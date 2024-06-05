Обзорные и познавательные экскурсии Кутаиси

Найдено 11 экскурсий в категории «Обзорные» в Кутаиси, цены от €50, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
441 отзыв
Каньоны и Водопады Кутаиси: Путешествие в Сердце Природы Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии: величественные каньоны, живописные водопады и таинственные пещеры
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
«Вы познакомитесь с удивительными природными памятниками, о которых знает не каждый путешественник»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
О Кутаиси с юмором и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
82 отзыва
О Кутаиси с юмором и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Кутаиси через его достопримечательности, легенды и кухню. Веселые истории и душевные моменты гарантированы
Начало: Центральная площадь, Колхидский фонтан, Макдональд...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50 за всё до 4 чел.
Кутаиси сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
78 отзывов
Кутаиси сквозь века: уникальное путешествие по древней столице
Погрузитесь в волшебный мир Кутаиси, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя красоту и традиции этого города
Начало: У туристического инфоцентра
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
50 за всё до 5 чел.
Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Главное в Кутаиси и его окрестностях: история, природа и архитектура
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Кутаиси, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Кутаиси: древний город и каньон после заката
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Кутаиси после заката: каньон Мартвили, водопад Кинчха и дегустация вина
Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
«Прогуляетесь по Кутаиси и познакомитесь с историей его символа — храма Баграта»
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
11598 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Кутаиси и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Кутаиси: от храма Баграта до Гелатского монастыря
Погрузитесь в историю Кутаиси, посетив его знаковые святыни и музеи. Насладитесь красотой и духом Грузии в уютной компании гида
Начало: От центральной площади Кутаиси
«Во время обзорной экскурсии вы познакомитесь с главными архитектурными памятниками и святынями Кутаиси, услышите множество интересных рассказов об истории и традициях города и сможете насладиться притягательной атмосферой прошлых веков»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 120 за всё до 20 чел.
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Откроем для вас красоты Грузии: храм Баграта, пещера Прометея, монастырь Мартвили и каньон Мартвили. Погрузитесь в богатую историю и традиции
Начало: Гостиница
«Завершим наш маршрут знакомством с водопадом Огуеши»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
99 за всё до 4 чел.
Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
38 отзывов
Путешествие по Кутаиси: от пещер Прометея до курорта Цхалтубо
Запланируйте незабываемое путешествие по Кутаиси и Цхалтубо, где вас ждут удивительные пещеры Прометея и живописные пейзажи
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
«На этой экскурсии вас ждет знакомство с достопримечательностями города Кутаиси и курорта Цхалтубо, а также путешествие в завораживающий мир знаменитых пещер Прометея»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 88 за всё до 20 чел.
Путешествие по живописной Имеретии
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Путешествие по живописной Имеретии: от храма Баграта до пещеры Прометея
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы: от древних храмов до величественных пещер и уникальных кулинарных впечатлений
Начало: Место встречи ваш отель. Можно рассмотреть встречу...
«Вы заедете в музей вина, попробуете 2 сорта вина и ознакомитесь с 8000-летней историей виноделия»
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:30
11592 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Имеретии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Бюджетный тур по Имеретии: путешествие в древнюю Колхиду
Погрузитесь в историю древнего государства Колхида, узнайте о культуре Имеретии и насладитесь красотами Кавказа
Начало: От центральной площади Кутаиси
«Вы узнаете, как в течении 5000 лет формировались особенности культуры Имеретии, познакомитесь с бытом местных жителей, полюбуетесь вдохновляющими вершинами Кавказа и почувствуете особенную атмосферу старинных храмов»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 198 за всё до 20 чел.
Из Кутаиси в прекрасную Сванетию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Кутаиси в загадочную Сванетию: Ушгули, Местия и не только
Погрузитесь в атмосферу древней Сванетии, посетив Ушгули и Местию. Насладитесь неповторимыми пейзажами и узнайте уникальные традиции
Начало: В вашем отеле
«Я покажу вам главное — застывшее во времени село Ушгули и колоритные окрестности вокруг него, изумительные пейзажи Местии и «кардиограмму» Кавказских гор»
Завтра в 14:00
10 июня в 07:00
380 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Паулина
    5 июня 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему гиду Роби за то,
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    что сделал наш день и экскурсию по местным достопримечательностям таким запоминающимся и весёлым. Места поражали своей красотой и атмосфера путешествия вызывала восторг и восхищение. Однозначно рекомендуем провести ваш день в компании Роби, в радости и в поисках новых ярких впечатлений.

    Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему
  • В
    Вадим
    2 июня 2024
    О Кутаиси с юмором и любовью
    Всё было хорошо
  • М
    Михаил
    30 мая 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Карло - лучший гид!
  • М
    Маргарита
    28 мая 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Были с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. Было много полезной интересной информации об истории Грузии, традициях, особенностях. Попробовали разные виды чурчхел, вина. В общем все очень гостеприимно. Все советую!
    Были с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. БылоБыли с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. БылоБыли с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. Было
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Кутаиси сквозь века
    Татьяна, спасибо Вам за интересную экскурсию, эксклюзивные дополнительные материалы! С какой легкостью и любовью Вы показали нам город и позже
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    отвечали на наши возникающие вопросы! вино, которое мы выпили в уютном кафе и колечко, которое я купила в милом сувенирном магазинчике, радуют мое сердце. Спасибо Вам!

    Татьяна, спасибо Вам за интересную экскурсию, эксклюзивные дополнительные материалы! С какой легкостью и любовью Вы показалиТатьяна, спасибо Вам за интересную экскурсию, эксклюзивные дополнительные материалы! С какой легкостью и любовью Вы показали
  • L
    Leonid
    23 мая 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Мы провели не одну, а четыре тура! От встречи после приземления до отлёта всё прошло идеально! Роби очень душевный, весёлый и
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    пунктуальный молодой человек с прекрасным русским. Роби учтёт Ваши пожелания при планировании туров, покажет хорошие рестораны и сэкономит Ваши деньги блогодаря своим советам. Без него наша поездка не была бы такой успешной! Очень спокойно, когда в чужой стране есть кто то на кого можешь положится. После использования местного такси, мы особенно стали ценить его удобную, не прокуренную и не пахнущую всевозможными благовониями машину.;)

  • И
    Ия
    19 мая 2024
    О Кутаиси с юмором и любовью
    Спасибо Тамар за экскурсию и гибкость, которую она проявила со временем начала нашей встречи. Познавательно, вкусно и дружелюбно. Рекомендую.
  • Е
    Евгения
    18 мая 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Очень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с ним мы почувствовали настоящий дух Грузии. У нас времени было достаточно и он показал ещё пару красивых мест, было очень интересно!
    Очень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с нимОчень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с нимОчень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с ним
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Кутаиси сквозь века
    Все было отлично и интересно
  • М
    Мария
    17 мая 2024
    Кутаиси сквозь века
    Очень приятная экскурсия. Всё понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кутаиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
  2. О Кутаиси с юмором и любовью
  3. Кутаиси сквозь века
  4. Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день
  5. Кутаиси: древний город и каньон после заката
Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Собор Баграта
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Обзорные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 50 до 380 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 688 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Изучение достопримечательностей города Кутаиси нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Кутаиси много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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