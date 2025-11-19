Что вас ожидает *Кухня нашей деревни* Вы побываете в гостях у грузинской семьи, где вместе с хозяйками приготовите блюда местной кухни. Это то, что готовят женщины деревни для угощения родственников и гостей, когда собираются за одним столом.

Грузинское застолье* Борано, сациви, толма, пхалобио, хинкали, мчади, остри, мацони, лобио, пеламуши, синори, хачапури — многие из этих традиционных блюд будут на нашем столе! Меню определится сезоном: например, летом будет больше молока и появится творог, приправленный мятой.

Мастер-класс по грузинской кухне* Вы также поучаствуете в приготовлении одного или нескольких блюд, которые мы вам предложим. Есть возможность выполнить и ваш заказ — приготовить то, что вас интересует. Важная информация: Это не просто мастер-класс для туристов — у нас нет столов на десятки человек с ожиданием, когда вы освободите место, чтобы принять следующих. Это возможность побывать в обычной грузинской семье в качестве желанного гостя! Вместе с женщинами дома вы приготовите блюда из натуральных продуктов. А потом сядете за накрытый стол, где будут и напитки, и тосты, и общение.

Если вы хотите приготовить определённое блюдо — напишите об этом минимум за день * Эта программа без сопровождения гида, мастер-класс для вас проведут хозяева дома.