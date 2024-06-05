Экскурсии к горам Батуми

Найдено 39 экскурсий в категории «Горы» в Батуми, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Батуми и горная Аджария за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
511 отзывов
Популярное предложение
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
«А после отправитесь к вечнозелёным скалам, водопадам и мостам времен царицы Тамары — в чарующие горы Аджарии»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
25 за человека
Горная Аджария и фольклорное шоу
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
144 отзыва
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Одна из «визитных карточек» горной Аджарии»
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
39 за человека
Лучше гор только горы и вино
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Лучше гор только горы и вино: эксклюзивное путешествие в Батуми
Погрузитесь в мир грузинских гор, исторических поселений и вкусов Аджарии. Эта экскурсия - ваш шанс насладиться красотой и гостеприимством Грузии
«Аджария — это не только ласковые лазурные воды Черного моря, но и живописные горы Кавказа»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Красоты горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
46 отзывов
Уникальная экскурсия по горной Аджарии: история, культура и живописные виды
Узнайте о древней истории Аджарии, посетите живописные водопады и мосты, сделайте уникальные фотографии и попробуйте местные блюда
«Это сочетание первозданной красоты леса и силы горной реки»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Великолепная горная Аджария в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
35 отзывов
Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
«А затем отправимся наслаждаться фантастической природой горной Аджарии»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
36 за человека
Аджария круглый год
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
89 отзывов
Аджария круглый год: индивидуальная экскурсия по крепостям и водопадам
Посетите Аджарию и узнайте о ее богатой истории и культуре. Водопады, крепости и мосты ждут вас на этой увлекательной экскурсии
«В Батуми непременно стоит посвятить день поездке в горную Аджарию — чтобы влюбиться в ее вечнозеленые склоны, руины древности и водопады»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
от 99 за всё до 18 чел.
Невероятная горная Аджария
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
81 отзыв
Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре
Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином
Начало: На площади Нептуна
«Мост Царицы Тамары — вы оцените старинный арочный мост, расположенный у подножия горы»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 100 за всё до 15 чел.
Мир за стенами Мачахельского ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Мачахельское ущелье: путешествие по историческим и природным сокровищам Аджарии
Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии
Начало: В вашем месте проживания
«В жаркий день вы сможете освежиться и отдохнуть у прохладной реки, слушая истории о жителях аджарских гор»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 130117 за всё до 6 чел.
Путешествие в грузинские тропики
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
119 отзывов
Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки
Начало: В вашем месте проживания
«Отдохнете в беседках в тени деревьев с видом на красавицу-гору Мтирала»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 120108 за всё до 6 чел.
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
85 отзывов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
«По живописной горной дороге мы доедем до 48-метрового водопада Махунцети и арочного моста, построенного в XII веке при царице Тамаре»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 130 за всё до 7 чел.
Велотур в группе по Национальному парку Мтирала
🚲 На велосипеде
Мини-группа
6 часов
64 отзыва
Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
«Из Батуми на минивэне мы поднимемся на «плачущую» гору Мтирала, получившую свое название из-за невероятного количества выпадающих здесь осадков»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
50 за человека
Открыть природу горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
121 отзыв
Индивидуальная экскурсия: природа и история горной Аджарии
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: национальный парк Мачахела, мост царицы Тамары и крепость Гонио-Апсаросс ждут вас
«Понять культуру и характер Аджарии можно, лишь отправившись в горы»
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
99 за всё до 4 чел.
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Грузии: горы, реки, водопады и старинные деревни. Вкусные блюда и вино ждут вас на настоящем грузинском застолье
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите горы, реки и водопады, пройдете по старинному подвесному мосту и побываете в аутентичной деревне»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
175 за всё до 6 чел.
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
«Полюбуемся живописными видами на горы в посёлке Квариати»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 76 за всё до 2 чел.
Батуми, Аджария и Гурия за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Путешествие по Батуми, Аджарии и Гурии: культурное наследие и природные красоты
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях
Начало: Ваш отель в Батуми
«В завершение мы доедем по живописной горной дороге до села с рыбным хозяйством — вы попробуете запеченную на углях свежую форель и насладитесь отдыхом на природе»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 130 за всё до 4 чел.
Неизведанная горная Аджария
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Неизведанная горная Аджария: путешествие по скрытым жемчужинам Батуми
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вы увидите неповторимые пейзажи и почувствуете дух старины
«Затем вдоль реки Чорох поедем в горную Аджарию»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
125 за всё до 3 чел.
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
«Горная Аджария — одно из самых колоритных мест Грузии»
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Национальный парк Мачахела и водопады горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми
Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы
«Я покажу одни из самых красивых мест горной Аджарии: Махунцети, Мирвети и водопад Любви»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
90 за всё до 3 чел.
Батуми: кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
45 отзывов
Батуми: кулинарный мастер-класс с грузинской семьей и застольем
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, научитесь готовить хачапури и хинкали в живописной деревне
Начало: У вашего отеля
«Из Батуми мы отправимся в живописную горную деревню, где в уютном частном доме с мандариновым садом живет дружная семья Давида»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
49 за человека
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Насладиться зеленью и водопадами, а также проникнуться местными традициями и кухней
«Здесь вечнозеленая природа, море, реки, горы и водопады, но не только»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 140 за всё до 6 чел.
