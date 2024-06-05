Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух

Начало: на улице Руставели или у вашего отеля

«Удивительное многообразие природных ландшафтов, крепости, монастыри, захватывающие виды на горы и ущелья, альпийские луга выше облаков, уникальная канатная дорога в село Таго — всё это ждёт вас на экскурсии»