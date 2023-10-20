Подружиться с городом и узнать, как здороваться с местными
Салоники — мультикультурный, самобытный и невероятно живой город с вековой историей. Вы пройдёте по брусчатке истории и познакомитесь с ним поближе. Увидите знаменитую Белую башню и византийские храмы. Узнаете, какие праздники здесь отмечают и почему нельзя приветствовать грека открытой ладошкой.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по городу от площади Аристотеля по знаковым локациям. Увидите Белую башню, ротонду, древние византийские храмы и живописные церкви. Я расскажу о культуре города, праздниках и языке. Вы узнаете, почему на Новый год греки наряжают не ёлки, а корабли. И разберётесь, почему местные жители никогда не приветствуют друг друга открытой ладошкой.
По желанию вы подниметесь на крепостные стены и полюбуетесь панорамой города с высоты. Если захотите, посидим в кафе и за чашечкой кофе обсудим современную жизнь Салоников и его хроники — от греков до турков, от язычников до христиан, от евреев до славян.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: кофе, перекус (по желанию), такси до верхней части города — от €4 (по желанию — можно пройти и пешком)
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи. По желанию можем зайти внутрь. Детали и цены уточняйте в переписке.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Аристотеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Салониках
Καλησπέρα! Я буду рада вас приветствовать на территории солнечной Греции! Провожу индивидуальные и групповые экскурсии, учитывая предпочтения гостей. Высшее историческое образование и свободное владение греческим. Опыт работы в трёх разных странах и безумная любовь к своему делу. Погрузиться в атмосферу старого города? Легко! Ощутить ритм сегодняшней жизни? Только скажите! Попробовать Грецию на вкус… мммм… с удовольствием! Полезные советы и бесценный опыт местного жителя. С любовью к Греции.
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