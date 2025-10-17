Описание экскурсии
Однодневный тур в сердце Западной Грузии: Пещера Прометея и Мартвильский каньон Приглашаем вас в захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Западной Грузии. Всего за один день вы увидите природные чудеса, которые навсегда останутся в памяти. 🌿 Каньон Мартвили: Это одно из самых красивых мест в Грузии — водопады, бирюзовая река, навесные мосты и невероятные виды. Раньше здесь отдыхала царская семья, а сегодня — это место, где можно прокатиться на лодке по каньону, пройтись по мостам над пропастью и насладиться полной перезагрузкой в объятиях природы. 🌌 Пещера Прометея: Вас ждёт настоящий подземный концерт из света и камня. Самая большая пещера Грузии поразит сталактитами, сталагмитами, подземными озёрами и рекой, по которой вы сможете проплыть на лодке. Узнаете, почему это место связано с мифами о Прометее и чем славится её «лечебный воздух» Важная информация:
Поедем на комфортабельном седане или минивэне в зависимости от размера группы * Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды * С наступлением осени мы не всегда успеваем посетить Парк музыкантов, а время, проводимое на пляже Уреки, сокращается из-за уменьшения продолжительности светового дня.
08:30 – Выезд из Батуми10:00 – Остановка в Ланчхути (20 минут) • Кофе, туалет, короткий отдых11:20 – Прибытие в пещеру Прометея11:30 – 13:00 – Экскурсия по пещере14:00 – Прибытие в Мартвильский каньон, вход14:00 – 15:00 – Прогулка по каньону, при желании – лодочная прогулка15:00 – 15:30 – Обед (на территории или поблизости)15:30 – Выезд из каньона16:15 – 17:45 – Купание в горной реке и посещение термальных источников18:30 – 19:20 – Пляж Уреки, отдых, фото
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мартвильский каньон с водопадами
- Пещера Прометея
- Горячие источники, купание в горной реке
- Музыкальный парк
- Пляж уреки с магнитными песками
Что включено
- Услуги гида
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Вход в пещеру Прометея (25 лари)
- Вход в каньон (20 лари)
- Прогулка на лодке в каньоне (20 лари)
Место начала и завершения?
Дом юстиции или канатная дорога Арго
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Поедем на комфортабельном седане или минивэне в зависимости от размера группы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- С наступлением осени мы не всегда успеваем посетить Парк музыкантов, а время, проводимое на пляже Уреки, сокращается из-за уменьшения продолжительности светового дня
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Салова
17 окт 2025
Экскурсия замечательная. Долго останется в моей памяти. На комфортабельном микроавтобусе по горной дороге, с великолепными видами, с грузинскими песнями. Ехать далеко, но это того стоит!
Пещера-каменное царство. Каньон-одно из самых красивых мест Грузии. Чудо! В завершении приятно было посетить горячие термы на берегу горной реки.
Гела-самый щедрый гид. Всю дорогу угощал нас-мандаринами,хурмой, вином и даже мороженым. Очень дружная группа. Благодарю каждого.
П
Павел
28 сен 2025
Пещеры, каньон и источники, больше никуда не заезжали из-за того что была задержка на маршруте
А
Алексей
17 авг 2025
Сами локации - фантастические виды!
Но к организации нашего трансфера есть вопросы:
- опоздание на 40 минут выезда;
Э
Элеонора
6 авг 2025
Места красивые,можно ехать,но утомительно -далеко,поэтому долго,по сути это групповой трансфер,а не экскурсия, лучше ехать из Кутаиси,желающих посмотреть очень много,везде очереди,чтобы все успеть - быстрый темп.
Водителель хороший,ехал замечательно!
Ю
Юлия
30 июл 2025
Давид очень качественно организовал экскурсию: окружил нас заботой, качественно и удобно построил маршрут, было четкое соблюдение тайминга на каждом объекте. Невероятно красивые места, очень рекомендую как маршрут, так и организатора.
С
Светлана
29 июл 2025
Посетили сегодня данную экскурсию — это увлекательное путешествие, дорога дальняя, но оно того стоит! Очень грамотно оптимизирован маршрут и порядок. Это важная составляющая исходя из расстояния и количества локаций. Давид подробно рассказывал куда идти, сколько времени у нас есть, в общем, всё отлично организованно. Все локации проходят в комфортном темпе. Пещера, каньон — чудо природы неописуемой красоты. Однозначно рекомендую!
М
Малика
26 июл 2025
Отличная экскурсия! Мы были втроем и она нам очень понравилась! Давид очень заботливый, переживал и сопровождал до конца, все продуманно и организованно, вкусно поели) самым впечатляющим были пещеры Прометея и
Е
Елена
21 июл 2025
На днях выезжала на экскурсию.
По организации:
1. Маршрут удобный. Несмотря на то, что мы завершали его уже поздно вечером, все объекты успели посетить и досрочно не прекратили экскурсию.
В
Вадим
1 июл 2025
Замечательная экскурсия с отличным гидом Давидом. Понравилась пещера Прометея с катанием на лодке по подземной реке, красивый каньон, музыкальный парк. Дорога была весёлой, с музыкой и рассказами об истории и культуре. Рекомендую!
