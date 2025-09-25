Путешествие с комфортом Отправьтесь из солнечного Батуми в сердце Грузии на современном поезде. Дорога пройдёт спокойно и приятно, а из окна откроются виды побережья, гор и традиционных грузинских деревень.

Перед выездом После бронирования свяжитесь с нами по SMS, телефону или Whats

App и сообщите полное имя и номер паспорта для оформления билета. Прибудьте на вокзал не менее чем за 30 минут до отправления. Прибытие в Тбилиси Поезд прибывает на Центральный вокзал Тбилиси — города, где сочетаются древняя история, атмосферные улочки и гостеприимство местных жителей. Важная информация: Что взять с собой:

• Паспорт или удостоверение личности Что запрещено:

• Животные Важно знать перед поездкой:

• Прибудьте на Центральный железнодорожный вокзал Тбилиси не менее чем за 30 минут до отправления, чтобы избежать неудобств при посадке. Не подходит для:

Людей в инвалидных колясках.