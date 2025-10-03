Невероятное путешествие из Батуми предлагает погружение в мир каньонов, пещер и монастырей. Прогулка по оборудованным тропам каньонов Мартивили и Окаце подарит незабываемые виды. В пещере Прометея вы увидите сталактиты и сталагмиты в яркой подсветке. Посещение мегрельского монастыря и фабрики чурчхелы добавит культурных впечатлений.
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, а в конце дня вы почувствуете себя как после недельной экспедиции
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, а в конце дня вы почувствуете себя как после недельной экспедиции
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды каньонов
- 🏞 Прогулка по пещере Прометея
- 🏛 Посещение древнего монастыря
- 🍇 Дегустация чурчхелы
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 📜 Интересные исторические факты
Что можно увидеть
- Мартвильский каньон
- Мартвильский монастырь
- Каньон Окаце
- Фабрика чурчхелы
- Пещера Прометея
Описание экскурсии
Мартвильский каньон. Вы пройдёте по оборудованным настилам, насладитесь каскадами водопадов и по желанию проплывёте по каньону на лодочке.
Мартвильский монастырь. В городке Мартвили мы посетим старинный мегрельский монастырский комплекс. Я поделюсь его историей, уходящей корнями в дохристианскую эпоху.
Каньон Окаце. Мы погуляем по тропе на высоте 120 метров. Полюбуемся рекой на дне каньона и гигантскими скалами.
Фабрика чурчхелы. Гостеприимный хозяин Хвича раскроет вам секреты приготовления знаменитого грузинского лакомства и обязательно им угостит.
Пещера Прометея. Вы полюбуетесь подземной рекой и причудливыми сталактитами и сталагмитами, украшенными яркой подсветкой.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Ford Fusion 2017 года
- Дополнительные расходы:
каньон Мартвили — €7, прогулка на лодке — €7
каньон Окаце — €7 (запрещён вход с детьми до 120 см)
пещера Прометея — €9, прогулка на лодке — €7
- По запросу могу забрать вас из Чакви, Кобулети, Уреки, Цихисдзири или Шекветили
- Каньон Окаце не рекомендуется к посещению людям с боязнью высоты. Я могу скорректировать маршрут
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 1059 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Иван, и вот уже много лет я без ума от удивительной Грузии. А ещё я люблю встречи и знакомства с новыми людьми. Однажды я понял, что могу совместить эти два чувства. Так появились мои авторские экскурсии и туры. Надеюсь, мне выпадет честь познакомить вас с прекрасной Грузией.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Igor
3 окт 2025
Замечательная экскурсия от Ивана! Все продумано до мелочей: локации, маршрут, обед и посещения знаковых мест. Иван отличный гид, знает историю Грузию, все нюансы, интересный собеседник. Ну а каньоны и пещера Прометей -места, в которые хочется возвращаться. Что мы и сделали, на это раз уже с детьми. Спасибо Ивану за организацию поездки. До новых встреч!
С
Светлана
26 авг 2025
Отличная экскурсия с фантастическими видами каньонов и водопадов. Иван прекрасный рассказчик, интересный собеседник и внимательный гид, учитывающий физические возможности туристов. Можно скорректировать маршрут и не в ущерб всей программе увидеть более доступные достопримечательности. День пролетел очень быстро. Спасибо Ивану за доставленное удовольствие от классного путешествия!
Ю
Юлия
1 июл 2025
Великолепный маршрут и крутой гид-организатор. Все продумано до мелочей.
Натан
25 мая 2025
Иван замечательно провел экскурсию. Интересный, интеллигентный, вежливый и смышленный как личность, способен ответить на любой вопрос про Грузию, эрудирован как гид.
Маршрут построен замечательно, начало в 7 утра оправдано, так как
Маршрут построен замечательно, начало в 7 утра оправдано, так как
Софья
7 апр 2025
Замечательное приключение! Нам очень понравилось! Экскурсия прошла в спокойном темпе с интересными рассказами, уточнениями и историями. Каньоны и пещера невероятные, всем советую посетить именно два каньона. Иван посоветовал замечательное место для обеда, рекомендовал различные места в самом Батуми, помогал с покупкой билетов, готов был подстроиться под наши желания и тайминги. Всем советую!
10 хинкалек из 10!
10 хинкалек из 10!
В
Вероника
1 апр 2025
Очень понравилась экскурсия, вежливый, общительный гид, аккуратный водитель. Пещера интересная, каньоны восхитительные, монастырь уютный. Но на лодках не смогли покататься, так как сейчас нельзя. Попробовали грузинские вкусности (чурчхела и прочее) и купили с собой, также поучаствовали в процессе создания чурчхелы. Вкусно пообедали, покормили собачек.
А
Анастасия
15 фев 2025
Нам очень всё понравилось. Выбор маршрута отличный: мы успели посмотреть очень много достопримечательностей разного плана. Спасибо большое
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
-
5%
Групповая
до 19 чел.
Каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми. Групповая экскурсия
Увидеть сказочные места западной Грузии и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Возле Макдональдс
Расписание: во вторник и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
€38
€40 за человека
-
5%
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии
Начало: Возле Макдональдс или заедем по вашему адресу в че...
Завтра в 08:30
12 ноя в 08:30
от €153
€161 за всё до 8 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Батуми: Пещера Прометея и Мартвильский каньон
Насладитесь удивительными природными красотами Грузии в индивидуальной экскурсии. Откройте для себя Пещеру Прометея и Мартвильский каньон за один день
Начало: У места вашего проживания в Батуми
13 ноя в 08:30
14 ноя в 08:30
от €162
€180 за всё до 6 чел.