Откройте Грузию за гранью привычного! Вы проедете от Мартвильского каньона к подземной реке и сталактитовым залам пещеры Прометея.
Искупаетесь в горячих источниках, прогуляетесь по Музыкальному парку и завершите день на пляже с чёрным песком. А также узнаете, где любили отдыхать грузинские цари и почему пещеру назвали в честь титана.
Искупаетесь в горячих источниках, прогуляетесь по Музыкальному парку и завершите день на пляже с чёрным песком. А также узнаете, где любили отдыхать грузинские цари и почему пещеру назвали в честь титана.
Описание экскурсии
8:00 — отправление из Батуми
Комфортабельный трансфер в Западную Грузию: на минивэне Mercedes или седане Toyota Camry.
11:00 — горячие источники и купание в горной реке
Природные термальные воды (до 60°C), живописная долина и возможность освежиться в холодной речной воде.
13:00 — Мартвильский каньон
Прогулка по мостам над пропастью, водопады и бирюзовая река, прогулка на лодке между отвесными скалами (по желанию).
15:30 — пещера Прометея
Светозвуковая подсветка, фантастические сталактиты, сталагмиты и подземные озёра.
18:30 — пляж Уреки с магнитным песком
Уникальные чёрные пески, купание в море и закат на побережье.
21:30-22:30 — возвращение в Батуми
Вы узнаете:
- Почему Мартвильский каньон считался священным и как он связан с колхидской цивилизацией
- Где отдыхали грузинские цари
- Кто первым исследовал пещеру Прометея и почему её назвали в честь титана
- Как магнитные пески Уреки влияют на здоровье и почему сюда приезжают врачи
- Какие легенды окружают горячие источники и что местные считают чудом
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном седане или минивэне в зависимости от размера группы
- Отдельно оплачиваются входные билеты: в пещеру — 25 лари, в каньон — 20 лари. А также по желанию: обед — по меню, катание на лодке — 20 лари
- По возможности заедем в Музыкальный парк
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€36
|Дети с 6 до 12 лет
|€18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дома юстиции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 397 туристов
Опытный гид, стаж с 2017 года. Каждый день выезжаю по в Гомисмту, Горную Аджарию, Мартвильский каньон. Провожу туры в Боржоми и Сванетию — как групповые, так и индивидуальные. Работаю с командой таких же увлечённых гидов.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
20 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Возможность посмотреть основные природные достопримечательности за один день! Очень душевная атмосфера, всё продумано и хорошо организовано
Дата посещения: 20 августа 2025
С
Светлана
5 ноя 2025
Отличная поездка! Всем рекомендую Давида! Интересно, комфортно, душевно, спокойно! Все успели, везде попали!
Большое спасибо за ящик мандарин и хурмы для нашей компании в подарок от Давида. Всю дорогу объедались вкуснятиной!
Приятные воспоминания!
Большое спасибо за ящик мандарин и хурмы для нашей компании в подарок от Давида. Всю дорогу объедались вкуснятиной!
Приятные воспоминания!
Е
Екатерина
4 ноя 2025
Чудесный водитель Давид, везде на довёз, был обходителен, любещен. По дороге договорился с местными и угостил на хурмой, как раз сезон сбора урожая хурмы. Угостил мандаринами.
Т
Татьяна
28 окт 2025
Добрый вечер! Экскурсия сама очень понравилась,всё организовано на высшем уровне,везде всё успели. Но гид в автобусе,скорее всего не гид,а сопровождающий, гикакой информации в автобусе не было,плохо говорил по-русски,но очень добродушный.
D
Daria
19 окт 2025
Отличная поездка! Нас собралась небольшая группа, всего 4 человека, все девушки.
Давид показал нам живописные пейзажи Грузии, даже остановились на небольшой пикник с видом на горы.
Получилось похоже на индивидуальный тур. Увидели сумасшедшие по красоте водопады, погрелись в источниках. А вечером меня даже завезли к дому.
Так получилось, что не смогла присоединиться к экскурсии в запланированный день, перенесли без проблем!
