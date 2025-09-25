Комфортное железнодорожное путешествие из Батуми в Тбилиси предлагает уникальную возможность насладиться живописными пейзажами Грузии.
Поездка проходит через горы и традиционные деревни, открывая виды, которые невозможно увидеть с дороги. Перед отправлением необходимо связаться для оформления билета. Прибытие на Центральный вокзал Тбилиси позволит погрузиться в атмосферу древнего города. Важно прибыть на вокзал заранее, чтобы избежать неудобств
5 причин купить эту экскурсию
- 🚂 Комфортное путешествие
- 🏞️ Живописные виды
- 🏛️ Исторический Тбилиси
- 📅 Удобное расписание
- 📱 Легкое бронирование
Что можно увидеть
- Горы
- Традиционные грузинские деревни
Описание экскурсии
Путешествие с комфортом Отправьтесь из солнечного Батуми в сердце Грузии на современном поезде. Дорога пройдёт спокойно и приятно, а из окна откроются виды побережья, гор и традиционных грузинских деревень.
Перед выездом После бронирования свяжитесь с нами по SMS, телефону или Whats
App и сообщите полное имя и номер паспорта для оформления билета. Прибудьте на вокзал не менее чем за 30 минут до отправления. Прибытие в Тбилиси Поезд прибывает на Центральный вокзал Тбилиси — города, где сочетаются древняя история, атмосферные улочки и гостеприимство местных жителей. Важная информация: Что взять с собой:
• Паспорт или удостоверение личности Что запрещено:
• Животные Важно знать перед поездкой:
• Прибудьте на Центральный железнодорожный вокзал Тбилиси не менее чем за 30 минут до отправления, чтобы избежать неудобств при посадке. Не подходит для:
Людей в инвалидных колясках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на поезд в одну сторону из Батуми в Тбилиси
- Комфортабельные места в поезде с кондиционером
- Место для багажа и одного рюкзака
- Живописные виды грузинских пейзажей по маршруту
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер от/до железнодорожных станций
Где начинаем и завершаем?
Начало: MM5G+FX6, Батуми, грузия
Завершение: 21, 19, Tsotne Dadiani St, Тбилиси, Грузия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Паспорт или удостоверение личности
- Что запрещено:
- Животные
- Важно знать перед поездкой:
- Прибудьте на Центральный железнодорожный вокзал Тбилиси не менее чем за 30 минут до отправления, чтобы избежать неудобств при посадке
- Не подходит для:
- Людей в инвалидных колясках
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
25 сен 2025
Поезд как поезд. На сайте Спутник бронировала экскурсии и они удовлетворили по цене и качеству. А тут получается без лоха и жизнь плоха. Не уточнила реальную сумму билета на сайте
Е
Екатерина
21 дек 2024
Всё было хорошо, спасибо
М
Мартин
16 июн 2024
Очень понравилось
Д
Дарья
5 мая 2024
Отлично
