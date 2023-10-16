Экскурсия в грузинские тропики - «Мтирала» (Плачущая Гора)

Экскурсия в грузинские тропики - «Мтирала»

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная.
Экскурсия в грузинские тропики - «Мтирала» (Плачущая Гора)
Экскурсия в грузинские тропики - «Мтирала» (Плачущая Гора)
Экскурсия в грузинские тропики - «Мтирала» (Плачущая Гора)
Экскурсия в грузинские тропики - «Мтирала» (Плачущая Гора)
Экскурсия в грузинские тропики - «Мтирала» (Плачущая Гора)
Экскурсия в грузинские тропики - «Мтирала» (Плачущая Гора)

Что вас ожидает:

  • Храм Самеба
  • Парк Мтирала
  • "Плачущая" гора Мтирала
  • Водопад Цабилнари
  • Форелевое хозяйство
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Вас ждет увлекательный и несложный хайкинг в живописный уголок Грузии!

Парк Мтирала прекрасен в любое время года, а жарким летом — это отличный вариант «побега» из отеля. Что вас ждет? За каждым поворотом вас будут встречать зрелищные горные пейзажи — в самых живописных местах будут остановки для фото-пауз. На маршруте вы встретите самые красивые локации парка: искупаетесь в чистейшем горном озере, отдохнете у 10-метрового водопада Цабилнари, переправитесь через реку по необычной канатной дороге, работающей на «ручной тяге» и увидите дома из каштана, которым больше двух веков. А в завершение вкусно пообедаете на форелевом хозяйстве.

Программа

День начнется с лучшей обзорной площадки в окрестностях города — у величественного храма Самеба. Отсюда открывается панорама черноморского побережья Грузии и всего Батуми с пригородами, уютно расположившимися на аджарских предгорьях. Вы сделаете множество фото, а гид расскажет о городе и об истории храма.

Путь к парку Мтирала пройдет вдоль побережья и через центр грузинского чаеводства с чайными полями и фабриками. А в дороге вас будут сопровождать рассказы об особенностях парка Мтирала, природе Аджарии и быте коренных жителей.

Поднимемся на «плачущую» гору Мтирала, получившую свое название из-за невероятного количества выпадающих здесь осадков. Склоны национального парка поразят вас буйством субтропической растительности, интересными горными ландшафтами и исключительным многообразием местной флоры.

Среди зелени можно прокатиться на зиплайне, а после вас ждет канатная переправа через бурную реку.

Далее будет остановка для отдыха возле горного озера, где у вас будет возможность искупаться.

Конечная цель маршрута — живописный водопад. Здесь царит природная идиллия, а капельки воды, попадающие на лицо, так приятно освежают после прогулки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Обед/пикник (около 20$ с человека) Зиплайн (от 30$ с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
На весь день
Горы

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