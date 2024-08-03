7 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборБатуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
8 авг в 11:00
10 авг в 11:00
€25 за человека
11 часов
Групповая
до 17 чел.
Лучший выборПутешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми
Начало: Возле Макдональдс
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
6 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€40 за человека
11 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии
Начало: Возле Макдональдс
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюда3 августа 2024Гид была Ия, она просто молодец. Было очень познавательно, не скучно, она прекрасный водитель, что немало важно, интересный рассказчик, вообщем, всем друзьям будем ее рекомендовать!!
- аалина2 августа 2024Георгий очень приятный человек. И интересный экскурсовод. Удобный автобус. Очень удачно выбрано место для остановки на обед - обед, музыка, танцы, всё очень круто. Мне нехватило только погружения в лес, природу, очень часто мы были на маленьком клочке земли с другими группами.
- AAdam1 августа 2024I really liked it, I recommend everyone to go on this tour.
- ООксана31 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Георгий - приятный, доброжелательный и очень знающий гид. Маршрут красивый. Много интересных локаций посетили. Отдельная благодарность за обед. Очень вкусно и интересно было.
- ЕЕлена30 июля 2024У нас была гид Ия-очень увлекательно провела нам экскурсию, было интересно и познавательно. Доброжелательная и позитивная, остались очень довольны.
- ААндрей30 июля 2024Гага Лучший✊🏻 Жаксы жигит)
- ССветлана30 июля 2024Экскурсия была чудесная! Очень яркая и познавательная). Заза чудесный рассказчик, не умолкал всю дорогу рассказал очень много интересных фактов)))). Не смотря на то, что экскурсия очень длительная, все прошло на одном дыхании). Спасибо!
- LLuiza30 июля 2024Мы в первые в Грузии и нас встретила патрисающей гид Ия. Нам все очень понравилась,Ия провела с нами весь день,припаднисла нам
- ААнжелика27 июля 2024Экскурсия хорошая, но две локации занимают 2 часа, а в дороге проводишь шесть, тяжеловато
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Однодневные»
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