Научится готовить по-грузински в гостях у местных жителей Чаисубани
Описание экскурсии
Что вас ожидает *Кухня нашей деревни* Вы побываете в гостях у грузинской семьи, где вместе с хозяйками приготовите блюда местной кухни. Это то, что готовят женщины деревни для угощения родственников и гостей, когда собираются за одним столом.
- Грузинское застолье* Борано, сациви, толма, пхалобио, хинкали, мчади, остри, мацони, лобио, пеламуши, синори, хачапури — многие из этих традиционных блюд будут на нашем столе! Меню определится сезоном: например, летом будет больше молока и появится творог, приправленный мятой.
- Мастер-класс по грузинской кухне* Вы также поучаствуете в приготовлении одного или нескольких блюд, которые мы вам предложим. Есть возможность выполнить и ваш заказ — приготовить то, что вас интересует. Важная информация: Это не просто мастер-класс для туристов — у нас нет столов на десятки человек с ожиданием, когда вы освободите место, чтобы принять следующих. Это возможность побывать в обычной грузинской семье в качестве желанного гостя! Вместе с женщинами дома вы приготовите блюда из натуральных продуктов. А потом сядете за накрытый стол, где будут и напитки, и тосты, и общение.
Если вы хотите приготовить определённое блюдо — напишите об этом минимум за день * Эта программа без сопровождения гида, мастер-класс для вас проведут хозяева дома.
Ежедневно в 13.00
Ответы на вопросы
Что включено
- Полноценный обед, включая приготовленные на мастер-классе блюда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чаисубани, Аджария
Завершение: Чаисубани
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Это не просто мастер-класс для туристов - у нас нет столов на десятки человек с ожиданием, когда вы освободите место, чтобы принять следующих. Это возможность побывать в обычной грузинской семье в качестве желанного гостя! Вместе с женщинами дома вы приготовите блюда из натуральных продуктов. А потом сядете за накрытый стол, где будут и напитки, и тосты, и общение
- Если вы хотите приготовить определённое блюдо - напишите об этом минимум за день
- Эта программа без сопровождения гида, мастер-класс для вас проведут хозяева дома
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
