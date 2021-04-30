Как добраться до Крита на самолёте

В Крите 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Heraklion Airport» вам не избежать

Список аэропортов Крита

  1. Н.Казантзакис HER
    Heraklion Airport

Самые дешёвые билеты в Крит из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
30.04.2021из 🇩🇪Берлина1 5103ч 10м
23.08.2021из 🇬🇷Салоников2 4251ч 15м
02.05.2021из 🇬🇷Афин2 497
05.09.2021из 🇮🇹Милана3 1382ч 45м
31.05.2021из 🇦🇹Вены3 1462ч 30м
03.06.2021из 🇩🇪Кёльна3 3243ч 20м
10.05.2021из 🇮🇹Рима3 53925ч 20м (⇵1)
29.05.2021из 🇱🇹Вильнюса3 79345ч 55м (⇵1)
16.04.2021из 🇺🇦Одессы4 0128ч 20м (⇵1)
02.06.2021из 🇵🇱Варшавы4 172
27.05.2021из 🇬🇷Санторини4 19425ч 30м (⇵1)
30.04.2021из 🇭🇺Будапешта4 39535ч 25м (⇵1)
01.05.2021из 🇺🇦Киева4 39614ч 20м (⇵1)
16.05.2021из 🇹🇷Стамбула4 41720ч 20м (⇵1)
23.05.2021из 🇷🇴Бухареста4 61544ч 35м (⇵2)
03.05.2021из 🇮🇱Тель-Авива4 81130ч 30м (⇵1)
23.05.2021из 🇵🇱Кракова4 92642ч 30м (⇵2)
02.05.2021из 🇲🇹Валлетты4 94146ч 40м (⇵2)
01.05.2021из 🇵🇱Вроцлава5 09766ч 45м (⇵2)
02.08.2021из 🇬🇧Лондона5 3373ч 55м
26.06.2021из 🇧🇪Брюсселя5 33915ч 10м (⇵1)
13.08.2021из 🇩🇪Дортмунда5 3623ч 20м
05.08.2021из 🇬🇷Миконоса5 4613ч 5м (⇵1)
22.05.2021из 🇺🇦Львова5 49452ч 15м (⇵2)
02.05.2021из 🇬🇷Родоса5 66321ч 15м (⇵2)
09.04.2021из 🇵🇹Фару5 6738ч 50м (⇵1)
01.06.2021из 🇩🇪Франкфурт-на-Майне5 71332ч 10м (⇵2)
29.04.2021из 🇪🇸Барселоны5 72849ч 30м (⇵1)
26.04.2021из 🇩🇪Мюнхена5 7742ч 50м
25.05.2021из 🇬🇷Корфу5 86420ч 55м (⇵1)
23.05.2021из 🇷🇴Клужа5 90524ч 45м (⇵2)
02.06.2021из 🇪🇸Аликанте5 97341ч 35м (⇵2)
08.04.2021из 🇫🇷Парижа6 18030ч 55м (⇵2)
06.05.2021из 🇬🇷Коса6 22751ч 35м (⇵2)
23.05.2021из 🇷🇴Сучавы6 25839ч (⇵2)
20.06.2021из 🇨🇿Праги6 36938ч 35м (⇵1)
01.09.2021из 🇷🇸Белграда6 3983ч 10м (⇵1)
30.04.2021из 🇩🇪Дюссельдорфа6 51627ч 40м (⇵2)
05.05.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга6 62342ч 35м (⇵2)
04.09.2021из 🇪🇪Таллина6 63724ч 25м (⇵1)
05.05.2021из 🇦🇱Тираны6 67632ч 50м (⇵2)
23.05.2021из 🇷🇴Яссы6 72042ч 15м (⇵2)
02.06.2021из 🇬🇷Закинтоса6 75046ч 40м (⇵2)
22.05.2021из 🇨🇭Женевы6 77243ч 50м (⇵2)
30.04.2021из 🇳🇱Амстердама6 87668ч 10м (⇵2)
27.06.2021из 🇨🇾Ларнаки6 89627ч 30м (⇵1)
24.08.2021из 🇨🇭Цюриха7 1862ч 50м
30.04.2021из 🇮🇪Дублина7 46417ч 55м (⇵2)
