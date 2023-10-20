Салоники — мультикультурный, самобытный и невероятно живой город с вековой историей. Вы пройдёте по брусчатке истории и познакомитесь с ним поближе. Увидите знаменитую Белую башню и византийские храмы. Узнаете, какие праздники здесь отмечают и почему нельзя приветствовать грека открытой ладошкой.

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Описание

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по городу от площади Аристотеля по знаковым локациям. Увидите Белую башню, ротонду, древние византийские храмы и живописные церкви. Я расскажу о культуре города, праздниках и языке. Вы узнаете, почему на Новый год греки наряжают не ёлки, а корабли. И разберётесь, почему местные жители никогда не приветствуют друг друга открытой ладошкой.

По желанию вы подниметесь на крепостные стены и полюбуетесь панорамой города с высоты. Если захотите, посидим в кафе и за чашечкой кофе обсудим современную жизнь Салоников и его хроники — от греков до турков, от язычников до христиан, от евреев до славян.

Организационные детали