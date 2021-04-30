Как добраться до Крита на самолёте
В Крите 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Heraklion Airport» вам не избежать
Список аэропортов Крита
- Н.Казантзакис HERHeraklion Airport
Самые дешёвые билеты в Крит из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.04.2021
|из 🇩🇪Берлина
|1 510
|3ч 10м
|23.08.2021
|из 🇬🇷Салоников
|2 425
|1ч 15м
|02.05.2021
|из 🇬🇷Афин
|2 497
|1ч
|05.09.2021
|из 🇮🇹Милана
|3 138
|2ч 45м
|31.05.2021
|из 🇦🇹Вены
|3 146
|2ч 30м
|03.06.2021
|из 🇩🇪Кёльна
|3 324
|3ч 20м
|10.05.2021
|из 🇮🇹Рима
|3 539
|25ч 20м (⇵1)
|29.05.2021
|из 🇱🇹Вильнюса
|3 793
|45ч 55м (⇵1)
|16.04.2021
|из 🇺🇦Одессы
|4 012
|8ч 20м (⇵1)
|02.06.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|4 172
|3ч
|27.05.2021
|из 🇬🇷Санторини
|4 194
|25ч 30м (⇵1)
|30.04.2021
|из 🇭🇺Будапешта
|4 395
|35ч 25м (⇵1)
|01.05.2021
|из 🇺🇦Киева
|4 396
|14ч 20м (⇵1)
|16.05.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|4 417
|20ч 20м (⇵1)
|23.05.2021
|из 🇷🇴Бухареста
|4 615
|44ч 35м (⇵2)
|03.05.2021
|из 🇮🇱Тель-Авива
|4 811
|30ч 30м (⇵1)
|23.05.2021
|из 🇵🇱Кракова
|4 926
|42ч 30м (⇵2)
|02.05.2021
|из 🇲🇹Валлетты
|4 941
|46ч 40м (⇵2)
|01.05.2021
|из 🇵🇱Вроцлава
|5 097
|66ч 45м (⇵2)
|02.08.2021
|из 🇬🇧Лондона
|5 337
|3ч 55м
|26.06.2021
|из 🇧🇪Брюсселя
|5 339
|15ч 10м (⇵1)
|13.08.2021
|из 🇩🇪Дортмунда
|5 362
|3ч 20м
|05.08.2021
|из 🇬🇷Миконоса
|5 461
|3ч 5м (⇵1)
|22.05.2021
|из 🇺🇦Львова
|5 494
|52ч 15м (⇵2)
|02.05.2021
|из 🇬🇷Родоса
|5 663
|21ч 15м (⇵2)
|09.04.2021
|из 🇵🇹Фару
|5 673
|8ч 50м (⇵1)
|01.06.2021
|из 🇩🇪Франкфурт-на-Майне
|5 713
|32ч 10м (⇵2)
|29.04.2021
|из 🇪🇸Барселоны
|5 728
|49ч 30м (⇵1)
|26.04.2021
|из 🇩🇪Мюнхена
|5 774
|2ч 50м
|25.05.2021
|из 🇬🇷Корфу
|5 864
|20ч 55м (⇵1)
|23.05.2021
|из 🇷🇴Клужа
|5 905
|24ч 45м (⇵2)
|02.06.2021
|из 🇪🇸Аликанте
|5 973
|41ч 35м (⇵2)
|08.04.2021
|из 🇫🇷Парижа
|6 180
|30ч 55м (⇵2)
|06.05.2021
|из 🇬🇷Коса
|6 227
|51ч 35м (⇵2)
|23.05.2021
|из 🇷🇴Сучавы
|6 258
|39ч (⇵2)
|20.06.2021
|из 🇨🇿Праги
|6 369
|38ч 35м (⇵1)
|01.09.2021
|из 🇷🇸Белграда
|6 398
|3ч 10м (⇵1)
|30.04.2021
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|6 516
|27ч 40м (⇵2)
|05.05.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|6 623
|42ч 35м (⇵2)
|04.09.2021
|из 🇪🇪Таллина
|6 637
|24ч 25м (⇵1)
|05.05.2021
|из 🇦🇱Тираны
|6 676
|32ч 50м (⇵2)
|23.05.2021
|из 🇷🇴Яссы
|6 720
|42ч 15м (⇵2)
|02.06.2021
|из 🇬🇷Закинтоса
|6 750
|46ч 40м (⇵2)
|22.05.2021
|из 🇨🇭Женевы
|6 772
|43ч 50м (⇵2)
|30.04.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|6 876
|68ч 10м (⇵2)
|27.06.2021
|из 🇨🇾Ларнаки
|6 896
|27ч 30м (⇵1)
|24.08.2021
|из 🇨🇭Цюриха
|7 186
|2ч 50м
|30.04.2021
|из 🇮🇪Дублина
|7 464
|17ч 55м (⇵2)
|01.05.2021
|из 🇧🇬Софии
|7 469
|53ч (⇵2)
|23.10.2021
|из 🇷🇺Москвы
|7 485
|15ч 5м (⇵1)
|27.05.2021
|из 🇫🇷Лиона
|7 704
|3ч 5м
|11.04.2021
|из 🇬🇷Хиоса
|7 799
|19ч 25м (⇵2)
|30.04.2021
|из 🇩🇰Копенгагена
|7 899
