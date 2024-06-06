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дошли руки, а потом забылось. Но сейчас зашел в историю заказов на Трипстере - и с удовольствием это сделаю даже через два года спустя! Экскурсия с Давидом оказалась, наверное, самой интересной из всех экскурсий, которые мы посетили в Грузии, и однозначно запомнилась нам больше всего. Давид сам родом из Имеретии, он очень любит свой край — и это чувствуется, это трепетное отношение передается и тебе, когда он рассказывает! ❤️ Что прекрасно — Давид не нагружает вас сухими фактами, а в форме дружеского общения (диалога) рассказывает вам о посещаемых местах, о традициях, обычаях, об истории, ориентируясь на то, что интересно и вам, и показывает удивительно красивые места. Кроме того, всегда очень ценно услышать частичку личной истории человека, связанную с тем местом, где проводится экскурсия — и это тоже было в ходе экскурсии. Также мы побывали с Давидом в частном доме-музее грузинского писателя Отиа Иоселиани, увидели и услышали много интересного, попробовали там вкуснейшего и ни на что не похожего домашнего грузинского вина! Огромное спасибо Давиду за чудесную экскурсию и прекрасно проведенный день, о котором всегда приятно вспоминать! Мы обязательно вернемся еще!