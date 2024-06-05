1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Каньоны и Водопады Кутаиси: Путешествие в Сердце Природы Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии: величественные каньоны, живописные водопады и таинственные пещеры
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
«Вы познакомитесь с удивительными природными памятниками, о которых знает не каждый путешественник»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
О Кутаиси с юмором и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Кутаиси через его достопримечательности, легенды и кухню. Веселые истории и душевные моменты гарантированы
Начало: Центральная площадь, Колхидский фонтан, Макдональд...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кутаиси сквозь века: уникальное путешествие по древней столице
Погрузитесь в волшебный мир Кутаиси, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя красоту и традиции этого города
Начало: У туристического инфоцентра
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€50 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Главное в Кутаиси и его окрестностях: история, природа и архитектура
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Кутаиси, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Кутаиси после заката: каньон Мартвили, водопад Кинчха и дегустация вина
Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
«Прогуляетесь по Кутаиси и познакомитесь с историей его символа — храма Баграта»
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
115€98 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Обзорная экскурсия по Кутаиси: от храма Баграта до Гелатского монастыря
Погрузитесь в историю Кутаиси, посетив его знаковые святыни и музеи. Насладитесь красотой и духом Грузии в уютной компании гида
Начало: От центральной площади Кутаиси
«Во время обзорной экскурсии вы познакомитесь с главными архитектурными памятниками и святынями Кутаиси, услышите множество интересных рассказов об истории и традициях города и сможете насладиться притягательной атмосферой прошлых веков»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Откроем для вас красоты Грузии: храм Баграта, пещера Прометея, монастырь Мартвили и каньон Мартвили. Погрузитесь в богатую историю и традиции
Начало: Гостиница
«Завершим наш маршрут знакомством с водопадом Огуеши»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Кутаиси: от пещер Прометея до курорта Цхалтубо
Запланируйте незабываемое путешествие по Кутаиси и Цхалтубо, где вас ждут удивительные пещеры Прометея и живописные пейзажи
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
«На этой экскурсии вас ждет знакомство с достопримечательностями города Кутаиси и курорта Цхалтубо, а также путешествие в завораживающий мир знаменитых пещер Прометея»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €88 за всё до 20 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по живописной Имеретии: от храма Баграта до пещеры Прометея
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы: от древних храмов до величественных пещер и уникальных кулинарных впечатлений
Начало: Место встречи ваш отель. Можно рассмотреть встречу...
«Вы заедете в музей вина, попробуете 2 сорта вина и ознакомитесь с 8000-летней историей виноделия»
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:30
115€92 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Бюджетный тур по Имеретии: путешествие в древнюю Колхиду
Погрузитесь в историю древнего государства Колхида, узнайте о культуре Имеретии и насладитесь красотами Кавказа
Начало: От центральной площади Кутаиси
«Вы узнаете, как в течении 5000 лет формировались особенности культуры Имеретии, познакомитесь с бытом местных жителей, полюбуетесь вдохновляющими вершинами Кавказа и почувствуете особенную атмосферу старинных храмов»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от €198 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Кутаиси в загадочную Сванетию: Ушгули, Местия и не только
Погрузитесь в атмосферу древней Сванетии, посетив Ушгули и Местию. Насладитесь неповторимыми пейзажами и узнайте уникальные традиции
Начало: В вашем отеле
«Я покажу вам главное — застывшее во времени село Ушгули и колоритные окрестности вокруг него, изумительные пейзажи Местии и «кардиограмму» Кавказских гор»
Завтра в 14:00
10 июня в 07:00
€380 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППаулина5 июня 2024Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему гиду Роби за то,
- ВВадим2 июня 2024Всё было хорошо
- ММихаил30 мая 2024Карло - лучший гид!
- ММаргарита28 мая 2024Были с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. Было много полезной интересной информации об истории Грузии, традициях, особенностях. Попробовали разные виды чурчхел, вина. В общем все очень гостеприимно. Все советую!
- ЕЕлена23 мая 2024Татьяна, спасибо Вам за интересную экскурсию, эксклюзивные дополнительные материалы! С какой легкостью и любовью Вы показали нам город и позже
- LLeonid23 мая 2024Мы провели не одну, а четыре тура! От встречи после приземления до отлёта всё прошло идеально! Роби очень душевный, весёлый и
- ИИя19 мая 2024Спасибо Тамар за экскурсию и гибкость, которую она проявила со временем начала нашей встречи. Познавательно, вкусно и дружелюбно. Рекомендую.
- ЕЕвгения18 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с ним мы почувствовали настоящий дух Грузии. У нас времени было достаточно и он показал ещё пару красивых мест, было очень интересно!
- ТТатьяна18 мая 2024Все было отлично и интересно
- ММария17 мая 2024Очень приятная экскурсия. Всё понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кутаиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Обзорные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 50 до 380 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 688 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Изучение достопримечательностей города Кутаиси нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Кутаиси много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024