Очаровательная горная Аджария
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Очаровательная горная Аджария
Насладиться живописной природой Мачахельского ущелья и увидеть памятники древней истории
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«Смотровая площадка с видом на горы, ущелье и маленькие уютные сельские домики — пастораль»
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от 100 за всё до 5 чел.
По окрестностям Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия по окрестностям Батуми: природа и история
Однодневное путешествие по окрестностям Батуми: Сарпи, крепость Гонио, Ботанический сад. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«Смотровая площадка на вершине горы Самеба, откуда мы полюбуемся видами на горы, море и Батуми»
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от 100 за всё до 5 чел.
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 125 за всё до 5 чел.
Путешествие по горной Аджарии с традиционным грузинским застольем (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Горная Аджария: экскурсия с застольем в Батуми (всё включено)
Вас ждет погружение в красоту горной Аджарии с грузинским гостеприимством и пышным застольем
«Добро пожаловать в горную Аджарию»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 60 за всё до 4 чел.
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго - незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
Начало: на улице Руставели или у вашего отеля
«Удивительное многообразие природных ландшафтов, крепости, монастыри, захватывающие виды на горы и ущелья, альпийские луга выше облаков, уникальная канатная дорога в село Таго — всё это ждёт вас на экскурсии»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
53 за человека
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
74 отзыва
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Начало: Батуми
«Далее остановимся на смотровой площадке, где вы сделаете красивые снимки на память на фоне гор»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
$39 за человека
Горная Аджария, Мачахела и Махунцети
🚌 На автобусе
Мини-группа
7.5 часов
3 отзыва
Горная Аджария, Мачахела и Махунцети
Начало: Проспект Ш. Руставели № 1. у входа драмтеатра
«Душевный Батуми и удивительная Аджария Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по Батуми и Горной Аджарии, где мы окунемся в многовековую историю и современную жизнь этого прекрасного города-курорта»
Расписание: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$28 за человека
Волшебные водопады горной Аджарии
Индивидуальная
8 часов
Волшебные водопады горной Аджарии
Начало: Забираю вас от места проживания
«Что вас ожидает: Аджария: Волшебство скрытых уголков • Наше путешествие начнется с подъема на обзорную смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на город, море и горы»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $160 за всё до 3 чел.
Хроники Аджарии: автопутешествие в горы с небольшим походом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Хроники Аджарии: автопутешествие в горы с небольшим походом
На машине и пешком по известным и скрытым локациям региона
«Вы узнаете, как трофейный танк времён ВОВ оказался в горах Аджарии, как местных жителей пытались приобщить к исламу, как в аджарской семье уживаются мусульмане и христиане, чем прославились лазские мастера и многое другое»
Сегодня в 17:30
10 июня в 11:00
200 за всё до 4 чел.
Известные и не очень: путешествие к водопадам Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Водопады Аджарии: индивидуальное путешествие с гидом из Батуми
Откройте для себя скрытые сокровища Аджарии в уникальной экскурсии к водопадам. Погрузитесь в мир природной красоты и истории
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от 120 за всё до 5 чел.
Потайная Аджария: Хуло и Таго
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Потайная Аджария: Хуло и Таго
Побывать в абсолютно секретных горных локациях с уникальным ландшафтом, культурой и кухней
Начало: Возле канатной дороги Арго
«Вы увидите водопад Махунцети и арочный мост времен царицы Тамары, а я расскажу вам о мохнатых аджарских горах и местных растениях»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 180 за всё до 10 чел.
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Посетить древние исторические места, полюбоваться заповедной природой Мачахелы и насладиться винами
«А после поднимемся в горную часть Аджарии»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Экскурсия в грузинские тропики - «Мтирала» (Плачущая Гора)
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в грузинские тропики - «Мтирала» (Плачущая Гора)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
165 за экскурсию
Экскурсия по горной Аджарии
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по горной Аджарии
«Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
189 за экскурсию
Треккинг на гору Мтирала
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Треккинг на гору Мтирала: приключение в сердце природы Батуми
Вас ждет незабываемое путешествие на вершину горы Мтирала, где открываются захватывающие виды на Батуми и Черное море
Начало: у места вашего проживания в Батуми
«Дорога к вершине горы (1381 метров над уровнем моря) пролегает по древнему колхидскому лесу с уникальной флорой и фауной»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 150 за всё до 17 чел.
Однодневная поездка на горячие источники, в монастырь Джихети и каньон Сакукхиа
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Однодневная экскурсия: горячие источники, монастырь и каньон в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской красоты и спокойствия с экскурсией, включающей термальные ванны, древний монастырь и живописный каньон
2 июля в 11:30
4 июля в 11:30
от 41 за всё до 5 чел.
Горный посёлок Бахмаро: день в природной идиллии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Горный посёлок Бахмаро: день в природной идиллии
Добраться с комфортом до климатического курорта, насладиться свежим воздухом и живописными пейзажами
«Вы насладитесь заповедной красотой региона, полюбуетесь видами на горы и долины, зарядиться энергией природы, проникнетесь тишиной и спокойствием горской местности»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
140 за всё до 4 чел.
Топовые достопримечательности Горной Аджарии
Индивидуальная
7 часов
Топовые достопримечательности Горной Аджарии
Начало: Забираю от места Вашего проживания
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
$150 за всё до 5 чел.
Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
Посетить самые красивые места региона и проникнуться духом грузинского гостеприимства
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
«Из Батуми мы отправимся в горную Аджарию, в ущелье Мачахела»
Расписание: в понедельник и четверг в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 июня 2024
    По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
    Грузия открылась с новой стороны! Потрясающая и захватывающая поездка по серпантинам в горы, смотровые площадки завораживают не только глаз, но и
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    сердце. у Андрея максимально комфортное и безопасное вождение на мотоцикле. Инструктаж перед поездкой был проведен по всем канонам. Виды завораживающие, фотографии получаются как с фотографом) Если хотите получить адреналин и новые впечатления - однозначно рекомендую!!!

