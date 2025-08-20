Откройте Грузию за гранью привычного! Вы проедете от Мартвильского каньона к подземной реке и сталактитовым залам пещеры Прометея. Искупаетесь в горячих источниках, прогуляетесь по Музыкальному парку и завершите день на пляже с чёрным песком. А также узнаете, где любили отдыхать грузинские цари и почему пещеру назвали в честь титана.

Описание экскурсии

8:00 — отправление из Батуми

Комфортабельный трансфер в Западную Грузию: на минивэне Mercedes или седане Toyota Camry.

11:00 — горячие источники и купание в горной реке

Природные термальные воды (до 60°C), живописная долина и возможность освежиться в холодной речной воде.

13:00 — Мартвильский каньон

Прогулка по мостам над пропастью, водопады и бирюзовая река, прогулка на лодке между отвесными скалами (по желанию).

15:30 — пещера Прометея

Светозвуковая подсветка, фантастические сталактиты, сталагмиты и подземные озёра.

18:30 — пляж Уреки с магнитным песком

Уникальные чёрные пески, купание в море и закат на побережье.

21:30-22:30 — возвращение в Батуми

Вы узнаете:

Почему Мартвильский каньон считался священным и как он связан с колхидской цивилизацией

Где отдыхали грузинские цари

Кто первым исследовал пещеру Прометея и почему её назвали в честь титана

Как магнитные пески Уреки влияют на здоровье и почему сюда приезжают врачи

Какие легенды окружают горячие источники и что местные считают чудом

Организационные детали