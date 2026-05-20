Салоники - мультикультурный, самобытный и невероятно живой город с вековой историей. Прогулка по брусчатке истории позволит вам познакомиться с ним поближе. Увидите знаменитую Белую башню, ротонду и византийские храмы. Узнаете,

какие праздники здесь отмечают и почему нельзя приветствовать грека открытой ладошкой. По желанию подниметесь на крепостные стены и полюбуетесь панорамой города с высоты. Если захотите, посидите в кафе и за чашечкой кофе обсудите современную жизнь Салоников и его хроники - от греков до турков, от язычников до христиан, от евреев до славян. Дополнительные расходы включают кофе, перекус и такси до верхней части города. Все достопримечательности осматриваются снаружи, но по желанию можно зайти внутрь. Детали и цены уточняйте в переписке

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по городу от площади Аристотеля по знаковым локациям. Увидите Белую башню, ротонду, древние византийские храмы и живописные церкви. Я расскажу о культуре города, праздниках и языке. Вы узнаете, почему на Новый год греки наряжают не ёлки, а корабли. И разберётесь, почему местные жители никогда не приветствуют друг друга открытой ладошкой.

По желанию вы подниметесь на крепостные стены и полюбуетесь панорамой города с высоты. Если захотите, посидим в кафе и за чашечкой кофе обсудим современную жизнь Салоников и его хроники — от греков до турков, от язычников до христиан, от евреев до славян.

Организационные детали