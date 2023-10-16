День начнется с лучшей обзорной площадки в окрестностях города — у величественного храма Самеба. Отсюда открывается панорама черноморского побережья Грузии и всего Батуми с пригородами, уютно расположившимися на аджарских предгорьях. Вы сделаете множество фото, а гид расскажет о городе и об истории храма.

Путь к парку Мтирала пройдет вдоль побережья и через центр грузинского чаеводства с чайными полями и фабриками. А в дороге вас будут сопровождать рассказы об особенностях парка Мтирала, природе Аджарии и быте коренных жителей.

Поднимемся на «плачущую» гору Мтирала, получившую свое название из-за невероятного количества выпадающих здесь осадков. Склоны национального парка поразят вас буйством субтропической растительности, интересными горными ландшафтами и исключительным многообразием местной флоры.

Среди зелени можно прокатиться на зиплайне, а после вас ждет канатная переправа через бурную реку.

Далее будет остановка для отдыха возле горного озера, где у вас будет возможность искупаться.

Конечная цель маршрута — живописный водопад. Здесь царит природная идиллия, а капельки воды, попадающие на лицо, так приятно освежают после прогулки.