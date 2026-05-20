Салоники - мультикультурный, самобытный и невероятно живой город с вековой историей. Прогулка по брусчатке истории позволит вам познакомиться с ним поближе. Увидите знаменитую Белую башню, ротонду и византийские храмы. Узнаете,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🎉 Уникальные традиции и праздники
- ☕ Возможность обсудить жизнь города за кофе
- 📸 Панорамные виды с крепостных стен
Что можно увидеть
- Белая башня
- Ротонда
- Византийские храмы
- Живописные церкви
- Крепостные стены
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по городу от площади Аристотеля по знаковым локациям. Увидите Белую башню, ротонду, древние византийские храмы и живописные церкви. Я расскажу о культуре города, праздниках и языке. Вы узнаете, почему на Новый год греки наряжают не ёлки, а корабли. И разберётесь, почему местные жители никогда не приветствуют друг друга открытой ладошкой.
По желанию вы подниметесь на крепостные стены и полюбуетесь панорамой города с высоты. Если захотите, посидим в кафе и за чашечкой кофе обсудим современную жизнь Салоников и его хроники — от греков до турков, от язычников до христиан, от евреев до славян.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: кофе, перекус (по желанию), такси до верхней части города — от €4 (по желанию — можно пройти и пешком)
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи. По желанию можем зайти внутрь. Детали и цены уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Аристотеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Салониках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 184 туристов
Καλησπέρα! Я буду рада вас приветствовать на территории солнечной Греции! Провожу индивидуальные и групповые экскурсии, учитывая предпочтения гостей. Высшее историческое образование и свободное владение греческим. Опыт работы в трёх разных
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное Спасибо гиду Надежде за оказанную экскурсию, все прошло замечательно, история города, современная жизнь города и Греции. Семья с тремя детьми 7-11 лет всем понравилось. Спасибо🎉💐😇🤝👍
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Благодарим Надежду за новые впечатления, интересные факты и показанную красоту города. Получили удовольствие от прогулки и общения. Рады, что "Тагил рулит" и вдали от родных мест))))). Рекомендуем экскурсию для тех, кому хочется составить первое впечатление о Салониках, но кто ограничен во времени или движении. Комфортно, неспешно, но познавательно и увлекательно.
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С
Отличная экскурсия. Надежда очень квалифицированный гид и рассказчик, вовлекает детей в процесс. По времени получилось больше 2.5 часов, но группа у нас была большая и с детьми, останавливались на перекус и личные нужды, на план экскурсии это не повлияло. Рекомендую.
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Л
“Мы провели замечательный день в Салониках с гидом Надеждой, и это было настоящее удовольствие! Экскурсия прошла на одном дыхании: Надежда рассказала столько интересных фактов и историй, что город буквально ожил
+2
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Надежда замечательный экскурсовод, с ней было интересно и познавательно. Очень приятные впечатления. Довольны экскурсией и общением с Надеждой. Рекомендуем!!!
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Р
Классная экскурсия от крутого экскурсовода. Надежда отлично знает Салоники и рассказывает очень интересно и, что самое главное с огоньком и с душой. Самое крутое, что ее знания не ограничиваются рамками эскурсии - на любой вопрос из истории города, Греции и текущем состоянии дел - Надежда знает ответ.
Было очень интересно!
Было очень интересно!
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от €150 за экскурсию