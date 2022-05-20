Мартвильская сказка и «пещера Прометея»

Приглашаем вас в путешествие по красивейшим местам Грузии

Приглашаем вас в путешествие по красивейшим местам Грузии.

Вы посетите Мартвильский каньон (каньон Гачедили) и древний монастырь с невероятной умиротворяющей энергетикой и утопающей в зелени территорией, а также известную «пещеру Прометея».

Тур рекомендуется для семей с детьми.
Мартвильская сказка и «пещера Прометея»
Мартвильская сказка и «пещера Прометея»
Мартвильская сказка и «пещера Прометея»
Мартвильская сказка и «пещера Прометея»
Мартвильская сказка и «пещера Прометея»
Мартвильская сказка и «пещера Прометея»

Что вас ожидает 🤩

  • Мартвильский каньон
  • Монастырь Чкондиди
  • «пещера Прометея»

Что вас ждет

Мартвильский каньон

Хотите разнообразить ваш пляжный отдых? Отправляйтесь в экскурсионный тур по западной Грузии. Здесь среди имеретинских гор затаилось уникальное творение природы — Мартвильский каньон, река Абаши пересекает скалы из известняка, и в этом месте за много тысяч лет образовалось завораживающей красоты ущелье.
Протяженность каньона составляет 2400 метров, а глубина достигает 40 метров. В середине каньона имеется уступ, в котором вода падает вниз, образуя бурный ступенчатый водопад высотой 12 метров. Стены каньона представляют собой каменную арку. Благодаря очень высокой влажности здесь растут красивые лианы, а стены каньона покрывают многолетние мхи.
Прекрасным завершением экскурсии в Мартвильский каньон будет посещение одного из древнейших монастырей — Чкондиди, что в переводе с грузинского означает «большой дуб». И действительно, на территории храма растет множество столетних деревьев, в том числе и дубы.

«Пещера Прометея»

Пещера расположена недалеко от городка Цхалтубо, примерно в 20 км. от Кутаиси, в регионе Имеретия на западе Грузии.
Свое название «пещера Прометея» Кумистави получила благодаря известному кавказскому мифу об Амирани, который, как и Прометей, прогневал богов, из-за чего был подвергнут наказанию.
Кумистави — самая крупная пещера в Грузии. Для посещения туристами открыта лишь десятая её часть, и даже при этом прогулка по пещере занимает почти час. Глубина её составляет около 20 метров, а постоянная температура внутри пещеры 14 °С.
Туристы могут выбрать 1600 метровый пеший маршрут по гротам пещеры и прогулку на лодке по настоящей подземной речке. Мы увидим захватывающие дух сталактиты и сталагмиты, подземные водопады, реки и даже целе озеро,а разноцветное подземное освещение добавит в прогулку нотки волшебства.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Возьмите с собой купальник, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, крем, фотоаппарат.

В стоимоть экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер,
  • вода для каждого участника тура.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты (Мартвильский каньон 17,5 лари, катание на лодке в каньоне — 15 лари, «пещера Прометея» — 25 лари, катание на лодке в пещере — 17 лари, для детей предусмотрены скидки),
  • обед по желанию (25-40 лари).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Вода для каждого участника тура
Что не входит
  • Входные билеты (Мартвильский каньон 17,5 лари, катание на лодке в каньоне — 15 лари, «пещера Прометея» — 25 лари, катание на лодке в пещере — 17 лари, для детей предусмотрены скидки)
  • Обед по желанию (25-40 лари)
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Возьмите с собой купальник
  • Полотенце
  • Головной убор
  • Солнцезащитные очки
  • Крем
  • Фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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