|24ч 35м (⇵2)
|14.05.2021
|из 🇹🇷Анталии
|7 922
|15ч 5м (⇵2)
|22.05.2021
|из 🇬🇪Кутаиси
|8 009
|22ч 40м (⇵1)
|01.09.2021
|из 🇲🇩Кишинёва
|8 081
|2ч 15м
|17.05.2021
|из 🇧🇾Минска
|8 601
|17ч 40м (⇵2)
|28.04.2021
|из 🇩🇪Гамбурга
|8 738
|44ч 50м (⇵2)
|01.05.2021
|из 🇬🇧Лидс
|8 911
|52ч 10м (⇵2)
|26.07.2021
|из 🇹🇷Измира
|8 948
|40ч 20м (⇵2)
|04.04.2021
|из 🇬🇷Александруполиса
|8 950
|10ч 40м (⇵1)
|22.05.2021
|из 🇬🇪Тбилиси
|9 013
|17ч 45м (⇵2)
|27.05.2021
|из 🇭🇷Дубровника
|9 230
|45ч 35м (⇵2)
|28.04.2021
|из 🇷🇺Саратова
|9 433
|45ч 40м (⇵2)
|28.04.2021
|из 🇷🇺Перми
|9 485
|63ч 10м (⇵2)
|27.07.2021
|из 🇬🇷Ханьи
|9 569
|15ч 10м (⇵1)
|03.08.2021
|из 🇫🇮Хельсинки
|9 581
|8ч 55м (⇵1)
|29.04.2021
|из 🇷🇺Калининграда
|9 999
|38ч 5м (⇵2)
|28.04.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|10 170
|63ч 5м (⇵2)
|30.04.2021
|из 🇦🇲Еревана
|10 962
|30ч 45м (⇵2)
|26.04.2021
|из 🇮🇹Венеции
|11 600
|24ч 30м (⇵2)
|08.04.2021
|из 🇱🇻Риги
|11 688
|23ч (⇵2)
|18.05.2021
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|12 214
|12ч (⇵1)
|21.05.2021
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|12 483
|36ч 35м (⇵2)
|15.05.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|12 515
|12ч 30м (⇵2)
|30.04.2021
|из 🇺🇦Харькова
|12 556
|35ч 35м (⇵2)
|22.05.2021
|из 🇷🇺Казани
|12 633
|41ч 5м (⇵2)
|17.05.2021
|из 🇷🇺Уфы
|12 724
|20ч 25м (⇵1)
|11.05.2021
|из 🇷🇺Воронежа
|12 881
|6ч 55м (⇵1)
|14.09.2021
|из 🇷🇺Челябинска
|13 149
|39ч 10м (⇵2)
|16.05.2021
|из 🇷🇺Ростов-на-Дону
|13 156
|56ч 55м (⇵2)
|07.10.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|13 889
|29ч 40м (⇵2)
|28.04.2021
|из 🇨🇭Базеля
|14 214
|49ч 40м (⇵2)
|28.08.2021
|из 🇷🇺Тюмени
|14 665
|42ч 10м (⇵2)
|09.06.2021
|из 🇷🇺Самары
|14 756
|36ч 35м (⇵2)
|15.05.2021
|из 🇷🇺Омска
|15 994
|65ч 10м (⇵2)
|15.05.2021
|из 🇪🇬Каира
|16 501
|55ч 15м (⇵2)
|15.05.2021
|из 🇷🇺Сочи
|16 858
|24ч (⇵1)
|08.05.2021
|из 🇶🇦Дохи
|17 091
|18ч 25м (⇵2)
|14.09.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|18 864
|28ч 50м (⇵1)
|29.04.2021
|из 🇷🇺Архангельска
|20 587
|14ч 50м (⇵1)
|14.04.2021
|из 🇩🇪Штутгарта
|21 115
|68ч 25м (⇵2)
|12.07.2021
|из 🇰🇿Алматы
|22 660
|34ч 10м (⇵2)
|05.04.2021
|из 🇬🇧Эдинбурга
|25 690
|31ч 50м (⇵2)
|01.05.2021
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|26 847
|19ч 19м (⇵2)
|25.04.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|31 983
|34ч 20м (⇵2)
|25.04.2021
|из 🇷🇺Астрахани
|32 225
|46ч 25м (⇵2)
|27.04.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|33 472
|63ч 15м (⇵2)
|27.04.2021
|из 🇦🇹Зальцбурга
|43 044
|47ч 57м (⇵2)
|19.08.2021
|из 🇷🇺Якутска
|49 336
|50ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Крита
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Крита, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Барселона, Киев, Санторини и Москва
- 30.05.202131.05.2021
- 02.06.202104.06.2021
- 03.04.202130.04.2021
- 01.11.202108.11.2021
- 12.10.202125.10.2021
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону