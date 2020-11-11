  1. Греция

Летим в Ситиу

Как добраться до Ситиа на самолёте

В Ситиа 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sitia Airport» вам не избежать

Список аэропортов Ситиа

  1. Ситиа JSH
    Sitia Airport

Самые дешёвые билеты в Ситиу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.11.2020из 🇬🇷Александруполиса6 28513ч 50м (⇵1)
15.11.2020из 🇦🇱Тираны7 20015ч 55м (⇵1)
31.10.2020из 🇬🇧Глазго13 45138ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ситиа, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Александруполис

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Ситиа