Сказочный Кутаиси

Сказочный Кутаиси
Сказочный Кутаиси
Сказочный Кутаиси
Сказочный Кутаиси
Сказочный Кутаиси
Сказочный Кутаиси
Сказочный Кутаиси
Сказочный Кутаиси
Сказочный Кутаиси
Сказочный Кутаиси
Сказочный Кутаиси
Сказочный Кутаиси
Сказочный Кутаиси
Сказочный Кутаиси
Сказочный Кутаиси

Что вас ожидает 🤩

  • Исторический центр Кутаиси и храм Баграта
  • Монастыри Гелати и Моцамета
  • Пещера Прометея и заповедник Сатаплия
Кутаиси – один из древнейших городов мира. Он расположен в центральной части Грузии, в Имерети и всегда был культурным и образовательным центром. Его расположение и многовековое прошлое привлекают посетителей, чтобы открыть для себя известные или неизвестные места. Сегодня Кутаиси является третьим по величине городом Грузии и одним из самых популярных туристических направлений.
>Кутаисский ботанический сад - расположен в городе Кутаиси, на р. Он считается одним из важнейших объектов садово-паркового строительства на правом берегу Рио и по возрасту, и по особенностям планировки. Кроме того, это один из первых пунктов интродукции субтропических деревьев и кустарников в Имерети.
Монастырь Гелати расположен в Имеретинской области, в 11 км от города Кутаиси. Монастырь был основан Давидом Строителем в 1106 году. В его завещании читаем: «Монастырь остался моим усыпальницей и гробом детей моих неполно, и принес мне вечную боль, чтобы сын мой Димитрий был совершен со всеми».
Дворец Гегути - памятник светской архитектуры феодальной Грузии, расположенный в селе Гегути Цхалтубского муниципалитета, в 7 км к югу от Кутаиси, на берегу реки Риони.
Цхалтубо — муниципалитет, расположенный в Имеретинской области. Люди еще жили в этом районе еще в каменном веке, что подтверждается многочисленными поселениями, обнаруженными при раскопках.
Памятник природы Треснувшее озеро образовано в меловых известняках, вал открывается в виде широкой трещины на склоне, покрытом лиственным лесом. Длина трещины, выходящей на север, достигает 60 м, ширина 2-25 м. На дне трещины, на глубине 25 м от поверхности, находится сифонное озеро глубиной 45 м. Трещиноватый сифон является одним из компонентов кавернозной системы. Уровень озера Сифон на реке. Совпадает с уровнем выхода куми.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный трансфер
  • Фотограф (по желанию) 30$
  • Гид (по желанию) 25$
Что не входит
  • Дополнительные покупки
  • Стоимость дополнительных развлечений и входных билетов
Место начала и завершения?
Gorgasali Str 125. Batumi, Georgia
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Спасибо за то
  • Что заинтересовались нашей экскурсией! Надеемся
  • Что наше совместное путешествие запомнится Вам надолго и после него останутся только самые приятные воспоминания! Давайте влюбляться в Грузию вместе!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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