Из Батуми в Тбилиси на поезде - живописное путешествие

Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Батуми в Тбилиси на современном поезде. Насладитесь живописными видами и комфортом поездки
Комфортное железнодорожное путешествие из Батуми в Тбилиси предлагает уникальную возможность насладиться живописными пейзажами Грузии.

Поездка проходит через горы и традиционные деревни, открывая виды, которые невозможно увидеть с дороги. Перед отправлением необходимо связаться для оформления билета. Прибытие на Центральный вокзал Тбилиси позволит погрузиться в атмосферу древнего города. Важно прибыть на вокзал заранее, чтобы избежать неудобств
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚂 Комфортное путешествие
  • 🏞️ Живописные виды
  • 🏛️ Исторический Тбилиси
  • 📅 Удобное расписание
  • 📱 Легкое бронирование
Что можно увидеть

  • Горы
  • Традиционные грузинские деревни

Описание экскурсии

Путешествие с комфортом Отправьтесь из солнечного Батуми в сердце Грузии на современном поезде. Дорога пройдёт спокойно и приятно, а из окна откроются виды побережья, гор и традиционных грузинских деревень.
Перед выездом После бронирования свяжитесь с нами по SMS, телефону или Whats
App и сообщите полное имя и номер паспорта для оформления билета. Прибудьте на вокзал не менее чем за 30 минут до отправления. Прибытие в Тбилиси Поезд прибывает на Центральный вокзал Тбилиси — города, где сочетаются древняя история, атмосферные улочки и гостеприимство местных жителей. Важная информация: Что взять с собой:

• Паспорт или удостоверение личности Что запрещено:

• Животные Важно знать перед поездкой:

• Прибудьте на Центральный железнодорожный вокзал Тбилиси не менее чем за 30 минут до отправления, чтобы избежать неудобств при посадке. Не подходит для:

Людей в инвалидных колясках.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Билет на поезд в одну сторону из Батуми в Тбилиси
  • Комфортабельные места в поезде с кондиционером
  • Место для багажа и одного рюкзака
  • Живописные виды грузинских пейзажей по маршруту
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Трансфер от/до железнодорожных станций
Где начинаем и завершаем?
Начало: MM5G+FX6, Батуми, грузия
Завершение: 21, 19, Tsotne Dadiani St, Тбилиси, Грузия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой:
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Что запрещено:
  • Животные
  • Важно знать перед поездкой:
  • Прибудьте на Центральный железнодорожный вокзал Тбилиси не менее чем за 30 минут до отправления, чтобы избежать неудобств при посадке
  • Не подходит для:
  • Людей в инвалидных колясках
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
25 сен 2025
Поезд как поезд. На сайте Спутник бронировала экскурсии и они удовлетворили по цене и качеству. А тут получается без лоха и жизнь плоха. Не уточнила реальную сумму билета на сайте
читать дальше

жд вокзала и попала на крупную сумму развода. Билет Батуми - Тбилиси от 36 до 75 лари. А тут 45$. Я всё понимаю накрутка сайта, услуги и т. д. и т. п. но не в три раза???? Ехали в обычном вагоне, хотя-бы посадили в первый класс, так лучше посадить в класс ниже, то есть 36 лари, а взяли по деньгам 140 лари. Ничего разница в билете. Не советую тут покупать билеты на ж/д переезд. Старайтесь предусмотреть всё. Как мне ответил организатор, что сами видели цену и сами взяли. Повторюсь, всё предусмотреть тяжело. Тем более на сайте очень удобные экскурсии и решила приобрести билеты сразу на всё. Спасибо за испорченное настроение, а вам негативный отзыв. Так тупо и нагло меня никогда и нигде не разводили на деньги, комиссия за услуги более 100 лари за билет это уж слишком. Услугой не довольна, пересмотрите свою политику

Е
Екатерина
21 дек 2024
Всё было хорошо, спасибо
М
Мартин
16 июн 2024
Очень понравилось
Д
Дарья
5 мая 2024
Отлично

