Кутаиси – один из древнейших городов мира. Он расположен в центральной части Грузии, в Имерети и всегда был культурным и образовательным центром. Его расположение и многовековое прошлое привлекают посетителей, чтобы открыть для себя известные или неизвестные места. Сегодня Кутаиси является третьим по величине городом Грузии и одним из самых популярных туристических направлений.

>Кутаисский ботанический сад - расположен в городе Кутаиси, на р. Он считается одним из важнейших объектов садово-паркового строительства на правом берегу Рио и по возрасту, и по особенностям планировки. Кроме того, это один из первых пунктов интродукции субтропических деревьев и кустарников в Имерети.

Монастырь Гелати расположен в Имеретинской области, в 11 км от города Кутаиси. Монастырь был основан Давидом Строителем в 1106 году. В его завещании читаем: «Монастырь остался моим усыпальницей и гробом детей моих неполно, и принес мне вечную боль, чтобы сын мой Димитрий был совершен со всеми».

Дворец Гегути - памятник светской архитектуры феодальной Грузии, расположенный в селе Гегути Цхалтубского муниципалитета, в 7 км к югу от Кутаиси, на берегу реки Риони.

Цхалтубо — муниципалитет, расположенный в Имеретинской области. Люди еще жили в этом районе еще в каменном веке, что подтверждается многочисленными поселениями, обнаруженными при раскопках.

Памятник природы Треснувшее озеро образовано в меловых известняках, вал открывается в виде широкой трещины на склоне, покрытом лиственным лесом. Длина трещины, выходящей на север, достигает 60 м, ширина 2-25 м. На дне трещины, на глубине 25 м от поверхности, находится сифонное озеро глубиной 45 м. Трещиноватый сифон является одним из компонентов кавернозной системы. Уровень озера Сифон на реке. Совпадает с уровнем выхода куми.