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Все прошло замечательно! Особенно понравилось завершение экскурсии с национальным колоритом, танцами, блюдами. Спасибо большое за ваше гостеприимство!
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Невероятная горная Аджария
    Ириндий благодаря своему обширному кругозору, знанию фактов и истории родной Земли, наделяет глубоким смыслом любую экскурсию. Удивительная природа горной Аджарии оставила у нас прекрасные впечатления. Спасибо Ириндию за идеально организованные и проведённые экскурсии. Рекомендуем Ириндия как гида!
  • С
    Степан
    1 июня 2024
    Лучше гор только горы и вино
    Замечательный гид, очень интересно рассказал и показал нам Грузию! Очень рекомендую!
    Замечательный гид, очень интересно рассказал и показал нам Грузию! Очень рекомендую!
  • Р
    Руслана
    1 июня 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Очень благодарим Малхаза за приятное времяпрепровождение. Что очень понравилось, даже несмотря на то, что не набралась полная группа - нам
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    с мужем провели экскурсию для двоих. Места очень красивые, Аджария потрясающая. Много интересных мелких деталей, о которых рассказал Малзах, составили полную картину этого региона и вызвали ещё большее уважение и любовь к Грузии. Финальное застолье в грузинской семье - выше всех похвал: душевно, вкусно и в меру пьяно)) Большое спасибо!)

  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много и интересно рассказывал о
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    природе, о Аджарии, её истории, жизне местных жителей. Потрясающая природа: горы, реки, водопады! Нам повезло с погодой, было сухо и солнечно. На обед и дегустацию вина мы останавливались в грузинской семье в горах. Но самое большое впечатление произвели грузинские танцы в исполнении детей хозяев! Талантливы, и своими танцами вдохновили всю группу!

    Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много
  • L
    Leonid
    31 мая 2024
    Мир за стенами Мачахельского ущелья
    Все понравилось. Рекомендую. Федор - вежливый, знающий гид. Через полчаса общаетесь, как со старым знакомым. Можно конечно самостоятельно все объездить,
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    но половину интересных мест пропустите и потребуется 2-3 дня. Под руководством гида посмотрите все необходимое за 8 часов. (Впрочем никто никого не торопит - Федор всегда отвечает - наслаждайтесь столько времени, сколько Вас нужно).

  • К
    Катя
    30 мая 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя) радушные, внимательные - приятно
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    находиться рядом! Чистые и культурные люди! Атмосферная кухня с музыкой и видом на горы! Люди добрые добрые - душа поет! Большая благодарностью Георгию и его напарнику!

    Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)
  • H
    Heidmets
    30 мая 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась, спасибо Малхазу!
  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Лучше гор только горы и вино
    Алексей провел нам прекрасную экскурсию по непростым горным дорогам и аутентичным местам. Также хочу отметить, что нам очень понравилось и
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    запомнилось семейное застолье с традиционными танцами, где мы даже приняли участие. Отмечу профессионализм, организованность и живую подачу материала экскурсионной программы гида! Большое спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Горы»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
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