей Греции;

Специализированные путеводители по Салоникам упоминают примерно о 100 действующих храмах и монастырях.

Программа

08:00 – 13:30 Пешая экскурсия по храмам города.

08:00 – 09:45 Храм Дмитрия Солунского.

09:55 – 10:30 Базилика Ахиропиитос.

10:40 – 11:00 Митрополичий храм Григория Паламы.

11:10 – 11:50 Храм Святой Софии.

11:50 – 12:10 Катакомбы Иоанна Предтечи.

12:15 – 12:45 Монастырь Преподобной Феодоры.

13:00 – 13:30 Божья Матерь Медников (Панагия Халкеон).

Важная информация: