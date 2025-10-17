Мои заказы

Каньон Мартвили

4.3
9 отзывов
Описание экскурсии

Однодневный тур в сердце Западной Грузии: Пещера Прометея и Мартвильский каньон Приглашаем вас в захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Западной Грузии. Всего за один день вы увидите природные чудеса, которые навсегда останутся в памяти. 🌿 Каньон Мартвили: Это одно из самых красивых мест в Грузии — водопады, бирюзовая река, навесные мосты и невероятные виды. Раньше здесь отдыхала царская семья, а сегодня — это место, где можно прокатиться на лодке по каньону, пройтись по мостам над пропастью и насладиться полной перезагрузкой в объятиях природы. 🌌 Пещера Прометея: Вас ждёт настоящий подземный концерт из света и камня. Самая большая пещера Грузии поразит сталактитами, сталагмитами, подземными озёрами и рекой, по которой вы сможете проплыть на лодке. Узнаете, почему это место связано с мифами о Прометее и чем славится её «лечебный воздух» Важная информация:
Поедем на комфортабельном седане или минивэне в зависимости от размера группы * Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды * С наступлением осени мы не всегда успеваем посетить Парк музыкантов, а время, проводимое на пляже Уреки, сокращается из-за уменьшения продолжительности светового дня.

08:30 – Выезд из Батуми10:00 – Остановка в Ланчхути (20 минут) • Кофе, туалет, короткий отдых11:20 – Прибытие в пещеру Прометея11:30 – 13:00 – Экскурсия по пещере14:00 – Прибытие в Мартвильский каньон, вход14:00 – 15:00 – Прогулка по каньону, при желании – лодочная прогулка15:00 – 15:30 – Обед (на территории или поблизости)15:30 – Выезд из каньона16:15 – 17:45 – Купание в горной реке и посещение термальных источников18:30 – 19:20 – Пляж Уреки, отдых, фото

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мартвильский каньон с водопадами
  • Пещера Прометея
  • Горячие источники, купание в горной реке
  • Музыкальный парк
  • Пляж уреки с магнитными песками
Что включено
  • Услуги гида
  • Хорошее настроение
Что не входит в цену
  • Вход в пещеру Прометея (25 лари)
  • Вход в каньон (20 лари)
  • Прогулка на лодке в каньоне (20 лари)
Место начала и завершения?
Дом юстиции или канатная дорога Арго
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Поедем на комфортабельном седане или минивэне в зависимости от размера группы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • С наступлением осени мы не всегда успеваем посетить Парк музыкантов, а время, проводимое на пляже Уреки, сокращается из-за уменьшения продолжительности светового дня
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
1
2
1
1
С
Салова
17 окт 2025
Экскурсия замечательная. Долго останется в моей памяти. На комфортабельном микроавтобусе по горной дороге, с великолепными видами, с грузинскими песнями. Ехать далеко, но это того стоит!
Пещера-каменное царство. Каньон-одно из самых красивых мест Грузии. Чудо! В завершении приятно было посетить горячие термы на берегу горной реки.
Гела-самый щедрый гид. Всю дорогу угощал нас-мандаринами,хурмой, вином и даже мороженым. Очень дружная группа. Благодарю каждого.
П
Павел
28 сен 2025
Пещеры, каньон и источники, больше никуда не заезжали из-за того что была задержка на маршруте
Общение организатора оставляет желать лучшего, по факту деньги на ветер. Рекомендую обращаться к другим организаторам!
А
Алексей
17 авг 2025
Сами локации - фантастические виды!
Но к организации нашего трансфера есть вопросы:
- опоздание на 40 минут выезда;
- езда на некоторых участках серпантина по встречке (этот косяк я как поспрашивал у
других туристов у большинства перевозчиков);
- при проблемах в локациях, особенно касающихся техники безопасти (это понятие везде отсутствует как факт), вам скажут сам виноват и что это не их проблема, наверное так и есть: они до точки довезли, а дальше не их зона ответственности;
Повезло с гидом, Автондил - хороший и мудрый человек)
Рекомендации туристам:
1) с детьми лет до 9-10 на такие экскурсии лучше не ехать,
2) будьте внимательны на рафтинге у горячего источника, там не думают про безопасность: поедете без шлемов, а там есть узкие и опасные места при сплаве, где можно удариться головой. Если не будет места в машине для возврата в начальную точку сплава, могут предложить ехать в лодке на прицепе за машиной вместе с инструкторами.
Берегите себя!
Данного организатора не рекомендую.
Всем хорошего отдыха!

Э
Элеонора
6 авг 2025
Места красивые,можно ехать,но утомительно -далеко,поэтому долго,по сути это групповой трансфер,а не экскурсия, лучше ехать из Кутаиси,желающих посмотреть очень много,везде очереди,чтобы все успеть - быстрый темп.
Водителель хороший,ехал замечательно!
За экскурсию 3,водителю 5
Ю
Юлия
30 июл 2025
Давид очень качественно организовал экскурсию: окружил нас заботой, качественно и удобно построил маршрут, было четкое соблюдение тайминга на каждом объекте. Невероятно красивые места, очень рекомендую как маршрут, так и организатора.
С
Светлана
29 июл 2025
Посетили сегодня данную экскурсию — это увлекательное путешествие, дорога дальняя, но оно того стоит! Очень грамотно оптимизирован маршрут и порядок. Это важная составляющая исходя из расстояния и количества локаций. Давид подробно рассказывал куда идти, сколько времени у нас есть, в общем, всё отлично организованно. Все локации проходят в комфортном темпе. Пещера, каньон — чудо природы неописуемой красоты. Однозначно рекомендую!
М
Малика
26 июл 2025
Отличная экскурсия! Мы были втроем и она нам очень понравилась! Давид очень заботливый, переживал и сопровождал до конца, все продуманно и организованно, вкусно поели) самым впечатляющим были пещеры Прометея и
каньон, и лучше отводить больше времени пляжу, термальные источники и фонтан можно посещать, чтобы просто разбавить и увеличить продолжительность. А так фонтан можно и упустить, а термальные источники сделать опциональным. Так можно будет больше времени уделить пляжу Уреки. Кстати на каньон нужно реально брать не скользящую обувь, лучше проверять заранее, мои сами по себе не скользят, но там было очень скользко и берите лодки в пещерах, нам они зашли) Спасибо большое организаторам💖

Е
Елена
21 июл 2025
На днях выезжала на экскурсию.



По организации:
1. Маршрут удобный. Несмотря на то, что мы завершали его уже поздно вечером, все объекты успели посетить и досрочно не прекратили экскурсию.
2. Никто никого
не подгонял, все было очень в спокойном темпе.
3. Привезли / отвезли от отеля и до отеля. Удобно. Плюсом показали те локации в городе, которые были необходимы.
4. На маршруте много разных приятных моментов. Например, об участниках группы позаботились и купили воды.
5. Была маленькая группа и это несомненный плюс.
6. Информации по маршруту было достаточно. Если кого- то что- то интересовало, спрашивали сами, получали разъяснения.
7. По цене ниже, чем у остальных, по наполнению — больше.



По самим достопримечательностям: все достойные к просмотру.
По пещере: рекомендую оторваться от группы и гулять самим. У нас группа была разноплановая и большая (то есть к нашей группе на пещере примкнули еще люди), поэтому слушать на разных языках информацию не совсем удобно. Поэтому смело идите самостоятельно, так лучше увидите и прочувствуете.
По каньону: мы отказались от варианта лодки, на которой надо проплыть пару сотен метров в пользу автомобиля, с помощью которого мы каньон смотрели в другом ракурсе, но нас подвезли еще к водопадам и была возможность поплавать. Цена абсолютно одинаковая. Но выбирать Вам, как лучше. Музыкальный парк: интересная 💡 идея. Рассказывать не буду, обязательно к посещению. Пески Уреки это нечто волшебное. Мы приехали туда до заката и собственно его наблюдали.



В целом экскурсионная программа на 5+. Всем отличного отдыха в Батуми!

В
Вадим
1 июл 2025
Замечательная экскурсия с отличным гидом Давидом. Понравилась пещера Прометея с катанием на лодке по подземной реке, красивый каньон, музыкальный парк. Дорога была весёлой, с музыкой и рассказами об истории и культуре. Рекомендую!

