Экскурсия в грузинские тропики - «Мтирала»
Что вас ожидает:
- Храм Самеба
- Парк Мтирала
- "Плачущая" гора Мтирала
- Водопад Цабилнари
- Форелевое хозяйство
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Вас ждет увлекательный и несложный хайкинг в живописный уголок Грузии!
Парк Мтирала прекрасен в любое время года, а жарким летом — это отличный вариант «побега» из отеля. Что вас ждет? За каждым поворотом вас будут встречать зрелищные горные пейзажи — в самых живописных местах будут остановки для фото-пауз. На маршруте вы встретите самые красивые локации парка: искупаетесь в чистейшем горном озере, отдохнете у 10-метрового водопада Цабилнари, переправитесь через реку по необычной канатной дороге, работающей на «ручной тяге» и увидите дома из каштана, которым больше двух веков. А в завершение вкусно пообедаете на форелевом хозяйстве.
Программа
День начнется с лучшей обзорной площадки в окрестностях города — у величественного храма Самеба. Отсюда открывается панорама черноморского побережья Грузии и всего Батуми с пригородами, уютно расположившимися на аджарских предгорьях. Вы сделаете множество фото, а гид расскажет о городе и об истории храма.
Путь к парку Мтирала пройдет вдоль побережья и через центр грузинского чаеводства с чайными полями и фабриками. А в дороге вас будут сопровождать рассказы об особенностях парка Мтирала, природе Аджарии и быте коренных жителей.
Поднимемся на «плачущую» гору Мтирала, получившую свое название из-за невероятного количества выпадающих здесь осадков. Склоны национального парка поразят вас буйством субтропической растительности, интересными горными ландшафтами и исключительным многообразием местной флоры.
Среди зелени можно прокатиться на зиплайне, а после вас ждет канатная переправа через бурную реку.
Далее будет остановка для отдыха возле горного озера, где у вас будет возможность искупаться.
Конечная цель маршрута — живописный водопад. Здесь царит природная идиллия, а капельки воды, попадающие на лицо, так приятно освежают после прогулки.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Что не входит
- Обед/пикник (около 20$ с человека) Зиплайн (от 30$ с человека)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.