01.05.2021из 🇧🇬Софии7 46953ч (⇵2)
23.10.2021из 🇷🇺Москвы7 48515ч 5м (⇵1)
27.05.2021из 🇫🇷Лиона7 7043ч 5м
11.04.2021из 🇬🇷Хиоса7 79919ч 25м (⇵2)
30.04.2021из 🇩🇰Копенгагена7 89924ч 35м (⇵2)
14.05.2021из 🇹🇷Анталии7 92215ч 5м (⇵2)
22.05.2021из 🇬🇪Кутаиси8 00922ч 40м (⇵1)
01.09.2021из 🇲🇩Кишинёва8 0812ч 15м
17.05.2021из 🇧🇾Минска8 60117ч 40м (⇵2)
28.04.2021из 🇩🇪Гамбурга8 73844ч 50м (⇵2)
01.05.2021из 🇬🇧Лидс8 91152ч 10м (⇵2)
26.07.2021из 🇹🇷Измира8 94840ч 20м (⇵2)
04.04.2021из 🇬🇷Александруполиса8 95010ч 40м (⇵1)
22.05.2021из 🇬🇪Тбилиси9 01317ч 45м (⇵2)
27.05.2021из 🇭🇷Дубровника9 23045ч 35м (⇵2)
28.04.2021из 🇷🇺Саратова9 43345ч 40м (⇵2)
28.04.2021из 🇷🇺Перми9 48563ч 10м (⇵2)
27.07.2021из 🇬🇷Ханьи9 56915ч 10м (⇵1)
03.08.2021из 🇫🇮Хельсинки9 5818ч 55м (⇵1)
29.04.2021из 🇷🇺Калининграда9 99938ч 5м (⇵2)
28.04.2021из 🇷🇺Екатеринбурга10 17063ч 5м (⇵2)
30.04.2021из 🇦🇲Еревана10 96230ч 45м (⇵2)
26.04.2021из 🇮🇹Венеции11 60024ч 30м (⇵2)
08.04.2021из 🇱🇻Риги11 68823ч (⇵2)
18.05.2021из 🇷🇺Нижнего Новгорода12 21412ч (⇵1)
21.05.2021из 🇷🇺Минеральных Вод12 48336ч 35м (⇵2)
15.05.2021из 🇷🇺Краснодара12 51512ч 30м (⇵2)
30.04.2021из 🇺🇦Харькова12 55635ч 35м (⇵2)
22.05.2021из 🇷🇺Казани12 63341ч 5м (⇵2)
17.05.2021из 🇷🇺Уфы12 72420ч 25м (⇵1)
11.05.2021из 🇷🇺Воронежа12 8816ч 55м (⇵1)
14.09.2021из 🇷🇺Челябинска13 14939ч 10м (⇵2)
16.05.2021из 🇷🇺Ростов-на-Дону13 15656ч 55м (⇵2)
07.10.2021из 🇷🇺Новосибирска13 88929ч 40м (⇵2)
28.04.2021из 🇨🇭Базеля14 21449ч 40м (⇵2)
28.08.2021из 🇷🇺Тюмени14 66542ч 10м (⇵2)
09.06.2021из 🇷🇺Самары14 75636ч 35м (⇵2)
15.05.2021из 🇷🇺Омска15 99465ч 10м (⇵2)
15.05.2021из 🇪🇬Каира16 50155ч 15м (⇵2)
15.05.2021из 🇷🇺Сочи16 85824ч (⇵1)
08.05.2021из 🇶🇦Дохи17 09118ч 25м (⇵2)
14.09.2021из 🇷🇺Красноярска18 86428ч 50м (⇵1)
29.04.2021из 🇷🇺Архангельска20 58714ч 50м (⇵1)
14.04.2021из 🇩🇪Штутгарта21 11568ч 25м (⇵2)
12.07.2021из 🇰🇿Алматы22 66034ч 10м (⇵2)
05.04.2021из 🇬🇧Эдинбурга25 69031ч 50м (⇵2)
01.05.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса26 84719ч 19м (⇵2)
25.04.2021из 🇷🇺Иркутска31 98334ч 20м (⇵2)
25.04.2021из 🇷🇺Астрахани32 22546ч 25м (⇵2)
27.04.2021из 🇷🇺Хабаровска33 47263ч 15м (⇵2)
27.04.2021из 🇦🇹Зальцбурга43 04447ч 57м (⇵2)
19.08.2021из 🇷🇺Якутска49 33650ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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