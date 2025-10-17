Однодневный тур в сердце Западной Грузии: Пещера Прометея и Мартвильский каньон Приглашаем вас в захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Западной Грузии. Всего за один день вы увидите природные чудеса, которые навсегда останутся в памяти. 🌿 Каньон Мартвили: Это одно из самых красивых мест в Грузии — водопады, бирюзовая река, навесные мосты и невероятные виды. Раньше здесь отдыхала царская семья, а сегодня — это место, где можно прокатиться на лодке по каньону, пройтись по мостам над пропастью и насладиться полной перезагрузкой в объятиях природы. 🌌 Пещера Прометея: Вас ждёт настоящий подземный концерт из света и камня. Самая большая пещера Грузии поразит сталактитами, сталагмитами, подземными озёрами и рекой, по которой вы сможете проплыть на лодке. Узнаете, почему это место связано с мифами о Прометее и чем славится её «лечебный воздух» Важная информация:

Поедем на комфортабельном седане или минивэне в зависимости от размера группы * Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды * С наступлением осени мы не всегда успеваем посетить Парк музыкантов, а время, проводимое на пляже Уреки, сокращается из-за уменьшения продолжительности светового дня.