Очень рекомендую!
Давид показал нам живописные пейзажи Грузии, даже остановились на небольшой пикник с видом на горы.
Получилось похоже на индивидуальный тур. Увидели сумасшедшие по красоте водопады, погрелись в источниках. А вечером меня даже завезли к дому.
Так получилось, что не смогла присоединиться к экскурсии в запланированный день, перенесли без проблем!
Очень рекомендую!
Анжелика
17 окт 2025
Я осталась очень довольна экскурсионной программой с Давидом! Посетили Мартвильский каньон, пещеру Прометея и серные бани-всё было организовано отлично. Особенно радует, что перед основным маршрутом заехали на черные пески Уреки,
В
Виктор
17 окт 2025
Очень интересная экскурсия, крутейшие локации, однозначно рекомендую.
Д
Давид
14 окт 2025
Дуже багато позитивних вражень від казкової природи цих місць. Уважний та відповідальний гід! Дякуємо, рекомендуємо, любимо)
Е
Елена
14 окт 2025
Все было отлично спланировано. Застолье только затянулось, около 3 часов, это долго. Давид отдельное спасибо.
Т
Татьяна
9 окт 2025
Давид прекрасный рассказчик и просто гостеприимный человек. Экскурсия прошла интересно, увлекательно и очень вкусно. В качестве бонуса от экскурсовода было угощение мороженым и душистыми мандаринами
И
Ирина
8 окт 2025
Экскурсией довольны. Гид Давид душевно и с юмором прокатил, угостил хурмой с дерева, мороженкой, водичкой, мандаринами (тоже с дерева). Проехали много-смогли посмотреть как живут местные жители, и увидели много домашней скотинки😉Хотелось организаторам предложить рассмотреть корректировку маршрута в связи с тем, что осенью световой день короче- возможно сначала завозить на Уреки, а в конце маршрута-на пещеру.
С
Светлана
7 окт 2025
Очень понравилось. Впечатления непередаваемые. Особая благодарность нашему гиду водителю Давиду за доброжелательность,гостеприимство и внимание к деталям и ко всем участникам группы. Все увидели. Везде успели. Обед очень вкусный(за неделю в Аджарии нигде не пробовали такого сочного шашлыка и,,нежной''форели),бывает же так. Очень рекомендую эту экскурсию,день пролетел незаметно. А маленькие гастросюрпризы от Давида просто класс!
А
Александр
6 окт 2025
Чудеснейшая экскурсия! Прекрасная страна, великолепные люди, непередаваемая природа! Однозначно рекомендую и настоятельно советую! Давид настоящий грузин! Прекрасный человек, таких приятных сюрпризов для гостей сделать!)) Большое спасибо!)
П
Полина
1 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Всем рекомендую!
А
Александр
22 сен 2025
Самой экскурсии не было, привезли в пещеру и толпой 50 человек прошли по пещере, потом привезли на горячие источники, даже не было времени искупаться, на лодке кто хотел прокатился, все промокли, не предупредили, что нужно раздеться…. На магнитные пески приехали поздно вечером, было темно ничего не видно….. Все
Давид
Ответ организатора:
Сожалею, что экскурсия оставила у вас такие впечатления. Хочу уточнить несколько моментов, чтобы внести ясность: Посещение пещеры проходит организованными группами.
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
-
5%
Групповая
до 19 чел.
Каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми. Групповая экскурсия
Увидеть сказочные места западной Грузии и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Возле Макдональдс
Расписание: во вторник и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
€38
€40 за человека
-
5%
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии
Начало: Возле Макдональдс или заедем по вашему адресу в че...
Завтра в 08:30
16 ноя в 08:30
от €153
€161 за всё до 8 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Батуми: Пещера Прометея и Мартвильский каньон
Насладитесь удивительными природными красотами Грузии в индивидуальной экскурсии. Откройте для себя Пещеру Прометея и Мартвильский каньон за один день
Начало: У места вашего проживания в Батуми
Завтра в 08:30
16 ноя в 08:30
от €162
€180 за всё до 6 чел.