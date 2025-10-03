Невероятное путешествие из Батуми предлагает погружение в мир каньонов, пещер и монастырей. Прогулка по оборудованным тропам каньонов Мартивили и Окаце подарит незабываемые виды. В пещере Прометея вы увидите сталактиты и сталагмиты в яркой подсветке. Посещение мегрельского монастыря и фабрики чурчхелы добавит культурных впечатлений. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, а в конце дня вы почувствуете себя как после недельной экспедиции

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Батуми

Иван Ваш гид в Батуми

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Мартвильский каньон. Вы пройдёте по оборудованным настилам, насладитесь каскадами водопадов и по желанию проплывёте по каньону на лодочке.

Мартвильский монастырь. В городке Мартвили мы посетим старинный мегрельский монастырский комплекс. Я поделюсь его историей, уходящей корнями в дохристианскую эпоху.

Каньон Окаце. Мы погуляем по тропе на высоте 120 метров. Полюбуемся рекой на дне каньона и гигантскими скалами.

Фабрика чурчхелы. Гостеприимный хозяин Хвича раскроет вам секреты приготовления знаменитого грузинского лакомства и обязательно им угостит.

Пещера Прометея. Вы полюбуетесь подземной рекой и причудливыми сталактитами и сталагмитами, украшенными яркой подсветкой.

Организационные детали